  • 14.08.25, 11:12

Трамп пообещал Зеленскому не обсуждать «раздел» украинских территорий на встрече с Путиным

Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что не будет обсуждать «раздел» украинских территорий на встрече с Владимиром Путиным на Аляске, пишут CNN и NBC News со ссылкой на несколько источников.
Президент Украины Владимир Зеленский.
  • Президент Украины Владимир Зеленский.
  • Foto: Presidential Office of Ukraine
По словам собеседников NBC News, своей целью на этой встрече Трамп назвал прекращение огня. Президент США согласился с европейскими лидерами, что оно должно быть реализовано до начала мирных переговоров, передает «Медуза».
Однако некоторые главы стран Европы после этого разговора «пришли к выводу, что Трамп не испытывает особого оптимизма в отношении результатов своей встречи с Путиным», пишет NBC News. Источник CNN также отмечает, что «ожидания от этой встречи [с Путиным] невысоки».
6 августа Путин встретился в Кремле со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. В ходе этой встречи российский президент изложил свои условия мирного соглашения: отказ Киева от Донбасса в обмен на прекращение огня и заморозку линии фронта на нынешних позициях. Позже источник The Washington Post заявил, что Путин также не готов отказаться от захваченных Россией частей Херсонской и Запорожской областей.

Статья продолжается после рекламы

Зеленский совместно с европейскими лидерами провели звонок с Трампом в преддверии его встречи с Путиным на Аляске. После разговора президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что Трамп пообещал обсуждать территориальные вопросы только с участием Украины.
