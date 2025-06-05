Назад 05.06.25, 12:11 Невыплаченный миллион: гольф-клуб заключил компромисс с таинственным бизнесменом Гольф-клуб Rae Golf в рамках судебного спора заключил мировое соглашение с Андресом Сонном – одним из богатейших бизнесменов Эстонии и владельцем металлургической компании Exmet.

По словам одного из владельцев Rae Golf Кристо Туллуса, никакого конфликта и не было.

Foto: Liis Treimann

Rae Golf не выплатила компании Exmet деньги за участок под гольф-центр рядом с Тарту. Договор был подписан, но когда земля была разделена, и пришло время оформить сделку у нотариуса, Rae Golf передумала. В результате Сонн подал в суд. В мае стороны пришли к соглашению.