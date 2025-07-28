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  • 28.07.25, 11:17

Перед повышением НСО банки выдали на четверть больше жилищных кредитов

В июне, накануне вступления в силу повышения ставки налога с оборота, было выдано жилищных кредитов на сумму 273 млн евро – на четверть больше, чем месяцем ранее.
Объем жилищных кредитов увеличился за месяц на четверть, за год – на целых 62%.
  • Объем жилищных кредитов увеличился за месяц на четверть, за год – на целых 62%.
  • Foto: Andras Kralla
По данным Банка Эстонии, в июне прошлого года было выдано жилищных кредитов на сумму 168 млн евро, что означает рост объема жилищного кредитования за год более чем на 62%.
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