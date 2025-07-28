Перед повышением НСО банки выдали на четверть больше жилищных кредитов

Крупные предприниматели перед повышением налога на прибыль устроили в конце прошлого года дивидендный бум, и владельцам компаний было распределено больше денег, чем обычно, — кто-то снял их, чтобы покрыть расходы, а кто-то в качестве премии.
«Я по-прежнему рассчитываю на 100-процентную доходность на вложенный капитал», – сказала инвестор в недвижимость Юлия Кангро о перепродаже (флиппинге) квартир. Однако начинать, по ее словам, стоит с друзьями, объединив средства и навыки.
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.