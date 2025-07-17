Назад 17.07.25, 15:24 Местные жители против АЭС: дело дошло до суда Жители деревни Летипеа подали жалобу в суд на распоряжение правительства начать исследование возможности строительства атомной электростанции на их земле.

Член правления Fermi Energia Хенри Ормус.

Foto: Konstantin Sednev / Postimees / Scanpix

В суд обратились 26 физических лиц–владельцев недвижимости, связанных с Летипеа, а также одно общество с ограниченной ответственностью, владеющее несколькими участками в деревне Летипеа. Они подали жалобу в Таллиннский административный суд, поскольку не желают, чтобы были инициированы специальная планировка и оценка воздействия на окружающую среду для атомной электростанции и необходимой для ее функционирования инфраструктуры.