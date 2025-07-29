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  • 29.07.25, 14:24

Андрес Сонн требует удалить статьи Äripäev: «Я не влияю на решения Coop Pank»

Крупный предприниматель Андрес Сонн заявил в ответ на статьи Äripäev, что никак не связан с автомобильным бизнесом JMV, и что его доля в Coop Pank никак не помогла получить финансирование для чешской автомобильной схемы.
Здание Coop Pank на улице Маакри.
  • Здание Coop Pank на улице Маакри.
  • Foto: Liis Treimann
По словам Сонна, он никогда не был связан с JMV или коммерческой деятельностью этой компании ни с юридической, ни с фактической стороны. Единственное исключение, по его словам, – это займы, выданные JMV через Eurex Finants OÜ в 2016-2018 годах, а также выданные лично краткосрочные ипотечные займы.
Именно об этих двух исключениях и писал Äripäev.
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