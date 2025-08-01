Назад 01.08.25, 16:44 Спор с Eesti Gaas тормозит крупный тендер Elering Срок подачи предложений на крупный тендер сетевого оператора Elering, в рамках которого планируется заказать 500 мегаватт новых электростанций, вновь был перенесен. Так, Eesti Gaas возмутила поздняя публикация условий подключения.

«Стоимость подключения была более-менее понятна, но в сроках мы не были уверены», – сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик.

Foto: Raul Mee

В четверг государственный сетевой оператор Elering сообщил, что срок подачи предложений на участие в гостендере на долгосрочную закупку мощности для частотного резерва продлен на месяц из-за жалобы Eesti Gaas.

Eesti Gaas, работающий под новым брендом Elenger Grupp, потребовал продлить срок подачи предложений на четыре месяца – до начала декабря этого года. Отвечая на вопрос, почему была подана жалоба, глава компании Маргус Каазик пояснил, что причиной стало слишком короткое окно между публикацией новых условий подключения и сроком подачи предложений.