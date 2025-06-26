Назад 26.06.25, 15:04 Бесплатный детский сад временно разместился в Таллиннской мэрии В Таллинне разворачивается второй акт драмы: социал-демократов пытаются выкинуть из второй по счету коалиции за этот год. Терпящие бедствие обвиняют старших партнеров в беспринципности, те же стремятся слиться в экстазе с заклятыми противниками, которых еще недавно обвиняли в коррупции.

Олеся Лагашина.

Foto: Andras Kralla

«Впервые в своей политической жизни я вижу ситуацию, когда те, с кем мы садимся за стол, сами не верят, какую роль глава партии заставил их выполнять», - говорит проигравший политическую партию мэр Таллинна Евгений Осиновский. «Политическая игра Партии реформ в Таллинне подвергает опасности реформу единой эстонской школы», - вторит ему лидер «Ээсти 200» Кристина Каллас. Ее коллега, вице-мэр Алексей Яшин называет происходящее скверным летним театром, который Партия реформ разыгрывает в Таллинне. «Если есть другой план, другая договоренность, об этом нужно честно сказать», - призывает вице-мэр от «Отечества» Карл Сандер Казе, пока Михаил Кылварт прикидывает, как долго ему осталось жить на 2000 евро в месяц.

«Коалиция, созданная на лжи и кулуарных договоренностях, рушится», - констатировал центрист Лаури Лаатс. И кажется, этот раунд действительно остался за Центристской партией, ибо конь и трепетная лань рванули в разные стороны. И дело не столько в личных качествах членов столичной горуправы и их способности управлять и договариваться, сколько в низком рейтинге Партии реформ (16,4%), которой доктор прописал изрядную дозу популизма. И это очевидно абсолютно всем, поскольку иначе пляски вокруг бесплатных детских садов за три месяца до муниципальных выборов, из которых два летние, когда не происходит вообще ничего, сложно объяснить.

Но здесь для Партии реформ возникает небольшая проблема. И даже не одна. Во-первых, она в очередной раз демонстрирует свою беспринципность не только своим избирателям, но и потенциальным партнерам. И лидер центристов Михаил Кылварт, разумеется, имеет это в виду, не спеша публично бросаться в объятия заклятых друзей и выдерживая паузу. Заявление о том, что Центристская партия не заинтересована в коалиции до выборов, но не будет сидеть сложа руки, наблюдая за тем, как рушится власть в Таллинне, понять нетрудно. Центристы заинтересованы в долгосрочном партнерстве и рассмотрят предложения, которые им сделают. В том числе с прицелом на последующую битву за Тоомпеа. Но насколько заслуживает доверия такой партнер, как Партия реформ, нетрудно понять, наблюдая за предвыборным спектаклем из первого ряда партера.

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Во-вторых, на фоне периодически нарушаемых обещаний Партии реформ в дальнейшем будет трудно топить политических конкурентов, апеллируя к чистоте политических риз. Было удобно воспользоваться приговором по делу Porto Franco и забрать власть, сославшись на доказанную судом коррумпированность Центристской партии. После нынешнего откровенного приглашения к танцу второй раз переобуться реформистам будет сложнее. Впрочем, чистюли из СДПЭ и «Ээсти 200», попрекающие их готовностью к союзу с коррупционерами, могли бы вспомнить и о том, что Кристен Михал и сам был когда-то в центре скандала с финансированием Партии реформ. О чем нынешние и прежние партнеры реформистов все это время предпочитали благоразумно забыть.

Для социал-демократов сделки с совестью уже кончились печально. Политикам «Ээсти 200», возможно, стоит задуматься о том, есть ли здесь другие партии, помимо Партии реформ, в которые имело бы смысл перейти после муниципальных выборов. Центристы могут спокойно ждать, пока мимо проплывет труп врага. Который, впрочем, завтра может стать другом. Если выживет. «Отечество» и EKRE пока особо не теряют ничего и продолжают лидировать в рейтинге по стране. Могут ли они оттянуть у реформистов еще голоса к осенним выборам в Таллинне, увидим уже совсем скоро.