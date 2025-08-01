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  • 01.08.25, 17:13

Ляэнеметс: через полгода в Эстонии будет новый премьер-министр

По мнению лидера социал-демократов Лаури Ляэнеметса, после муниципальных выборов начнется развал растерявшей всякую популярность партии Eesti 200, и Партия реформ останется в правительстве в одиночестве, что приведет к выражению недоверия премьер-министру Кристену Михалу в Рийгикогу и смене премьер-министра, передает rus.err.ee.
Глава социал-демократов Лаури Ляэнеметс и премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
  • Глава социал-демократов Лаури Ляэнеметс и премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
  • Foto: Andras Kralla
Комментируя заявление премьер-министра и лидера Партии реформ Кристена Михала о том, что реформисты исключают сотрудничество с Центристской партией, Ляэнеметс назвал его нерациональным.
По его мнению, создавшаяся для реформистов ситуация неизбежно приведет к тому, что Михал скоро лишится поста премьер-министра.
«Можно быть полностью уверенным, что в течение ближайшего полугода некоторые депутаты парламента из Eesti 200 перейдут в другую партию после местных выборов. В парламенте останется правительство меньшинства. И я абсолютно уверен, что в нынешнем парламенте среди внефракционных депутатов и оппозиционных партий не найдется ни одного человека, который поддержит Кристена Михала во время голосования о выражении недоверия. Так что нас ждут большие перемены. Что произойдет после голосования по вотуму недоверия, сегодня предсказать сложно. Но в любом случае Кристен Михал своими решениями об исключении [сотрудничества], по моему мнению, также решил, что он лишится поста премьер-министра», – сказал Ляэнеметс.

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При этом Ляэнеметс предположил, что Партии реформ удастся утвердить в должности другого премьер-министра при поддержке внефракционных депутатов, которые не захотят внеочередных выборов, поскольку они вряд ли снова пройдут в парламент.
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