Предпринимательница года продала бизнес и переехала на Рухну: «Теперь у меня 60 кур и бычки!»

«Я передала свою компанию несколько месяцев назад. Все ждала, когда же это наконец станет известно. Меня до сих пор ассоциируют с роликовым массажем, но на острове Рухну это больше не так. Здесь я просто Кеэ».
- Известная предпринимательница Кеэ Абель, совершившая резкий поворот в жизни, продала бизнес несколько месяцев назад. «Любовь привела меня на Рухну!»
- Foto: Erakogu
В 2023 году титул молодой предпринимательницы года получила создательница международной франчайзинговой сети Beautiful Me – Кеэ Абель. Еще в прошлом году она расширила свой бизнес роликового массажа в Дубай. Компания вела деятельность не только в Эстонии, но также в Швеции, Португалии и Австралии. «А теперь у меня 60 кур», – говорит Абель, сделавшая резкий поворот в жизни. Она уже год живет на острове Рухну и успела увидеть здесь все времена года.
«Я не скажу, что лето – мое любимое время. Тогда здесь очень много туристической суеты, и все дни уходят на это, но все равно так здорово! На материк я выбираюсь все реже и реже. Сейчас уже несколько месяцев не ездила», – рассказывает Абель.
Что произошло? Когда-то молодая предпринимательница года, а теперь вдруг все продано и жизнь целиком на Рухну.
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