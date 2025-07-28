Материнской компании Olympic грозит неплатежеспособность
Зарегистрированной в Люксембурге Odyssey Europe Holdco – материнской компании казино-сети Olympic и интернет-казино Olybet – грозит неплатежеспособность, если к концу года компания не сможет рефинансировать облигации на сумму 200 млн евро.
В мае европейские власти арестовали более 31 миллиона евро у эстонского казино Olybet.
Foto: Andras Kralla
Об этом сообщило рейтинговое агентство S&P, которое по причине возросшего риска неплатежеспособности понизило рейтинг материнской компании Olympic до уровня CCC- с негативным прогнозом, передает литовское деловое издание Verslo Žinios.
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