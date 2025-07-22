Назад 22.07.25, 13:08 «Пропускная способность сети истощается». Почему Elektrilevi и Elering хотят повысить цены? С августа Elektrilevi повышает сетевую плату на 2,6%. Elering предложил увеличить свою сетевую плату на 37% – с 12,5 до 17,2 евро за мегаватт-час. Европейское финансирование не покрывает всех расходов, а без инвестиций энергосистема будет давать все больше сбоев, поясняют госкомпании.

Соединение Estlink 2 в Ида-Вирумаа. По оценке государства, строительство третьего кабеля (Estlink 3) позволит стереть разницу в биржевых ценах на электричество между Эстонией и Финляндией, а также дать больший доступ к электроэнергии из Скандинавии. Однако проект пока не утвержден.

Иначе количество сбоев начнет расти

Elering повысил закупочные цены на услуги по передаче электроэнергии, вследствие чего наши расходы выросли на 0,5 миллиона евро, – объясняет начальник отдела инфраструктурных решений и клиентского опыта Elektrilevi Арди Ратассепп. – Текущий тариф этого не покрывает. Помимо этого упал объем передачи сетевых услуг, который в последние годы был на 2% ниже, чем это отражено в текущих тарифах».

«Очень важно, чтобы наш ценник оперативно менялся, когда меняются закупочные цены на услуги. Иначе доходы перестанут покрывать расходы, и для осуществления своей основной деятельности мы должны будем полагаться на кредиты», – добавляет он.

«Наши тарифы не менялись двенадцать лет, и они уже не отражают наших текущих расходов, – поясняет глава отдела коммуникаций Elering Айн Кёстер, почему госкомпания запросила у государства повышение сетевой платы. – Мы через гостендеры закупаем услуги по поддержанию существующей сети, заказываем строительство нового оборудования». По его словам, текущие тарифы расходов компании не отражают, и сегодня на те деньги, что компания получает от конечного пользователя, можно реконструировать меньше старых линий и подстанций, чем десять лет назад.

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Как отмечает Кёстер, причина, по которой Elering мог не повышать сетевую плату последние двенадцать лет, заключается в щедром финансировании со стороны Европейского Союза. «Все инвестиции, связанные с синхронизацией с материковой Европой, а также третье соединение с Латвией мы построили за счет дотаций ЕС. Это позволило нам не просить дополнительных денег у потребителей путем повышения тарифов. Но в долгосрочной перспективе это работать не будет. Если ничего не изменится, то через какое-то время количество сбоев начнет расти, а качество услуг – падать», – сулит он неблестящие перспективы. В утешение частным пользователям Кёстер поясняет, что если сетевая плата будет повышена, домохозяйства этого практически не заметят. «Мы не взимаем сетевую плату напрямую у конечного пользователя. У Elering около 30 клиентов, крупнейший из которых – Elekrtilevi (у которого, в свою очередь, более 700 000 клиентов). Повышение сетевой платы дойдет до конечного пользователя только тогда, когда Департамент конкуренции утвердит это повышение, вследствие чего скорректирует свои цены и Elektrilevi. И если это произойдет, то для обычного домашнего клиента, потребляющего 250 киловатт-часов в месяц, ежемесячные расходы вырастут на 1,5 евро», – поясняет он. Тарифы покрывают лишь малую часть инвестиций Elering и Elektrilevi масштабные инвестиционные планы, и сетевая плата в состоянии покрыть не более четверти этих расходов. Как подчеркивает Ратассепп, за последние два года Elektrilevi инвестировала 300 миллионов евро, из которых сетевая плата покрыла только 70 миллионов. «Остальное профинансировали за счет кредитов и нераспределенной прибыли, что нежизнеспособно в долгосрочной перспективе, – подчеркивает он. – 26% мощностей уже пережили свой срок эксплуатации, и пропускная способность сети истощается». По словам Ратассеппа, в 2025 году Elektrilevi планирует сделать инвестиции в размере 200 миллионов евро, на них компания построит 1400 километров сетей, устойчивых к неблагоприятным погодным условиям, обновит или построит 446 подстанций и разместит новый морской кабель между Сааремаа и Хийумаа. «Самые крупные инвестиции планируются в этом году на Сааремаа (17 миллионов), в Рапламаа (7 миллионов) и Ляэне-Вирумаа (6,6 миллиона)», – говорит он. Горячие новости 19.07.25, 11:13 Заработавший на недвижимости крупный бизнесмен снял солидные дивиденды 19.07.25, 10:21 Эстонский производитель дронов ищет покупателей по всей Европе «К нам приходят с вопросами, и мы сами стучимся в двери» 21.07.25, 08:35 Крупные бизнесмены перед повышением налогов сняли в два раза больше дивидендов KM 14.07.25, 14:55 Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester

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Ратассепп подчеркивает, что для того, чтобы обновить сеть и создать инфраструктуру, которая отвечает всем необходимым требованиям, необходимо инвестировать 160 миллионов евро в год, из которых сетевая плата может покрыть 40 миллионов.

Финляндия и Латвия на связи

Elering каждые два года составляет инвестиционную программу на ближайшие десять лет. Согласно ее нынешней версии, к 2027 году планируется построить или обновить более 25 подстанций (большая часть из них на 110 киловольт) и более 20 линий электропередач. Планируется также возвести новые распределительные пункты. Это то, что компания называет «надежными инвестициями» – т.е. они с большой вероятностью будут реализованы (т.к. по ним уже принято решение, найдены источники финансирования, инициирована детальная планировка и т.д.).

Но есть и категория планируемых и перспективных инвестиций, куда входят проекты, которые планируется осуществить, но уверенности в том, что они будут реализованы (или реализованы в срок), у Elering нет, поскольку решение об инвестиции еще не принято или же не хватает информации, насколько в проекте вообще есть необходимость.

В категорию «Планируемые и перспективные инвестиции» входят несколько крупных проектов – например, четвертое соединение между Эстонией и Латвией и третье соединение между Эстонией и Финляндией (Estlink 3).

Elering предполагает, что кабель Estlink 3 позволит стереть разницу в биржевых ценах на электричество в Эстонии и Финляндии, а также дать нашей стране больший доступ к электроэнергии из Скандинавии. Четвертое соединение с Латвией позволит передавать электричество, произведенное морскими ветропарками, а также избежать перенапряжения в сети между Эстонией и Латвией. Оба этих проекта требуют усиления инфраструктуры: например, ради Estlink 3 в Таллинне планируется построить новую высоковольтную подстанцию.

Решений по этим двум проектам пока не принято. Предполагается, что они будут приняты в 2027 или 2028 году. Если они будут положительными, то оба соединения планируется построить примерно к 2030 году. Elering собирается профинансировать эти проекты за счет сбора платы за перенапряжение, а также за счет средств Европейского агентства по климату, инфраструктуры и окружающей среды (CINEA).

Еще один крупный инвестиционный проект находится в процессе – это синхронизация электросетей Эстонии, Латвии и Литвы с материковой Европы как следствие отключения от БРЭЛЛ. Этот проект начат еще в 2019 году, и его стоимость оценивается в 320 миллионов евро. 75% проекта покрывается из средств Фонда объединения Европы (CEF).