Глава RAB: у нас есть право запрашивать информацию о банковских счетах

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) хочет приступить к одновременной обработке больших объемов данных о компаниях и связанных с ними людях. Однако этот план уже критикуют — не берет ли государство на себя чрезмерные риски, анализируя такой массив информации?