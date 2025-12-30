Назад 30.12.25, 10:03 Минфин ожидает ускоренного роста зарплат в государственном секторе Министерство финансов прогнозирует, что в следующем году заработные платы в государственном секторе будут расти быстрее, чем в частном. По оценке ведомства, средняя зарплата в публичном секторе увеличится на 8–9 процентов, что превышает средние показатели последних лет.

Иллюстративное фото.

Foto: Shutterstock

В Банке Эстонии ожидают несколько более умеренный рост заработных плат, чем прогнозирует Министерство финансов, передает rus.err.ee.

Вместе с тем в центробанке рассчитывают на оживление экономики и увеличение объемов производства, чему, по их оценке, будут способствовать рост располагаемых доходов населения и снижение налоговой нагрузки. Одновременно там указывают, что сдерживающим фактором для экономического развития может стать сохраняющийся дефицит государственного бюджета.

Эксперты отмечают, что повышение заработных плат в публичном секторе может усилить давление и на частный сектор, поскольку работодатели конкурируют за одних и тех же работников. В сочетании с налоговыми послаблениями это, по их мнению, способно привести к ускорению инфляции.