Клайд Кулль: два необузданных гегемона разрушают мировую экономику
У Соединенных Штатов Америки и Китая больше общего, чем они сами готовы признать, — обе страны взялись подчинять мировую экономику своим интересам, одновременно сужая торговые возможности для всех остальных, пишет бывший дипломат Клайд Кулль.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в октябре этого года во время их встречи в Южной Корее.
Foto: SIPA/Scanpix
2025 год запомнится как год, когда президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разрушил прежний глобальный торговый порядок, однако на деле от правил отошли оба мировых гегемона. Углубляющийся протекционизм США и возрожденная экспортно-ориентированная рыночная защита Китая превратились в двойное бедствие, от которого страдает остальной мир, особенно развивающиеся страны.
