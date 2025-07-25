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  • 25.07.25, 16:57

LHV требует от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег почти 250 млн евро

LHV Pank потребовал от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) уплатить договорной штраф в размере 247,5 миллиона евро – причиной стал незаконный доступ RAB к счетам клиентов банка.
Председатель правления LHV Pank Кадри Кийсель заявила, что распространяемые в публичном пространстве утверждения о том, что банки сами регулируют порядок реагирования на информационные запросы, вводят в заблуждение.
  • Председатель правления LHV Pank Кадри Кийсель заявила, что распространяемые в публичном пространстве утверждения о том, что банки сами регулируют порядок реагирования на информационные запросы, вводят в заблуждение.
  • Foto: Andras Kralla
Скандал разгорелся 1 июля, когда канцлер юстиции Юлле Мадизе заявила, что RAB нарушил закон, используя регистр исполнительного производства для получения доступа к данным, на которые у ведомства не было полномочий.
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