Крупные бизнесмены вложили деньги в автодельцов, на которых завели уголовное дело
Основатели JMV, создавшие чешскую автосхему, но теперь поссорившиеся с государством, параллельно выстраивали бизнес в недвижимости, куда вложил деньги владелец Coop Pank Андрес Сонн. В какой-то момент к делу подключился и бывший предприниматель в медицинской сфере Тармо Лаанету.
В пользу бизнесмена Тармо Лаанету оформлено несколько ипотек на участки, принадлежащие сожительнице бывшего руководителя JMV Вирго Веймана.
Foto: Andras Kralla
«В какое-то время эти деньги были. Мне помогали, и я по возможности помогал, терял и получал деньги обратно», – прокомментировал Лаанету ипотеки в его пользу на сотни тысяч евро.
Когда осенью 2023 года Налоговый департамент начал разбираться в бизнес-модели JMV, которая ввозила в страну люксовые автомобили, через пару месяцев события начали разворачиваться и в девелоперской компании Oa3 Kinnisvara, принадлежащей Яаку Лайксоо и Вирго Вейману.
С помощью этой фирмы они скупали недвижимость, пригодную для того, чтобы завершить застройку, сдать в аренду и продать. В портфеле было около 15 объектов.
На фоне проблем в автобизнесе часть объектов недвижимости перешла к спутницам жизни основателей JMV. Но не только: среди новых владельцев оказались известный налоговый консультант, ранее критиковавший налоговый за расследование JMV, а также адвокат, защищающий JMV. За одним из новых владельцев проглядываются также тартуские бизнесмены из сферы теплоснабжения.
Ход, который распределил активы
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Арестованы полмиллиона евро – подозрение в налоговом мошенничестве
Компания JMV Motors, массово ввозившая в Эстонию автомобили с чешскими номерами, яростно спорит с Налогово-таможенным департаментом, который арестовал крупную сумму на ее счете. Если несколько лет назад Налогово-таможенный департамент утверждал, что бизнес JMV не вызывает проблем, то теперь ситуация изменилась.
Центральная криминальная полиция возбудила уголовные дела против компании JMV Motors, предлагающей услуги по прокату автомобилей с чешскими номерными знаками, и ее основателей Яака Лайксоо и Вирго Веймана.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.