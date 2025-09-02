Semetron Линнамяэ окончательно проиграла тендер на поставку полевых госпиталей

Полевой госпиталь Semetron, который компания Маргуса Линнамяэ предлагала государству.
Foto: Liis Treimann
7 ноября 2024 года Центр оборонных инвестиций (RKIK) признал успешным совместное предложение MDSC Systems OÜ и AS Maru Metall стоимостью около 7,6 млн евро. Это решение оспорил занявший второе место AS Semetron, чье предложение оказалось дороже примерно на полмиллиона евро, сообщал ранее Государственный суд.
Таллиннский административный суд отклонил жалобу AS Semetron, принадлежащего Маргусу Линнамяэ, в которой компания оспаривала решение Центра оборонных инвестиций признать победителем тендера на мобильные полевые госпитали совместное предложение конкурентов.
Еще прошлой весной казалось, что тендер на полевые госпитали Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) достанется компании Semetron, основным акционером которой является Маргус Линнамяэ, но теперь козыри в руках конкурента – компании Maru Metall.
