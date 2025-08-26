Министерство финансов значительно снизило прогноз экономического роста

Неопределенность в экономике остается высокой, однако предприятия и домохозяйства все же в определенной степени готовы реализовывать свои инвестиционные и потребительские планы, отмечает министерство в прогнозе. Внешний спрос постепенно восстанавливается, и экспортные возможности предприятий улучшаются. Добавленная стоимость в экономике начинает понемногу расти во всех видах деятельности.
Государственный контролер Янар Хольм сказал в передаче радио Äripäev «Kuum tool», что, говоря о государственных финансах в Эстонии, нужно честно и открыто называть и то, чего больше делать не стоит. «Без гена отказа бюджет не удастся привести в порядок», — уверен Хольм.
Во Франции после выхода на пенсию продолжает работать каждый восьмой. В Германии – каждый четвертый. В Эстонии – каждый второй. Такая занятость воспринимается как победа активного долголетия. Но на самом деле это признак замещения: работающий пенсионер у нас заменяет мигранта, которого государство не впустило, пишет журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?