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  • 05.06.25, 08:23

Крупные бизнесмены вложили деньги в автодельцов, на которых завели уголовное дело

Основатели JMV, создавшие чешскую автосхему, но теперь поссорившиеся с государством, параллельно выстраивали бизнес в недвижимости, куда вложил деньги владелец Coop Pank Андрес Сонн. В какой-то момент к делу подключился и бывший предприниматель в медицинской сфере Тармо Лаанету.
В пользу бизнесмена Тармо Лаанету оформлено несколько ипотек на участки, принадлежащие сожительнице бывшего руководителя JMV Вирго Веймана.
  • В пользу бизнесмена Тармо Лаанету оформлено несколько ипотек на участки, принадлежащие сожительнице бывшего руководителя JMV Вирго Веймана.
  • Foto: Andras Kralla
«В какое-то время эти деньги были. Мне помогали, и я по возможности помогал, терял и получал деньги обратно», – прокомментировал Лаанету ипотеки в его пользу на сотни тысяч евро.
Когда осенью 2023 года Налоговый департамент начал разбираться в бизнес-модели JMV, которая ввозила в страну люксовые автомобили, через пару месяцев события начали разворачиваться и в девелоперской компании Oa3 Kinnisvara, принадлежащей Яаку Лайксоо и Вирго Вейману.
С помощью этой фирмы они скупали недвижимость, пригодную для того, чтобы завершить застройку, сдать в аренду и продать. В портфеле было около 15 объектов.
На фоне проблем в автобизнесе часть объектов недвижимости перешла к спутницам жизни основателей JMV. Но не только: среди новых владельцев оказались известный налоговый консультант, ранее критиковавший налоговый за расследование JMV, а также адвокат, защищающий JMV. За одним из новых владельцев проглядываются также тартуские бизнесмены из сферы теплоснабжения.

Ход, который распределил активы

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