Строительные цены за год выросли на 1,4%

Крупные предприниматели перед повышением налога на прибыль устроили в конце прошлого года дивидендный бум, и владельцам компаний было распределено больше денег, чем обычно, — кто-то снял их, чтобы покрыть расходы, а кто-то в качестве премии.
Всего за пару лет рынок недвижимости стал достаточно тесным для строителей, поскольку объемы строительства зданий падали более двух с половиной лет подряд. В то же время в последнее время среди предпринимателей сектора наблюдается рост активности, а повышение НСО вызвало небольшой бум для продавцов новых квартир.
За грандиозными советскими стройками зачастую стояли военные интересы, а успехи советского строительства в первой половине прошлого века достигались в том числе с помощью использования рабского труда, пишет историк сталинизма, соавтор выходящего в издательстве Äripäev журнала «Imeline ajalugu» Александр Гогун.