  • OMX Baltic−0,49%295,58
  • OMX Riga0,35%918,06
  • OMX Tallinn−0,19%2 024,27
  • OMX Vilnius−0,28%1 217,68
  • S&P 500−0,43%6 439,32
  • DOW 30−0,77%45 282,47
  • Nasdaq −0,22%21 449,29
  • FTSE 100−0,49%9 275,92
  • Nikkei 225−0,97%42 394,4
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,7
  • 26.08.25, 13:51

Министерство финансов значительно снизило прогноз экономического роста

Этот год складывается хуже, чем ожидалось, и, как и коммерческие банки, Министерство финансов больше не прогнозирует столь высокого экономического роста, как еще несколько месяцев назад.
Министр финансов Юрген Лиги.
Неопределенность в экономике остается высокой, однако предприятия и домохозяйства все же в определенной степени готовы реализовывать свои инвестиционные и потребительские планы, отмечает министерство в прогнозе. Внешний спрос постепенно восстанавливается, и экспортные возможности предприятий улучшаются. Добавленная стоимость в экономике начинает понемногу расти во всех видах деятельности.
