Невыплаченный миллион: гольф-клуб заключил компромисс с таинственным бизнесменом

По словам одного из владельцев Rae Golf Кристо Туллуса, никакого конфликта и не было.
Foto: Liis Treimann
Rae Golf не выплатила компании Exmet деньги за участок под гольф-центр рядом с Тарту. Договор был подписан, но когда земля была разделена, и пришло время оформить сделку у нотариуса, Rae Golf передумала. В результате Сонн подал в суд. В мае стороны пришли к соглашению.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Владелец одной из самых успешных металлургических компаний Эстонии Exmet Андрес Сонн требует через суд у гольф-клуба Rae Golf более 1,7 миллиона евро, поскольку тот не заплатил за участок, предназначенный для строительства гольф-центра под Тарту.
Основатели JMV, создавшие чешскую автосхему, но теперь поссорившиеся с государством, параллельно выстраивали бизнес в недвижимости, куда вложил деньги владелец Coop Pank Андрес Сонн. В какой-то момент к делу подключился и бывший предприниматель в медицинской сфере Тармо Лаанету.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.