Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,04%297,54
  • OMX Riga−0,08%890,42
  • OMX Tallinn0,05%2 048,01
  • OMX Vilnius−0,01%1 205,48
  • S&P 5000,4%6 388,64
  • DOW 300,47%44 901,92
  • Nasdaq 0,24%21 108,32
  • FTSE 100−0,2%9 120,31
  • Nikkei 225−0,88%41 456,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,05
  • OMX Baltic−0,04%297,54
  • OMX Riga−0,08%890,42
  • OMX Tallinn0,05%2 048,01
  • OMX Vilnius−0,01%1 205,48
  • S&P 5000,4%6 388,64
  • DOW 300,47%44 901,92
  • Nasdaq 0,24%21 108,32
  • FTSE 100−0,2%9 120,31
  • Nikkei 225−0,88%41 456,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,05
  • 27.07.25, 12:03

В Австрии могут обсудить отказ от нейтрального статуса страны

Власти Австрии готовы обсуждать отказ от нейтрального статуса страны и вступление в НАТО из-за российской угрозы. Такое заявление сделала глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью газете Die Welt, опубликованном в субботу, 26 июля, сообщает Deutsche Welle.
Дворец Хофбург в Вене.
  • Дворец Хофбург в Вене.
  • Foto: Варвара Языкова
«Ясно, что один лишь нейтралитет нас не защитит. На фоне все более неопределенной ситуации с глобальной безопасностью и все более агрессивной России Австрию защищают инвестиции в наши оборонные возможности, а также в партнерские отношения», – сказала Майнль-Райзингер.
«В принципе, я крайне открыта для публичной дискуссии о будущем австрийской политики безопасности и обороны. Хотя сейчас ни в парламенте, ни среди населения нет большинства за членство в НАТО, такая дискуссия, тем не менее, может быть весьма плодотворной», – продолжила глава МИД.
Австрия провозгласила нейтралитет в 1955 году, когда оттуда вывели войска союзников, в том числе СССР. Тогда Австрия восстановила независимость, а положение о «постоянном нейтралитете» было закреплено в конституции. Австрия не входит в НАТО, но сотрудничает с альянсом, например, в рамках программы «Партнерство во имя мира».

Статья продолжается после рекламы

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 02.04.24, 09:01
Первый год Финляндии в НАТО: северные соседи готовятся к долгой войне в Европе
На этой неделе у северных соседей исполняется первый год в НАТО. Побеседовавшие по этому случаю с Äripäev министр обороны и министр иностранных дел Финляндии выразили надежду, что страна перестраховывается, но они не видят будущее Европы в ближайшие десятилетия в розовом цвете.
Новости
  • 25.06.25, 16:33
Страны НАТО договорились об увеличении расходов на оборону
На саммите НАТО в Гааге союзники договорились о новой цели в области повышения расходов на оборону — 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, это историческое решение, которое значительно укрепит безопасность как Эстонии, так и всего НАТО.
Новости
  • 02.07.25, 15:42
В Дании ввели воинскую обязанность для женщин
Жительницы Дании с 1 июля 2025 года обязаны вставать на воинский учет и проходить срочную службу, если их выберут в ходе специальной лотереи, передает «Медуза».
Новости
  • 29.06.22, 08:59
Турция дала согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Турция согласилась поддержать членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе – об этом было объявлено после встречи руководителей трех стран, которая состоялась накануне перед саммитом НАТО и продолжалась почти четыре часа, сообщает BBC News.
  • KM
Content Marketing
  • 18.07.25, 10:52
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.

Самые читаемые

1
Новости
  • 24.07.25, 13:52
Известный ресторан закрывается. «Скоро останется только подлива из фарша»
2
Инвестор Тоомас
  • 25.07.25, 14:36
Инвестор Тоомас: дача – хорошая инвестиция или причина нашей бедности?
3
Новости
  • 25.07.25, 08:59
На севере нужен порт, но где взять сотни тысяч?
4
Новости
  • 23.07.25, 12:17
Уникальный проект в Нарве: завод начнет производство в следующем году
5
Новости
  • 25.07.25, 06:00
Король извести и повелитель цифр: один из богатейших эстонцев обсчитал в уме конкурентов и государство
6
Биржа
  • 26.07.25, 12:04
Вкус биржи: у Tesla плохо вообще все

Последние новости

Новости
  • 27.07.25, 15:15
Латвийская компания обошла конкурентов и получила контракт на поставку дронов на 24 млн евро
Новости
  • 27.07.25, 14:24
Проблемная свалка с яркой историей вновь загорелась
Новости
  • 27.07.25, 13:15
Nõo Lihatööstus делает ставку на инновации и увеличивает прибыль вопреки спаду в мясной отрасли
Новости
  • 27.07.25, 12:03
В Австрии могут обсудить отказ от нейтрального статуса страны
Новости
  • 27.07.25, 11:40
Дизайнерский шедевр за копейки: ваза за 10 евро оказалась редкой находкой
Биржа
  • 27.07.25, 10:50
Nvidia и Meta теряют позиции: в портфеле трейдера – новые звезды
Биржа
  • 26.07.25, 14:30
Основатель Amazon избавился от акций стоимостью 954 млн долларов
Новости
  • 26.07.25, 13:45
Finnair продолжает рейсы в Бангкок несмотря на вооруженный конфликт у границы Таиланда

Сейчас в фокусе

Падение продаж Tesla продолжается. Как тебе такое, Илон Маск?
Биржа
  • 26.07.25, 12:04
Вкус биржи: у Tesla плохо вообще все
С какой стороны ни посмотри, с сугубо финансовой точки зрения владение дачным домом – не лучшая идея. Как ни старайся, ты будешь приезжать на дачу в лучшем случае один месяц в году.
Инвестор Тоомас
  • 25.07.25, 14:36
Инвестор Тоомас: дача – хорошая инвестиция или причина нашей бедности?
По словам хозяйки Lahepere Villa Хелен Вихтол, резкое увеличение цен и налоговой нагрузки стало невыносимым для малого бизнеса.
Новости
  • 24.07.25, 13:52
Известный ресторан закрывается. «Скоро останется только подлива из фарша»
У эстонского брокера Lightyear есть 23 миллиона причин порадоваться.
Новости
  • 26.07.25, 11:33
Хорошие новости: эстонский стартап привлек миллионы, беспрецедентное месторождение в Польше, экологический сланец в Нарве
Король извести и повелитель цифр: один из богатейших эстонцев обсчитал в уме конкурентов и государство
Новости
  • 25.07.25, 06:00
Король извести и повелитель цифр: один из богатейших эстонцев обсчитал в уме конкурентов и государство
Председатель правления LHV Pank Кадри Кийсель заявила, что распространяемые в публичном пространстве утверждения о том, что банки сами регулируют порядок реагирования на информационные запросы, вводят в заблуждение.
Новости
  • 25.07.25, 16:57
LHV требует от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег почти 250 млн евро
Член правления R-S OSA Service Алар Салусте.
Новости
  • 23.07.25, 12:17
Уникальный проект в Нарве: завод начнет производство в следующем году
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).
  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025