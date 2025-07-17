Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,00%299,53
  • OMX Riga0,27%890,79
  • OMX Tallinn−0,11%2 061,27
  • OMX Vilnius−0,1%1 206,33
  • S&P 5000,29%6 281,92
  • DOW 300,47%44 463,37
  • Nasdaq 0,41%20 816,44
  • FTSE 1000,6%8 979,91
  • Nikkei 2250,6%39 901,19
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,78
  • OMX Baltic0,00%299,53
  • OMX Riga0,27%890,79
  • OMX Tallinn−0,11%2 061,27
  • OMX Vilnius−0,1%1 206,33
  • S&P 5000,29%6 281,92
  • DOW 300,47%44 463,37
  • Nasdaq 0,41%20 816,44
  • FTSE 1000,6%8 979,91
  • Nikkei 2250,6%39 901,19
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,78
  • 17.07.25, 15:24

Местные жители против АЭС: дело дошло до суда

Жители деревни Летипеа подали жалобу в суд на распоряжение правительства начать исследование возможности строительства атомной электростанции на их земле.
Член правления Fermi Energia Хенри Ормус.
  • Член правления Fermi Energia Хенри Ормус.
  • Foto: Konstantin Sednev / Postimees / Scanpix
В суд обратились 26 физических лиц–владельцев недвижимости, связанных с Летипеа, а также одно общество с ограниченной ответственностью, владеющее несколькими участками в деревне Летипеа. Они подали жалобу в Таллиннский административный суд, поскольку не желают, чтобы были инициированы специальная планировка и оценка воздействия на окружающую среду для атомной электростанции и необходимой для ее функционирования инфраструктуры.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 14.01.25, 11:58
Fermi Energia подала ходатайство об инициировании спецпланировки для поиска места под АЭС
Компания атомной энергетики Fermi Energia подала сегодня в Министерство экономики заявление о запуске государственной специальной планировки для строительства атомной электростанции мощностью 600 мегаватт.
Новости
  • 28.08.24, 10:44
Fermi Energia: государство должно субсидировать планируемую АЭС
По мнению компании Fermi Energia, продвигающей проект постройки в Эстонии небольшой атомной электростанции, ей должен быть предложен механизм субсидирования стоимости электроэнергии по аналогии с ветряными электростанциями, пишет rus.err.ee.
Новости
  • 22.05.25, 13:48
Правительство приняло в Нарве решения по АЭС и Балтийской электростанции
22 мая правительство провело заседание в Нарве, в недавно построенной Эстонской гимназии. Сразу несколько озвученных там решений касались будущего эстонской энергетики – АЭС, новой газово-водородной электростанции и старой Балтийской электростанции, необходимой, чтобы сдержать цены на отопление.
Новости
  • 06.12.23, 06:00
АЭС в Эстонии: в мире реально работает всего пара таких образцов
Существует большой риск задержки сроков строительства и перерасхода средств, вызванных новизной проекта, прокомментировал для ДВ эксперт возможное строительство в Эстонии атомной электростанции.
  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).

Самые читаемые

1
Новости
  • 15.07.25, 15:30
Производитель зерна из Ида-Вирумаа ушел в огромные убытки
2
Новости
  • 16.07.25, 08:56
Пиратские скамейки возмущают производителя и ведут на скамью подсудимых
В Таллинне из-за скамеек возбудили уголовное дело
3
Новости
  • 16.07.25, 14:45
Крупный предприниматель Юри Кюльвик снял десятки миллионов дивидендов
4
Биржа
  • 15.07.25, 10:36
Флипперы: перепродажа квартир может приносить до 100% доходности
5
Новости
  • 15.07.25, 13:19
Глава Rand & Tuulberg: когда одна компания разоряется, сразу появляется другая
6
Новости
  • 14.07.25, 06:00
Основатель криптоказино Yolo обзавелся близ Таллинна островом с темным прошлым
«Ни российских олигархов, ни криптомиллионеров я здесь не встречала»

Последние новости

Новости
  • 17.07.25, 16:49
Венделин продает Линнамяэ недавно приобретенный ресторанный бизнес
Эпицентр
  • 17.07.25, 16:01
Ожидаемого бума на рынке недвижимости не произошло, но продажи нового жилья временно взлетели
Новости
  • 17.07.25, 15:24
Местные жители против АЭС: дело дошло до суда
Fermi Energia: хорошо, если б все прояснилось
Новости
  • 17.07.25, 13:54
Таллинн направил в горсобрание проект второго дополнительного бюджета
Эпицентр
  • 17.07.25, 13:20
Утечка банковской переписки: по просьбе таинственного акционера Coop искал деньги для чешской автомобильной схемы
Новости
  • 17.07.25, 10:32
Прибыль Swedbank за полгода составила 128 млн евро
Новости
  • 17.07.25, 09:49
Лиги: не могу обещать, что налоги больше не вырастут
Mнения
  • 17.07.25, 08:46
Государство обновило ожидания от Eesti Energia, документ оказался бессмысленным

Сейчас в фокусе

Производство Repston под Таллинном.
Новости
  • 16.07.25, 08:56
Пиратские скамейки возмущают производителя и ведут на скамью подсудимых
В Таллинне из-за скамеек возбудили уголовное дело
Концерн деревообрабатывающего промышленника Юри Кюльвика включает 36 компаний по всему миру.
Новости
  • 16.07.25, 14:45
Крупный предприниматель Юри Кюльвик снял десятки миллионов дивидендов
В расположенной в Ляэне-Вирумаа волости Винни местные жители выступают против строительства ветропарков, и дело даже дошло до суда, в котором волость, однако, потерпела поражение. Похожие проблемы сейчас назревают и в волости Хальяла.
Новости
  • 16.07.25, 16:40
Новый конфликт вокруг ветропарка: местные жители вывели из себя одного из крупнейших игроков «зеленой» энергетики Эстонии
Вице-мэр по транспорту Кристьян Ярван (Isamaa) не согласился с доводами коллеги и члена Партии реформ Пяртеля-Пеэтера Пере.
Новости
  • 16.07.25, 14:50
В Таллиннской горуправе разгорается скандал из-за дорогих велодомиков
Кризис – не повод не платить дивиденды
Биржа
  • 16.07.25, 11:37
Кризис – не повод не платить дивиденды
Бизнес производителя зерна пострадал из-за засухи прошлым летом. С осени компания находится в процессе санации.
Новости
  • 15.07.25, 15:30
Производитель зерна из Ида-Вирумаа ушел в огромные убытки
На Инвестиционном фестивале инвесторы в недвижимость Юлия Кангро и Алексей Олейник рекомендовали тем, кого интересует перепродажа квартир, непременно попробовать – но учитывать, что это потребует больше времени и денег, чем ожидается.
Биржа
  • 15.07.25, 10:36
Флипперы: перепродажа квартир может приносить до 100% доходности
Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 14:57
Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025