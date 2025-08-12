Деловые ведомости
  • 12.08.25, 16:46

В отелях Турции могут отменить систему «все включено» и шведский стол

В Турции обсуждается возможное изменение популярной системы «все включено» и формата шведский стол в отелях и ресторанах. Причина – борьба с огромными объемами пищевых отходов. По данным газеты Sabah, президенту Реджепу Тайипу Эрдогану уже подготовлен доклад с конкретными предложениями по реформированию этих систем. Ожидается, что после его рассмотрения будут приняты законодательные меры.
Туристы не доедают на шведских столах, экозащитники встревожены.
  • Туристы не доедают на шведских столах, экозащитники встревожены.
  • Foto: Unsplash
Основная цель реформы – сократить 23 миллиона тонн продовольствия, которое ежегодно выбрасывается в стране, пишет издание. Согласно отчету Турецкого фонда по предотвращению возникновения отходов, до 35% фруктов и овощей не доходят до потребителя, а половина блюд на шведском столе и «смешанном завтраке» остаются нетронутыми. Это не только вредит экологии, но и способствует росту цен на продукты. Доклад для Эрдогана готовит президентский совет по сельхозполитике, а профильный комитет представит его главе государства.
Одна из предлагаемых мер касается так называемых «смешанных завтраков». Рамазан Бингёль, глава Ассоциации ресторанов и туризма, отмечает, что заведения часто навязывают клиентам больше еды, чем они могут съесть. Например, компании из трех-четырех человек вынуждены заказывать завтрак на всех, хотя им хватило бы и порции на двоих. В результате значительная часть еды, к которой никто даже не притронулся, отправляется в мусор.
Чтобы решить проблему в отелях с системой «все включено» шведский стол может быть заменен на систему «выбирай еду сам» (a la carte), что позволит гостям заказывать блюда из меню, а не набирать их неограниченное количество.

Статья продолжается после рекламы

Идея не нова: еще в апреле с похожими предложениями выступали представители гостиничного бизнеса. Например, председатель Ассоциации профессиональных отельеров Хакан Саатчиоглу заявил, что система «все включено» должна означать доступность еды, а не поощрение расточительства. Новые законодательные инициативы призваны закрепить эти принципы на государственном уровне.
