Число иностранных туристов за год выросло на 7%

Финские однодневные туристы вернулись, поток гостей из Германии быстро растет. Любимым направлением для отдыха у жителей Эстонии остается Турция.
- Число однодневных туристов из Финляндии во втором квартале стало самым большим за последние годы.
- Foto: Андрас Кралла
Во втором квартале Эстонию посетили 1,3 млн иностранных туристов, оставивших здесь 405 млн евро. Это соответственно на 7% и 10% больше, чем год назад. Для сравнения: поездки эстонцев за границу выросли лишь незначительно, а их расходы за рубежом были на 6% меньше, чем годом ранее, следует из статистики центрального банка.
