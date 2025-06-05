Назад 05.06.25, 08:23 Крупные бизнесмены вложили деньги в автодельцов, на которых завели уголовное дело Основатели JMV, создавшие чешскую автосхему, но теперь поссорившиеся с государством, параллельно выстраивали бизнес в недвижимости, куда вложил деньги владелец Coop Pank Андрес Сонн. В какой-то момент к делу подключился и бывший предприниматель в медицинской сфере Тармо Лаанету.

В пользу бизнесмена Тармо Лаанету оформлено несколько ипотек на участки, принадлежащие сожительнице бывшего руководителя JMV Вирго Веймана.

Foto: Andras Kralla

«В какое-то время эти деньги были. Мне помогали, и я по возможности помогал, терял и получал деньги обратно», – прокомментировал Лаанету ипотеки в его пользу на сотни тысяч евро.

Когда осенью 2023 года Налоговый департамент начал разбираться в бизнес-модели JMV, которая ввозила в страну люксовые автомобили, через пару месяцев события начали разворачиваться и в девелоперской компании Oa3 Kinnisvara, принадлежащей Яаку Лайксоо и Вирго Вейману.

С помощью этой фирмы они скупали недвижимость, пригодную для того, чтобы завершить застройку, сдать в аренду и продать. В портфеле было около 15 объектов.

На фоне проблем в автобизнесе часть объектов недвижимости перешла к спутницам жизни основателей JMV. Но не только: среди новых владельцев оказались известный налоговый консультант, ранее критиковавший налоговый за расследование JMV, а также адвокат, защищающий JMV. За одним из новых владельцев проглядываются также тартуские бизнесмены из сферы теплоснабжения.

Ход, который распределил активы