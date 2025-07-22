Строительные цены за год выросли на 1,4%

Всего за пару лет рынок недвижимости стал достаточно тесным для строителей, поскольку объемы строительства зданий падали более двух с половиной лет подряд. В то же время в последнее время среди предпринимателей сектора наблюдается рост активности, а повышение НСО вызвало небольшой бум для продавцов новых квартир.