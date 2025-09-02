Деловые ведомости
  • 02.09.25, 13:15

Semetron Линнамяэ окончательно проиграла тендер на поставку полевых госпиталей

Государственный суд отклонил жалобу принадлежащей Маргусу Линнамяэ компании Semetron, в рамках которой та оспаривала результаты тендера на закупку мобильных полевых госпиталей.
Полевой госпиталь Semetron, который компания Маргуса Линнамяэ предлагала государству.
  • Полевой госпиталь Semetron, который компания Маргуса Линнамяэ предлагала государству.
  • Foto: Liis Treimann
7 ноября 2024 года Центр оборонных инвестиций (RKIK) признал успешным совместное предложение MDSC Systems OÜ и AS Maru Metall стоимостью около 7,6 млн евро. Это решение оспорил занявший второе место AS Semetron, чье предложение оказалось дороже примерно на полмиллиона евро, сообщал ранее Государственный суд.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

