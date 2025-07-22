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  • 22.07.25, 08:46

Строительные цены за год выросли на 1,4%

Индекс строительных цен во втором квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2024 года увеличился на 1,4%, по сравнению с первым кварталом рост составил 0,9%, сообщил Департамент статистики.
За год больше всего изменились цены на строительные машины, да и те выросли всего на 2%.
  • За год больше всего изменились цены на строительные машины, да и те выросли всего на 2%.
  • Foto: Liis Treimann
По сравнению с началом года в первом квартале на индекс строительных цен больше всего повлияли вновь выросшие цены на материалы.
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