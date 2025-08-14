Трамп пообещал Зеленскому не обсуждать «раздел» украинских территорий на встрече с Путиным

Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что не будет обсуждать «раздел» украинских территорий на встрече с Владимиром Путиным на Аляске, пишут CNN и NBC News со ссылкой на несколько источников.
- Президент Украины Владимир Зеленский.
- Foto: Presidential Office of Ukraine
По словам собеседников NBC News, своей целью на этой встрече Трамп назвал прекращение огня. Президент США согласился с европейскими лидерами, что оно должно быть реализовано до начала мирных переговоров, передает «Медуза».
Однако некоторые главы стран Европы после этого разговора «пришли к выводу, что Трамп не испытывает особого оптимизма в отношении результатов своей встречи с Путиным», пишет NBC News. Источник CNN также отмечает, что «ожидания от этой встречи [с Путиным] невысоки».
6 августа Путин встретился в Кремле со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. В ходе этой встречи российский президент изложил свои условия мирного соглашения: отказ Киева от Донбасса в обмен на прекращение огня и заморозку линии фронта на нынешних позициях. Позже источник The Washington Post заявил, что Путин также не готов отказаться от захваченных Россией частей Херсонской и Запорожской областей.
Зеленский совместно с европейскими лидерами провели звонок с Трампом в преддверии его встречи с Путиным на Аляске. После разговора президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что Трамп пообещал обсуждать территориальные вопросы только с участием Украины.
Президент США отказался считать «победой Путина» свои переговоры с ним на Аляске. «Мы выигрываем во всем», – написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social, передает DW
.
В преддверии встречи Трампа и Путина на Аляске президент Украины Владимир Зеленский сообщил лидерам ЕС, что Киев готов пойти на территориальные уступки, чтобы достичь мирного соглашения, пишет The Telegraph со ссылкой на источники. Но участие Украины, как и кого-то от ЕС в переговорах пока под вопросом.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас созывает в понедельник внеочередную встречу министров иностранных дел Евросоюза, чтобы обсудить дальнейшие шаги по завершению войны в Украине.
