Охотник за топ-менеджерами: в госкомпаниях зарплаты уступают частным

Работа в государственных компаниях по-прежнему считается престижной, однако топ-менеджеров могут отпугивать специальные проверки и давление со стороны общественности, отметила партнер консультационного агентства по подбору персонала Fontes Эва Лелумеэс.
- По словам эксперта, заработная плата топ-менеджеров в государственных компаниях ниже, чем в частном секторе, однако часть этой разницы компенсируется продуманным ценностным предложением, четко определенной ролью и возможностью оказывать влияние на экономику Эстонии.
- Foto: Лийз Трейманн
Среди председателей правлений государственных предприятий в прошлом году больше всего зарабатывали руководители котирующихся на бирже компаний Enefit Green и Tallinna Sadam, а также главы энергетических и сетевых компаний, следует из рейтинга, составленного на основе открытых данных.
По словам партнера консультационного агентства Fontes Эвы Лелумеэс, занимающейся подбором топ-менеджеров и консультированием советов госфирм, работу в госкомпании считают престижной в первую очередь руководители среднего звена и отраслевые эксперты, тогда как среди топ-менеджеров заметно более избирательное отношение.
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