  • OMX Baltic1,49%309,86
  • OMX Riga−0,8%923,02
  • OMX Tallinn0,75%2 047,61
  • OMX Vilnius1,23%1 339,62
  • S&P 500−0,35%6 905,74
  • DOW 30−0,51%48 461,93
  • Nasdaq −0,5%23 474,35
  • FTSE 1000,43%9 908,78
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,49
  • 30.12.25, 10:03

Минфин ожидает ускоренного роста зарплат в государственном секторе

Министерство финансов прогнозирует, что в следующем году заработные платы в государственном секторе будут расти быстрее, чем в частном. По оценке ведомства, средняя зарплата в публичном секторе увеличится на 8–9 процентов, что превышает средние показатели последних лет.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
В Банке Эстонии ожидают несколько более умеренный рост заработных плат, чем прогнозирует Министерство финансов, передает rus.err.ee.
Вместе с тем в центробанке рассчитывают на оживление экономики и увеличение объемов производства, чему, по их оценке, будут способствовать рост располагаемых доходов населения и снижение налоговой нагрузки. Одновременно там указывают, что сдерживающим фактором для экономического развития может стать сохраняющийся дефицит государственного бюджета.
Эксперты отмечают, что повышение заработных плат в публичном секторе может усилить давление и на частный сектор, поскольку работодатели конкурируют за одних и тех же работников. В сочетании с налоговыми послаблениями это, по их мнению, способно привести к ускорению инфляции.

