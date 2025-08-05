Назад 05.08.25, 17:43 Кандидатом на пост мэра Таллинна от партии «Отечество» станет Урмас Рейнсалу Партия «Отечество» официально выдвинет лидера партии Урмаса Рейнсалу кандидатом на пост мэра Таллинна на предстоящих муниципальных выборах, пишет rus.err.ee.

Урмас Рейнсалу.

Foto: Andras Kralla

«В это непростое время, когда правительство во главе с Партией реформ завело Эстонию в глубокий кризис, Таллинну нужен мэр, который сможет объединить эстоноязычную и проэстонскую управленческую культуру, одновременно обеспечив стабильность в городском руководстве», – говорится в заявлении лидера таллиннского отделения партии Рийны Солман.

В своей предвыборной программе партия «Отечество» делает акцент на поддержке семей, развитии образования на эстонском языке и сохранении национальных ценностей. По словам представителей партии, Таллинн должен оставаться эстонской и эстонскоязычной столицей, где обеспечено достойное качество жизни для всех горожан.

Кандидатом в мэры Таллинна от Центристской партии будет Михаил Кылварт, от Партии реформ – Марис Лаури.