Оборот стартап-сектора растет, но инвестиции снижаются. «Мы больше не молодые и неистовые»
Хотя оборот стартап-сектора достиг рекордных 2,3 млрд евро, увеличившись на четверть, объем инвестиций в первой половине года показал явное снижение, рассказал руководитель Startup Estonia Вайдо Микхейм.
Внешние вложения в предприятия Ида-Вирумаа приносят региону пользу, только если деньги в конечном счете перетекают в местную экономику – например, владельцам арендной недвижимости и магазинам. И большой проект, получивший инвестиции со стороны, как, например, школа программирования kood/Jõhvi, может и не помочь местной экономике.
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.