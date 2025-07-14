Назад 18.07.25, 06:00 Экспорт ГУЛАГа: как с подачи Сталина рыли могилу буржуазии За грандиозными советскими стройками зачастую стояли военные интересы, а успехи советского строительства в первой половине прошлого века достигались в том числе с помощью использования рабского труда, пишет историк сталинизма, соавтор выходящего в издательстве Äripäev журнала «Imeline ajalugu» Александр Гогун.

Канал Черное море–Дунай создавался для того, чтобы по нему прошли корабли советского Черноморского флота для атаки Белграда в предстоящей Третьей мировой.

Foto: Национальный архив Румынии

80 лет назад триумфом сталинизма завершилась Вторая мировая война, что привело к неисчислимым страданиям тех, кто оказался в сфере влияния СССР. Исключительно яркий в этом отношении документ автору этих строк недавно посчастливилось найти в национальном архиве в Бухаресте – речь идет об использовании труда заключенных при строительстве канала Черное море–Дунай. Это сооружение создавалось для того, чтобы по нему прошли корабли советского Черноморского флота для атаки Белграда в предстоящей Третьей мировой.

Дунай – удобная транспортная артерия, но его устье – дельта – мелководное, а также часто меняет очертания, поэтому плохо подходит для судоходства. Кроме того, суда, плывшие из верховьев этой великой реки в Черное море, должны были делать крюк в сотни километров, проходя значительный участок пути вдоль морского побережья. Поэтому водная трасса Черноводы-Констанца должна была экономить их топливо и человекочасы.

Эта стройка стала без преувеличения грандиозной – объем грунта, который был выкопан в ходе работ, в конечном итоге превышал показатели не только Панамского, но и Суэцкого каналов.

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При этом, согласно кропотливым подсчетам советских и румынских инженеров и экономистов, это сооружение должно было окупиться в лучшем случае через полвека, а в худшем — через 95 лет после постройки, т.е. в 2049 году. Эти данные содержит хранящийся в национальном архиве Румынии объемный аналитический документ на русском языке: «Технико-экономический доклад канала Дунай–Черное море в условиях полного благоустройства Дуная, перспективного развития транспорта и сокращения срока выполнения работ». Исследование датировано апрелем 1953 года, и его прогнозы оказались слишком оптимистичными. По ним предполагалось, что в 2000 году по этой водной магистрали пройдет от 18 до 24 миллиона тонн груза, тогда как в действительности этот показатель составил лишь 11,3 миллиона тонн. Создание этого канала инициировал лично Сталин, который начал зондировать румынских лидеров Георгиу-Деж, Анну Паукер и Петру Гроза относительно этой возможности в феврале 1948 года. В ночь с 16 на 17 декабря 1948 года он даже выложил перед Георгиу-Деж карту с предварительным планом этого грандиозного сооружения. Значит, его помощники прорабатывали эту идею как минимум несколько месяцев. Советско-югославский конфликт, тлевший еще со Второй мировой, разгорелся в начале 1948 года, а весной принял необратимый характер. При этом вождь ради секретности не посвящал младших братьев в предназначение этого сооружения, из-за чего Георгиу-Деж пытался вяло возражать, поскольку надеялся развить в Румынии промышленность, а вместо этого, как он сам выразился, получил задачу выкопать «дыру в земле». Сталин его успокоил, сказав, что СССР предоставит сателлитам землеройную технику и транспорт. Глава Румынии уже в те годы догадывался о военном значении стройки века: «Я думал, что это решение было навязано нам по так называемым стратегическим причинам...» – свидетельствовал он. Далее, согласно журналу посещений Сталина, Деж был в кремлевском кабинете вождя 8 января 1949 года. Вероятно, тогда он и спросил властелина о том, можно ли использовать на канале заключенных румынских тюрем – ведь одной техники для такого объема работ и в предельно сжатые сроки было явно недостаточно. 11 апреля вождя посетили Николай Шапошников и Сергей Жук – начальник проектно-изыскательского управления гидротехнических работ (Гидропроект) Главпромстроя МВД СССР. Примечательно, что Жук в свое время был арестован по политическим мотивам, в качестве заключенного принимал участие в строительстве Беломорканала, а затем условно-досрочно освобожден и зачислен в кадровый состав ОГПУ, где и работал далее на инженерных или руководящих должностях. Николай Шапошников (1891-1964), окончивший в 1916 году институт инженеров путей сообщения, в 1930-1940-е годы сделавший карьеру в ГУЛАГе, в частности, на строительстве канала Москва-Волга, также занимал должность начальника или заместителя начальника ряда лагерей. Вероятно, именно на совещании 11 апреля Сталин и перепоручил Шапошникову выяснить, имеет ли смысл использовать заключенных на стройке века в Румынии, куда тот и направился. Горячие новости 15.07.25, 15:30 Производитель зерна из Ида-Вирумаа ушел в огромные убытки 14.07.25, 06:00 Основатель криптоказино Yolo обзавелся близ Таллинна островом с темным прошлым «Ни российских олигархов, ни криптомиллионеров я здесь не встречала» 16.07.25, 14:45 Крупный предприниматель Юри Кюльвик снял десятки миллионов дивидендов KM 14.07.25, 14:55 Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester

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23 мая 1949 года Шапошников, проведя изыскания на местности, направил из Бухареста следующий документ, который из-за его значимости здесь приводится полностью: «Товарищу ГЕОРГИУ-ДЕЖ

По Вашей просьбе о возможности использования заключенных на строительстве канала сообщаю:

Строительство канала Дунай – Черное море с его большими объемами массовых работ, концентрированных на небольших расстояниях, создает благоприятные условия для использования на этих работах заключенных всех категорий.

Для использования труда заключенных на работах по строительству КАНАЛА необходимо:

1) Подобрать участки работ, позволяющие вести работы изолировано от населения и обеспечить надежную охрану заключенных, как во время работ, так и во время переходов заключенных к месту работы.

2) Подобрать площади земли, позволяющие построить лагерные участки для размещения заключенных в количестве 3-5 тысяч человек, в виде квадрата или прямоугольника в расстоянии не больше трех километров от места работы для перехода пешком.

Сталин поручил выяснить, имеет ли смысл использовать заключенных на стройке века в Румынии, ответ, разумеется, оказался положительным.

Foto: Национальный архив Румынии

3) В лагерном участке для жилья обслуживания заключенных должны быть построены:

a/ Простейшие бараки для жилья из расчета двух квадратных метров жилой площади на человека. В каждом бараке размещается от 25 до 50 человек, причем первые партии заключенных могут быть размещены в палатках.

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б/ Пищевой блок, состоящий из кухни, столовой, разделочной, хлеборезок, кипятилок и складов с ледником для хранения запасов текущих продуктов.

в/ Санитарный блок, состоящий из амбулатории, больницы, бани, прачечной, дезинфекционных камер и уборных.

г/ Культурно-воспитательный блок, состоящий из клуба, открытой сцены, культуголков, спортивной площадки и школы для обучения разным профессиям.

д/ Административно-хозяйственный блок, состоящий из Управления лагерного участка, проходного-пропускного пункта около ворот лагеря, помещения для свиданий, пошивочных и сапожных мастерских и ларьков.

Каждый лагерный участок желательно обеспечить водопроводом.

e/ Лагерный участок должен быть обнесен оградой из колючей проволоки со сторожевыми вышками, ограда освещена прожекторами или сильными электролампами.

ж/ В отдалении от лагерного участка должны быть построены казармы для охраны и жилье для администрации лагеря.

4) Организация труда заключенных

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Труд заключенных организуется на следующих принципах:

a/ Условия жизни заключенных в лагере – питание качество одежды и помещения, разрешения на переписку, и свидания с родственниками, получение передач, покупка продуктов в ларьках, а также сокращение сроков заключения ставится в зависимость от выполнения заключенными ежедневных и ежемесячных заданий и норм на работы и поведение в лагере и дисциплинированностью.

б/ Все заключенные разбиваются на категории в зависимости от состояния здоровья. Категории устанавливаются периодически специальной врачебной комиссией.

в/ Устанавливаются номенклатуры работ выполняемых заключенными различных категорий в зависимости от состояния здоровья. Для заключенных с пониженными категориями даются скидки с установленных норм.

г/ В зависимости от видов работ, порученных участку, организуется обучение заключенных нужным профессиям.

д/ Каждому заключенному за выполненную работу зачисляется заработная плата в установленном размере. Ежемесячно каждому заключенному подсчитывается его заработок. Из заработка удерживается стоимость содержания и охраны заключенного в лагере, а оставшаяся часть заработка зачисляется на личный счет заключенного. Эти деньги выдаются заключенному по окончании срока, заключения или во время пребывания в лагере при отличной работе и поведении, по разрешению начальника участка.

5) Использование заключенных на строительстве канала

а/ В первую очередь в течение июня и июля месяцев можно организовать лагерный участок на 2000 человек в районе Алакап, для строительства административного городка и дорог в этом районе.

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б/ Состав заключенных этого лагеря следует подобрать; во-первых, инженеров и техников разных специальностей, из которых организовать особое проектное бюро для проектирования на месте подсобно-вспомогательных работ (лагерей, жилых городков, дорог и пр.), во-вторых, знающих какую-либо профессию (строительную, механическую или электротехническую).

Остальной состав подобрать из физически здоровых заключенных, только мужчин.

Заключенных до постройки бараков разместить в палатках. Питание организовать в походных кухнях.

Комплектование административного состава лагеря и охраны, подбор состава заключенных произвести в июне месяце.

В июне же месяце укомплектовать лагерный участок необходимым оборудованием для жизни, запасом продовольствия обуви и одежды, материалами и инструментом для работы, транспортными средствами автомашинами и лошадьми, с таким расчетом, чтобы первый эшелон заключенных в количестве 500 человек прибыл на место к 1 июля, второй тоже 500 человек к 15 июля. Дальнейшее пополнение производить по мере развертывания строительных работ и готовности лагерных помещений и освоения администрацией лагеря быта, охраны и труда заключенных.

По мере разработки проектов строительства для других участков канала и определения возможности использования заключенных в этих районах следует открывать в таком же порядке новые лагерные участки.

Благоприятные условия для использования заключенных имеются на постройке морского порта и города в Ташауле, постройке ремонтно-механического завода в Меджидии и на отдельных частях трассы канала в долине Кара-Су и на перевальном участке.

На канале можно использовать, по предварительным данным, свыше 20 тысяч человек.-

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Необходимо провести в местах заключения специальными комиссиями с участием врачей определение физического состояния заключенных, их квалификации и образования для выявления контингента заключенных, пригодных для использования на строительстве канала, конечно, с учетом тяжести совершенных преступлений.

Хозяйственная работа лагерных участков строится на основе хозрасчета и самоокупаемости, что сэкономит значительные средства, расходуемые государством на содержание заключенных, с другой стороны, работа на строительстве в лагерях обучит заключенных новым квалификациям нужным государству и воспитывая трудом, часть из них превращает в полезных граждан государства.-

(Подпись)

/Н. Шапошников/

23.V.49.

г. Бухарест».

Партийная газета Scînteia («Искра») подчеркивала, что канал Черное море–Дунай должен стать «могилой румынской буржуазии», и в какой-то степени этот лозунг воплотился в реальность, поскольку «бывшие люди» гибли при создании этого котлована, как мухи.

Foto: Национальный архив Румынии

Через два дня, 25 мая 1949 года политбюро ЦК Румынской рабочей партии заслушало доклад Георгиу-Дежа о плане по созданию этого гидротехнического сооружения, и в тот же день Совет министров Румынии принял постановление о начале проектно-изыскательских работ для строительства канала.

А потом Шапошников второй раз был у Сталина 29 июня 1949 года в присутствии румынской делегации во главе с Георгиу Дежем, где, вероятно, были обсуждены и приняты его предложения.

Следует добавить, что в 1950 году партийная газета Scînteia («Искра») подчеркивала, что канал Черное море–Дунай должен стать «могилой румынской буржуазии», и в какой-то степени этот лозунг воплотился в реальность, поскольку «бывшие люди» гибли при создании этого котлована, как мухи. Здесь максимальное число заключенных приблизилось к рекомендациям Шапошникова в апреле 1953 года – таковых тогда насчитывалось 20 193 человека, то есть, как отмечает румынский исследователь Мариан Цойоц, более половины из общего числа рабсилы, занятой осуществлением плана Сталина. Согласно воспоминаниям «врагов народа», те, кому не хватало пайка, ели траву, собак и кошек, которых ловили поблизости, личинки жуков. Помимо прочего, в 1949-1953 годах при создании канала были безжалостно уничтожены многие археологические ценности.

Строительство канала возобновили уже при Чаушеску в 1976 году и завершили спустя десятилетие, поскольку ввиду очевидной нерентабельности проекта забросили летом 1953 года. Таким образом, лишь смерть деспота не позволила ему попытаться превратить всю планету в одну большую могилу буржуазии.