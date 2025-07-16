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  • 16.07.25, 16:16

Лиги – о новых ожиданиях к Eesti Energia: сланец вычеркнут из целей

Новые ожидания владельца (государства – ред.) к Eesti Energia задают более четкий ориентир для отказа от использования сланца и перехода к возобновляемым источникам энергии. В то же время высока вероятность того, что к 2027 году компании придется построить газовую электростанцию, заявил министр финансов Юрген Лиги в программе «Uudis+».
Министр финансов Юрген Лиги.
  • Министр финансов Юрген Лиги.
  • Foto: Liis Treimann
На днях Лиги подписал документ, в котором зафиксированы новые ожидания государства к компании Eesti Energia, и, в отличие от озвученных три года назад ожиданий, слово «сланец» там не было использовано ни разу. По словам Лиги, это не было целью напрямую – ожидания владельца не обязательно описывают текущую ситуацию, они являются ориентирами.
«Это не было целью, но, на самом деле, не было необходимости подчеркивать в тексте то, что уже существует, и что на самом деле не выходит на рынок», – пояснил Лиги.
Некоторые ожидания владельцев остались неизменными. Например, Eesti Energia должна будет сохранить управляемую мощность по производству электроэнергии на уровне не менее 1000 мегаватт до конца 2026 года.

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«Мы поддерживаем эти станции в рабочем состоянии, и также рассматриваем возможность использования для старых станций и других, более возобновляемых источников топлива, но сланец как цель вычеркнута. Эти 1000 мегаватт изначально являлись сланцевыми станциями, но ситуация меняется. Построит ли Eesti Energia альтернативу /.../, и второй вопрос – это закупки Elering на рынке, (с помощью которых) должна быть достигнута эта управляемая мощность. Вероятно, это будет более экологично и эффективно, поскольку эпизодическое использование управляемой мощности крайне неэффективно как с энергетической, так и с финансовой и экологической точки зрения», – сказал Лиги.
«Мы не рассчитываем на постоянное производство электроэнергии из сланца, будем закупать управляемую мощность на рынке – и это произойдет уже через пару лет», – добавил он.
В ожиданиях владельца указано, что с 2027 года у Eesti Energia должны быть рыночные, управляемые внутри страны мощности по производству электроэнергии, но не уточняется, из каких источников будет производиться электроэнергия. По словам Лиги, вполне вероятно, что речь идет о планируемой в Нарве газовой электростанции.
По словам Лиги, станция, вероятно, будет построена даже в том случае, если она не победит в тендере Elering на закупку частотных резервов.
«Нам эта станция нужна в любом случае – как с точки зрения безопасности и экономики, так и с точки зрения функционирования самой компании. Выход Enefit Green с биржи ведь также был связан с тем, что отдельная стоящая и занимающаяся только возобновляемой энергетикой компания, как правило, не окупается. Для того чтобы возобновляемая энергетика была конкурентоспособной, необходим сбалансированный портфель, а не портфель отдельных компаний», – сказал Лиги.
В ожиданиях владельца больше нет отдельного раздела об Eesti Energia как о химическом предприятии. В то же время, по словам Лиги, новый завод по переработке сланцевого масла запустить придется.
«Скажем так, сланцевая промышленность не является нашей целью, не является приоритетом. Но вложенные инвестиции должны использоваться разумно, и они направлены на повышение ценности сланца и эффективное использование всех наших активов», – заключил министр.
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