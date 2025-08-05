Кандидатом на пост мэра Таллинна от партии «Отечество» станет Урмас Рейнсалу

«В это непростое время, когда правительство во главе с Партией реформ завело Эстонию в глубокий кризис, Таллинну нужен мэр, который сможет объединить эстоноязычную и проэстонскую управленческую культуру, одновременно обеспечив стабильность в городском руководстве», – говорится в заявлении лидера таллиннского отделения партии Рийны Солман.
В своей предвыборной программе партия «Отечество» делает акцент на поддержке семей, развитии образования на эстонском языке и сохранении национальных ценностей. По словам представителей партии, Таллинн должен оставаться эстонской и эстонскоязычной столицей, где обеспечено достойное качество жизни для всех горожан.
Кандидатом в мэры Таллинна от Центристской партии будет Михаил Кылварт, от Партии реформ – Марис Лаури.
Пока премьер-министр и лидер реформистов Кристен Михал пытается доказать в соцсетях, что именно его партия в противоположность «Отечеству» не желает иметь никаких дел с центристами, поддержка Партии реформ продолжает свободное падение, а председатель лидирующего в рейтингах «Отечества» Урмас Рейнсалу вновь призывает к досрочным выборам, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
В Коммунальном департаменте системные проблемы с госзакупками, вице-мэры периодически пускаются в самоволку, бывший партнер попытался заключить пакт со злейшим политическим конкурентом, но мэр Таллинна Евгений Осиновский уверен: в город вернулась демократия, и горожане еще это оценят.
Результаты второго квартала Ülemiste Keskus показывают, что после мартовского спада продаж ситуация начала выправляться, и в нескольких товарных группах потребление вновь пошло вверх. При этом по оценке руководителя центра Гуйдо Пярнитса, предвыборная и во многом преувеличенная паника вокруг повышения налога с оборота напрасно передалась потребителям и негативно повлияла на покупательское поведение.
«Рыночная экономика не сломана, даже если так думает Партия реформ»
Вместо того, чтобы считать торговые площади частных предпринимателей, государству следовало бы сосредоточиться на собственных площадях и сокращении расходов, пишет финансовый эксперт Алар Войтка (партия «Правые»).
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.