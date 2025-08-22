Соединяющий Эстонию и Финляндию энергокабель уходит на техобслуживание

Грузинский капитан танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении подводного электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией,Давид Вадачкория утверждает, что происшествие стало результатом несчастного случая.
«Мир сейчас вверх дном. Это нужно признать», – сказал предприниматель Хейти Хяэль в большом интервью изданию Äripäev. При этом он добавил, что если не смотреть на вещи с оптимизмом, то нет и никакого смысла предпринимать что-то новое.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?