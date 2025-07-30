Глава RAB: у нас есть право запрашивать информацию о банковских счетах

Президент Алар Карис отказался провозглашать поправки к Закону о церквях и приходах, а также инициированные Бюро по предотвращению отмывания денег (RAB) изменения в Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и Закон о международных санкциях.
Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) хочет приступить к одновременной обработке больших объемов данных о компаниях и связанных с ними людях. Однако этот план уже критикуют — не берет ли государство на себя чрезмерные риски, анализируя такой массив информации?