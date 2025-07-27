Назад 27.07.25, 12:03 В Австрии могут обсудить отказ от нейтрального статуса страны Власти Австрии готовы обсуждать отказ от нейтрального статуса страны и вступление в НАТО из-за российской угрозы. Такое заявление сделала глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью газете Die Welt, опубликованном в субботу, 26 июля, сообщает Deutsche Welle

Дворец Хофбург в Вене.

Foto: Варвара Языкова

«Ясно, что один лишь нейтралитет нас не защитит. На фоне все более неопределенной ситуации с глобальной безопасностью и все более агрессивной России Австрию защищают инвестиции в наши оборонные возможности, а также в партнерские отношения», – сказала Майнль-Райзингер.

«В принципе, я крайне открыта для публичной дискуссии о будущем австрийской политики безопасности и обороны. Хотя сейчас ни в парламенте, ни среди населения нет большинства за членство в НАТО, такая дискуссия, тем не менее, может быть весьма плодотворной», – продолжила глава МИД.

Австрия провозгласила нейтралитет в 1955 году, когда оттуда вывели войска союзников, в том числе СССР. Тогда Австрия восстановила независимость, а положение о «постоянном нейтралитете» было закреплено в конституции. Австрия не входит в НАТО, но сотрудничает с альянсом, например, в рамках программы «Партнерство во имя мира».