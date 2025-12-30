Деловые ведомости
  • OMX Baltic1,27%309,19
  • OMX Riga−0,54%925,4
  • OMX Tallinn0,6%2 044,62
  • OMX Vilnius1,03%1 336,97
  • S&P 500−0,35%6 905,74
  • DOW 30−0,51%48 461,93
  • Nasdaq −0,5%23 474,35
  • FTSE 1000,35%9 901,3
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,3
Клайд Кулль: два необузданных гегемона разрушают мировую экономику

У Соединенных Штатов Америки и Китая больше общего, чем они сами готовы признать, — обе страны взялись подчинять мировую экономику своим интересам, одновременно сужая торговые возможности для всех остальных, пишет бывший дипломат Клайд Кулль.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в октябре этого года во время их встречи в Южной Корее.
  • Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в октябре этого года во время их встречи в Южной Корее.
  • Foto: SIPA/Scanpix
2025 год запомнится как год, когда президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разрушил прежний глобальный торговый порядок, однако на деле от правил отошли оба мировых гегемона. Углубляющийся протекционизм США и возрожденная экспортно-ориентированная рыночная защита Китая превратились в двойное бедствие, от которого страдает остальной мир, особенно развивающиеся страны.
