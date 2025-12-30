Минфин ожидает ускоренного роста зарплат в государственном секторе

Министерство финансов прогнозирует, что в следующем году заработные платы в государственном секторе будут расти быстрее, чем в частном. По оценке ведомства, средняя зарплата в публичном секторе увеличится на 8–9 процентов, что превышает средние показатели последних лет.
В Банке Эстонии ожидают несколько более умеренный рост заработных плат, чем прогнозирует Министерство финансов, передает rus.err.ee.
Вместе с тем в центробанке рассчитывают на оживление экономики и увеличение объемов производства, чему, по их оценке, будут способствовать рост располагаемых доходов населения и снижение налоговой нагрузки. Одновременно там указывают, что сдерживающим фактором для экономического развития может стать сохраняющийся дефицит государственного бюджета.
Эксперты отмечают, что повышение заработных плат в публичном секторе может усилить давление и на частный сектор, поскольку работодатели конкурируют за одних и тех же работников. В сочетании с налоговыми послаблениями это, по их мнению, способно привести к ускорению инфляции.
Реальные зарплаты в странах еврозоны в значительной степени восстановились после резкого снижения, вызванного всплеском инфляции в 2022 году. В начале 2025 года они приблизились к показателям, зафиксированным до инфляционного шока конца 2021 года, поскольку рост номинальных доходов населения опережает динамику цен.
Руководитель и владелец Hansa Grupp Неэме Таммис отметил, что, хотя все и ждут окончания войны в Украине, мирное соглашение само по себе не способствует быстрому росту экономики, если только в Европу вновь не будет допущен российский капитал.
Согласно свежему экономическому прогнозу Банка Эстонии, экономика страны вырастет в этом году на 0,7%, а в следующем – на 3,6%. На фоне геополитических факторов ситуацию омрачает рекордный дефицит бюджета сектора государственного управления.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.