Назад 14.07.25, 09:37 Почему нельзя снизить НСО на продукты, но можно поставить на место Elering? Власть в Таллинне надо брать непременно и очень скоро, и поэтому популистские соображения явно перевешивают догматические переживания, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Эльконд Либман.

Foto: Liis Treimann

Министр финансов, реформист Юрген Лиги, поспоривший со своими однопартийцами, не согласными с намерением сетевого предприятия Elering резко повысить цену за сетевые услуги, несомненно, прав, объявив их позицию популизмом. Оценивать, что, в конечном итоге, обойдется дороже – верность старозаветным принципам Лиги или гибкая беспринципность его оппонентов – предстоит не только Департаменту конкуренции, но и всему обществу.

Cетевой оператор Elering, вознамерившийся повысить плату за свои услуги почти на 38%, привел тысячу и одну причину того, почему это необходимо сделать. И со всем этим логическим рядом доказательств трудно не согласиться. Если, конечно, вы не специалист, способный привести столь же стройный перечень контраргументов, или не оппозиционный политик – скажем, Мартин Хельме, у которого всегда есть возражения на все, что исходит не от него или его партии. Впрочем, подобный грех водится за очень многими политиками, например, он чрезвычайно свойственен реформистам. Тем интереснее семейные дрязги.

Несгибаемый, как телеграфный столб, и прямолинейный, как скоростная железная дорога, Юрген Лиги, несмотря на свою славу лучшего министра финансов всех времен, перечисленными своими качествами бывает весьма неудобен собственным соратникам по партии и правительству. Мало кто из лиц первого эшелона реформистов готов и намерен столь же упрямо отстаивать нерушимость скреп, несмотря на все «входящие и исходящие».

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Выразивший свое порицание предприятию Elering министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть – скорее, не догматик, а прагматик. Что до примкнувшего к нему премьер-министра Кристена Михала, то он славен своей склонностью к разного рода комбинаторике, да к тому же ему вести свою Партию реформ на выборы – сперва на местные, а затем и на парламентские.

Чижика съели

При этом нелишне будет обратить внимание на то, как Михал сформулировал свои претензии к сетевому оператору – упрекнув его в том, что тот в своем запросе больно уж перебрал. И – вот сюрприз – чуть ли не на следующий день представитель Elering сообщает, что, возможно, повышение тарифа окажется не столь большим, как это предполагалось изначально. Бинго! Никакой крови проливать не придется, ну, или почти не придется, обойдется «съедением чижика» (не устаю призывать: читайте Салтыкова-Щедрина!) Зато с колокольни народу прокукарекали, народ услышал и внял. Предвыборные очки посыпались в копилку. Таков, во всяком случае, ход мысли.

Согласно догме, которой придерживается министр финансов, всякие налоговые преференции суть святотатство. Но премьер-министр – как мы уже выяснили, деятель не догматичный, а вполне себе гуттаперчевый.

В то же время, и как раз поэтому, надо полагать, Михал совершенно солидарен с Лиги в том, что НСО на продукты питания снижать нельзя ни в коем случае. Согласно догме, которой придерживается министр финансов, всякие налоговые преференции суть святотатство. Но премьер-министр – как мы уже выяснили, деятель не догматичный, а вполне себе гуттаперчевый. При том, что идею поддерживают очень многие электорально близкие реформистам и важные для партии представители бизнеса, он упорно разнообразит соображения Лиги о том, что, мол, все прикарманят торгаши, утверждениями, что «опыт других стран» показывает совершеннейшую неэффективность и даже вредоносность подобного шага. Не уточняя, впрочем, какие страны он имеет в виду, потому как ни одно государство почему-то не спешит отказаться от неэффективного и вредного опыта, и Эстония остается в ЕС по этой части почти в гордом одиночестве.

Дело тут, думается, в том, что, допусти правительство снижение НСО на продукты питания, ему реально пришлось бы что-то делать и как-то выкручиваться – в отличие от имитации по поводу намерений сетевого предприятия Elering, к которому вполне ожидаемо присоединился и оператор распределительных сетей Elektrilevi.

А как же с платой за место в таллиннских детских садах, отмена которой стала условием возвращения Партии реформ в столичную правящую коалицию? Ведь тут, что называется, «резать так резать». Во-первых, власть в Таллинне надо брать непременно и очень скоро, и поэтому популистские соображения явно перевешивают догматические переживания, особенно, учитывая, что Партии реформ чрезвычайно нужна поддержка молодых избирателей. А если власть по каким-то причинам взять не удастся, то можно будет утешиться тем, что расхлебывать последствия принятого решения и крутиться придется уже другим. Это, во-вторых.