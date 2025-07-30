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  • 30.07.25, 12:20

Глава RAB: у нас есть право запрашивать информацию о банковских счетах

«Мы не просматривали счета просто по наитию. Мы делали это для расследования отмывания денег», – заявил руководитель Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) Матис Мяэкер.
Глава Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) Матис Мяэкер на бухгалтерской конференции в Пярну в прошлом году.
  • Глава Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) Матис Мяэкер на бухгалтерской конференции в Пярну в прошлом году.
  • Foto: Raul Mee
В эфире утренней программы радио Äripäev Мяэкер пояснил, что у RAB уже четверть века есть законное право запрашивать информацию с банковских счетов – через предписание.
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