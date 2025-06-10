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  • 11.06.25, 06:00

Большой рейд по таллиннским стройкам: ужесточение правил не помогло?

В ходе большого рейда по стройкам полиция зафиксировала несколько нарушений миграционных правил. Их количество не меняется уже долгое время. Хотя ужесточение требований для строительных компаний 2023 года должны были улучшить ситуацию.
Проверка документов на таллиннских стройках – обычное дело, по словам полиции. Но к сокращению правонарушений оно не приводит.
  • Проверка документов на таллиннских стройках – обычное дело, по словам полиции. Но к сокращению правонарушений оно не приводит.
  • Foto: Дмитрий Фефилов
Журналист «Деловых ведомостей» обратил внимание на сотрудников полиции на одной из таллиннских строек – идет проверка документов, пояснили полицейские. На прошлой неделе сотрудники отдела пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры совместно с отделом по борьбе с наркотиками и организованной преступностью, а также Инспекцией труда провели проверки на четырех частных строительных объектах, уточнили в Департаменте полиции и погранохраны: объекты принадлежат фирмам Azelta Projekt, Nordlin Ehitus, Merko Ehitus Eesti и Fund Ehitus.
«Мы провели проверки, чтобы выяснить основания для временного пребывания, проживания и работы иностранцев, задействованных на объектах в качестве рабочей силы. В ходе этой проверки мы проверили документы 84 иностранных граждан. Среди них были представители Польши, Украины, Беларуси, России, Таджикистана, Узбекистана, Литвы и Румынии, а также обладатели серых паспортов. Также были проверены 47 юридических лиц. В двух случаях было установлено нарушение: данные иностранцев не были внесены в Регистр работы», – комментирует Урмас Вийгисалу, руководитель группы миграционного надзора Пыхьяской префектуры.
2 из 47
проверенных строителей оказались не внесены в Регистр работы.
Новые правила для иностранных работников строительных компаний, которые должны были навести порядок на стройплощадках, действуют уже полтора года. До них налоговые потери в строительной отрасли на протяжении многих лет составляли более 20 миллионов евро в год.

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С 1 октября 2023 года крупные фирмы должны подавать в Налогово-таможенный департамент (НТД) информацию о строящемся здании, проводимых работах, субподрядчиках, а также о лицах, находящихся на строительной площадке. Для этого НТД создаст специальную базу данных. «На стройке могут работать только люди, прошедшие соответствующую подготовку, о которых генподрядчик и государство имеют четкое представление и которым выплачивается достойная заработная плата», – пояснял тогда руководитель проекта Налогово-таможенного департамента Сийм Тамм.
Строителей нужно не только вносить в информационную систему цепочки подряда и продолжительности работы (TTKI) в среде электронных услуг НТД и в Регистр работы, им также положены смарт-карты, помогающие вести учет рабочего времени в среде электронных услуг Налогово-таможенного департамента. Это касается только крупных строительных работ, предполагаемая продолжительность которых больше 30 рабочих дней и где одновременно занято не менее 20 человек (либо предполагаемый объем работ превышает 500 человеко-дней).
Журналист ДВ увидел полицию на стройке Merko. «Была плановая проверка строительной площадки, которую проводит Трудовая инспекция совместно с Департаментом полиции и погранохраны для выявления незарегистрированной и нелегальной рабочей силы. Все лица, работающие на строительной площадке, были зарегистрированы, и все имели законное основание для нахождения на площадке», – прокомментировала специалист по коммуникациям Merko Ehitus Eesti Кэтлин Каасик.
  • Журналист ДВ увидел полицию на стройке Merko. «Была плановая проверка строительной площадки, которую проводит Трудовая инспекция совместно с Департаментом полиции и погранохраны для выявления незарегистрированной и нелегальной рабочей силы. Все лица, работающие на строительной площадке, были зарегистрированы, и все имели законное основание для нахождения на площадке», – прокомментировала специалист по коммуникациям Merko Ehitus Eesti Кэтлин Каасик.
  • Foto: Дмитрий Фефилов
«Самая большая польза, которую принесло создание системы TTKI, заключается в том, что есть полная картина крупных строительных объектов и того, что на них происходит. Это позволяет как предпринимателям, так и Трудовой инспекции, Департаменту полиции и погранохраны и НТД иметь обзор того, кто работает на объекте, и возможные проверки можно планировать более обоснованно и целенаправленно, чем до создания системы, – комментирует ДВ специалист из отдела подоходного налога НТД Аннела Синисалу. – Благодаря TTKI надзорные органы имеют обзор как подрядчиков, так и сотрудников, включая рабочих третьих стран и командированных работников. Это позволяет им без прямого вмешательства оценить, имеются ли все необходимые разрешения и выполнены ли обязательства».
Но на этот раз таллиннские стройки полиция посетила в ходе плановых проверок, а не из-за каких-то уже выявленных нарушений. «Проведение таких проверок – это часть нашей каждодневной работы, мы проводим их на регулярной основе, – объяснил Вийгисалу. – При этом количество выявляемых нарушений уже длительное время остается на одном уровне и существенно не меняется».
Далеко не все компании за полтора года разобрались с новыми правилами, свидетельствуют данные НТД. «С момента внедрения приложения TTKI там зарегистрирована 991 строительная площадка, на всех зарегистрированных площадках разрешено находиться в общей сложности 27 577 различным работникам. Однако, согласно данным об использовании карт, количество людей, которые фактически посетили площадки, меньше – это примерно 15 600 человек», – рассказала Синисалу.
При этом количество объектов, зарегистрированных в TTKI, совпало с ожиданиями департамента. «Ранее, исходя из предварительных уведомлений о строительстве, поданных в Трудовую инспекцию, было известно, что в среднем в TTKI должно добавляться около 40 строительных объектов в месяц. На сегодняшний день TTKI работает более 20 месяцев, и количество объектов, внесенных в регистр, даже немного превышает ожидаемое», – говорит Синисалу.
На всех зарегистрированных площадках разрешено находиться в общей сложности 27 577 различным работникам. Однако по данным системы стройки посетили только 15 600 человек.
Аннела Синисалу
специалист из отдела подоходного налога НТД
Что разочаровывает, так это данные о работе на площадках. «Почти у 170 объектов строительства есть проблемы с получением данных о доступе – по нашему мнению, данных поступает слишком мало или не поступает вообще», – отмечает Синисалу.
Отчасти это просто беспорядок в базе данных. «Среди этих 170 объектов есть и те, у которых ошибки в получении данных о доступе не являются преднамеренными. Например, есть стройки, которые были зарегистрированы неправильно – например, тестовые или случайные дублирующиеся записи, которые забыли удалить. Есть также объекты, которые остались в реестре, хотя работы закончились, и здание уже введено в эксплуатацию, но TTKI забыла отметить строительный объект как завершенный. Есть и такие объекты, на которых строительные работы по каким-то причинам остановились и активная строительная деятельность не ведется», – объясняет Синисалу.
Но есть, возможно, и умышленные нарушения. НТД обещает заняться их выявлением. «Скоро мы начнем уделять этим объектам больше внимания во время проверок», – заключает Синисалу.
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