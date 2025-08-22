Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,15%296,79
  • OMX Riga−0,52%914,75
  • OMX Tallinn−0,02%2 026,19
  • OMX Vilnius0,06%1 220,13
  • S&P 500−0,4%6 370,17
  • DOW 30−0,34%44 785,5
  • Nasdaq −0,34%21 100,31
  • FTSE 1000,03%9 312,15
  • Nikkei 2250,05%42 633,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,5
  • 22.08.25, 11:18

Соединяющий Эстонию и Финляндию энергокабель уходит на техобслуживание

Соединяющая Эстонию и Финляндию линия постоянного тока мощностью 350 мегаватт Estlink 1 на следующей неделе уйдет на плановое годовое обслуживание, с 25 по 29 августа.
Из-за неисправности Estlink 2 компания Elering была вынуждена отложить плановое годовое техобслуживание меньшего по мощности кабеля Estlink 1.
  • Из-за неисправности Estlink 2 компания Elering была вынуждена отложить плановое годовое техобслуживание меньшего по мощности кабеля Estlink 1.
  • Foto: Veiko Tokman
Данные работы были запланированы еще летом прошлого года, однако из-за сбоя в работе Estlink 2 их пришлось перенести на конец августа, сообщили в Elering.
