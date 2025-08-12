Назад 12.08.25, 09:31 Число иностранных туристов за год выросло на 7% Финские однодневные туристы вернулись, поток гостей из Германии быстро растет. Любимым направлением для отдыха у жителей Эстонии остается Турция.

Число однодневных туристов из Финляндии во втором квартале стало самым большим за последние годы.

Foto: Андрас Кралла

Во втором квартале Эстонию посетили 1,3 млн иностранных туристов, оставивших здесь 405 млн евро. Это соответственно на 7% и 10% больше, чем год назад. Для сравнения: поездки эстонцев за границу выросли лишь незначительно, а их расходы за рубежом были на 6% меньше, чем годом ранее, следует из статистики центрального банка.