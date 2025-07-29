Назад 29.07.25, 14:24 Андрес Сонн требует удалить статьи Äripäev: «Я не влияю на решения Coop Pank» Крупный предприниматель Андрес Сонн заявил в ответ на статьи Äripäev, что никак не связан с автомобильным бизнесом JMV, и что его доля в Coop Pank никак не помогла получить финансирование для чешской автомобильной схемы.

Здание Coop Pank на улице Маакри.

Foto: Liis Treimann

По словам Сонна, он никогда не был связан с JMV или коммерческой деятельностью этой компании ни с юридической, ни с фактической стороны. Единственное исключение, по его словам, – это займы, выданные JMV через Eurex Finants OÜ в 2016-2018 годах, а также выданные лично краткосрочные ипотечные займы.

Именно об этих двух исключениях и писал Äripäev.