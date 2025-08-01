Спор с Eesti Gaas тормозит крупный тендер Elering

Срок подачи предложений на крупный тендер сетевого оператора Elering, в рамках которого планируется заказать 500 мегаватт новых электростанций, вновь был перенесен. Так, Eesti Gaas возмутила поздняя публикация условий подключения.
- «Стоимость подключения была более-менее понятна, но в сроках мы не были уверены», – сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик.
- Foto: Raul Mee
В четверг государственный сетевой оператор Elering сообщил, что срок подачи предложений на участие в гостендере на долгосрочную закупку мощности для частотного резерва продлен на месяц из-за жалобы Eesti Gaas.
Eesti Gaas, работающий под новым брендом Elenger Grupp, потребовал продлить срок подачи предложений на четыре месяца – до начала декабря этого года. Отвечая на вопрос, почему была подана жалоба, глава компании Маргус Каазик пояснил, что причиной стало слишком короткое окно между публикацией новых условий подключения и сроком подачи предложений.
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