Андрес Сонн требует удалить статьи Äripäev: «Я не влияю на решения Coop Pank»
Крупный предприниматель Андрес Сонн заявил в ответ на статьи Äripäev, что никак не связан с автомобильным бизнесом JMV, и что его доля в Coop Pank никак не помогла получить финансирование для чешской автомобильной схемы.
По словам Сонна, он никогда не был связан с JMV или коммерческой деятельностью этой компании ни с юридической, ни с фактической стороны. Единственное исключение, по его словам, – это займы, выданные JMV через Eurex Finants OÜ в 2016-2018 годах, а также выданные лично краткосрочные ипотечные займы.
Именно об этих двух исключениях и писал Äripäev.
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Основатели JMV, создавшие чешскую автосхему, но теперь поссорившиеся с государством, параллельно выстраивали бизнес в недвижимости, куда вложил деньги владелец Coop Pank Андрес Сонн. В какой-то момент к делу подключился и бывший предприниматель в медицинской сфере Тармо Лаанету.
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.