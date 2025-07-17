Местные жители против АЭС: дело дошло до суда

В суд обратились 26 физических лиц–владельцев недвижимости, связанных с Летипеа, а также одно общество с ограниченной ответственностью, владеющее несколькими участками в деревне Летипеа. Они подали жалобу в Таллиннский административный суд, поскольку не желают, чтобы были инициированы специальная планировка и оценка воздействия на окружающую среду для атомной электростанции и необходимой для ее функционирования инфраструктуры.
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Компания атомной энергетики Fermi Energia подала сегодня в Министерство экономики заявление о запуске государственной специальной планировки для строительства атомной электростанции мощностью 600 мегаватт.
По мнению компании Fermi Energia, продвигающей проект постройки в Эстонии небольшой атомной электростанции, ей должен быть предложен механизм субсидирования стоимости электроэнергии по аналогии с ветряными электростанциями, пишет rus.err.ee.
22 мая правительство провело заседание в Нарве, в недавно построенной Эстонской гимназии. Сразу несколько озвученных там решений касались будущего эстонской энергетики – АЭС, новой газово-водородной электростанции и старой Балтийской электростанции, необходимой, чтобы сдержать цены на отопление.