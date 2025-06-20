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  • 20.06.25, 17:03

Соцдемы, «Отечество» и «Ээсти 200» не готовы отменить плату за детский сад в Таллинне

Социал-демократическая партия, Isamaa и «Ээсти 200» предложили Партии реформ в Таллинне компромиссное решение по вопросу об отмене платы за детский сад – с 1 сентября снизить ежемесячную плату до 35 евро, передает rus.err.ee.
Вице-мэр и руководитель Таллиннского округа Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере подчеркнул, что снизить плату за детский сад в Таллинне – недостаточно.
  • Вице-мэр и руководитель Таллиннского округа Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере подчеркнул, что снизить плату за детский сад в Таллинне – недостаточно.
  • Foto: Andras Kralla
«Этим шагом нынешняя горуправа во второй раз снижает плату за детский сад. В апреле мы снизили ее с 70 до 50 евро, а теперь она снизится до 35 евро. Это значит, что по решению действующей горуправы с сентября плата будет вдвое ниже, чем в прошлом году», – отметил мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия).
«В качестве возможных источников покрытия рассматриваются оптимизация административных расходов, изменение графика инвестиций и структурные реформы. На данном этапе в результате совместной работы уже найдено необходимое финансирование для снижения платы до 35 евро», – сказал он, добавив, что коалиционные партнеры на этой неделе плотно сотрудничали, чтобы прийти к данному предложению.
Вице-мэр и руководитель Таллиннского округа Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере заявил ERR, что три коалиционные партнера до сих пор говорят о чем-то другом, поскольку целью Партии реформ было полная отмена платы за детский сад, а не ее снижение.

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На вопрос, ищет ли правление компромисс с тремя партиями или возможен развал коалиции, Пере ответил, что ищется решение: «Нет, мы не собираемся в пятничный вечер заявлять, что все летит к чертям. Спокойствие, только спокойствие. Мы хотим решить проблему, а не играть в политические игры».
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