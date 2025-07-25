LHV требует от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег почти 250 млн евро

Председатель правления LHV Pank Кадри Кийсель заявила, что распространяемые в публичном пространстве утверждения о том, что банки сами регулируют порядок реагирования на информационные запросы, вводят в заблуждение.
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Скандал разгорелся 1 июля, когда канцлер юстиции Юлле Мадизе заявила, что RAB нарушил закон, используя регистр исполнительного производства для получения доступа к данным, на которые у ведомства не было полномочий.
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В Эстонии в течение длительного времени неизвестные должностные лица массово изучали банковские счета физических лиц и предприятий, используя единый регистр исполнительного производства, передает rus.err.ee.
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Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) хочет приступить к одновременной обработке больших объемов данных о компаниях и связанных с ними людях. Однако этот план уже критикуют — не берет ли государство на себя чрезмерные риски, анализируя такой массив информации?
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.