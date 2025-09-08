Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,08%295,78
  • OMX Riga−0,02%920,22
  • OMX Tallinn−0,2%2 002,35
  • OMX Vilnius0,03%1 233,98
  • S&P 500−0,32%6 481,5
  • DOW 30−0,48%45 400,86
  • Nasdaq −0,03%21 700,39
  • FTSE 1000,19%9 225,4
  • Nikkei 2251,45%43 643,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,18
  • OMX Baltic0,08%295,78
  • OMX Riga−0,02%920,22
  • OMX Tallinn−0,2%2 002,35
  • OMX Vilnius0,03%1 233,98
  • S&P 500−0,32%6 481,5
  • DOW 30−0,48%45 400,86
  • Nasdaq −0,03%21 700,39
  • FTSE 1000,19%9 225,4
  • Nikkei 2251,45%43 643,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,18
  • 08.09.25, 13:37

Оборот стартап-сектора растет, но инвестиции снижаются. «Мы больше не молодые и неистовые»

Хотя оборот стартап-сектора достиг рекордных 2,3 млрд евро, увеличившись на четверть, объем инвестиций в первой половине года показал явное снижение, рассказал руководитель Startup Estonia Вайдо Микхейм.
Генеральный директор Startup Estonia Вайдо Микхейм рассказал, какие стартапы в последнее время пользуются наибольшей популярностью, и когда Bolt перестанет быть стартапом.
  • Генеральный директор Startup Estonia Вайдо Микхейм рассказал, какие стартапы в последнее время пользуются наибольшей популярностью, и когда Bolt перестанет быть стартапом.
  • Foto: Taavi Sepp / Postimees / Scanpix
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 06.09.25, 13:28
Известному стартапу грозит принудительная ликвидация. Руководитель: компания сильнее, чем когда-либо
В пятницу суд во второй раз рассмотрел дело о принудительной ликвидации известного медицинского стартапа. Руководитель компании при этом уверен, что у фирмы все хорошо.
Новости
  • 05.09.25, 06:00
Предприниматель о kood/Jõhvi: для развития местной экономики это провал
Внешние вложения в предприятия Ида-Вирумаа приносят региону пользу, только если деньги в конечном счете перетекают в местную экономику – например, владельцам арендной недвижимости и магазинам. И большой проект, получивший инвестиции со стороны, как, например, школа программирования kood/Jõhvi, может и не помочь местной экономике.
Новости
  • 31.08.25, 10:36
Стартап, развивающий технологии для работы с голосом и навыками общения, привлек 3,6 млн долларов
Белорусский стартап, переехавший в Эстонию, привлек 3,6 млн долларов инвестиций. Его цель – помочь людям звучать увереннее и развивать навыки общения с помощью технологий.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

Самые читаемые

1
Новости
  • 06.09.25, 14:30
Благодаря инвестициям Яана Таллинна стоимость ИИ-компании выросла до 183 млрд
2
Новости
  • 06.09.25, 13:28
Известному стартапу грозит принудительная ликвидация. Руководитель: компания сильнее, чем когда-либо
3
Новости
  • 04.09.25, 13:16
Галерея: в Таллинне открылся хостел квартирного типа стоимостью 10 млн евро
4
Новости
  • 05.09.25, 18:25
Припекло: Eesti Pagar купил эстонского производителя лаваша
5
Новости
  • 07.09.25, 14:06
«Это был плохой год»: переехавшая в новое здание обувная фабрика столкнулась с серьезными убытками
Для старого здания есть интересная бизнес-идея
6
Новости
  • 05.09.25, 08:53
Таллинн не торопится: вместо грандиозных замыслов – кусты и водопроводные краны
«Все началось с большим размахом, а потом выяснилось, что денег нет»

Последние новости

Новости
  • 08.09.25, 14:30
Члены ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти
Новости
  • 08.09.25, 13:37
Оборот стартап-сектора растет, но инвестиции снижаются. «Мы больше не молодые и неистовые»
Новости
  • 08.09.25, 12:56
Уголовное дело Яака Роосааре передано в прокуратуру
Биржа
  • 08.09.25, 12:17
Coop Pank нашел нового руководителя
Новости
  • 08.09.25, 12:07
Ради спасения своего дела предприниматель перевел часть фирм бизнесмену с сомнительной репутацией
Идет активная работа по спасению основного бизнеса
Mнения
  • 08.09.25, 11:24
Когда Rail Baltic будет завершена, многие строительные компании могут оказаться не у дел
Новости
  • 08.09.25, 10:36
Swedbank избежал одного расследования в США, но угроза штрафа остается
Биржа
  • 08.09.25, 09:20
Глава Ekspress Grupp уходит в отставку

Сейчас в фокусе

Глава Viveo Health Рауль Кялло доволен положением дел в компании.
Новости
  • 06.09.25, 13:28
Известному стартапу грозит принудительная ликвидация. Руководитель: компания сильнее, чем когда-либо
Успех Skype стал отправной точкой для Яана Таллинна, который сейчас посвящает значительную часть своей энергии проектам, связанным с искусственным интеллектом.
Новости
  • 06.09.25, 14:30
Благодаря инвестициям Яана Таллинна стоимость ИИ-компании выросла до 183 млрд
Руководитель и совладелец обувной компании Samelin Лейда Кикка радуется открытию нового производственного здания, но ей приходится бороться за клиентов на высококонкурентном рынке.
Новости
  • 07.09.25, 14:06
«Это был плохой год»: переехавшая в новое здание обувная фабрика столкнулась с серьезными убытками
Для старого здания есть интересная бизнес-идея
Enefit обеспокоена будущим гибридного парка в Пуртсе.
Новости
  • 07.09.25, 10:19
Enefit против планов конкурента построить ветропарк по соседству
Вот только лаваша-то в ассортименте и не хватало.
Новости
  • 05.09.25, 18:25
Припекло: Eesti Pagar купил эстонского производителя лаваша
Участники встречи, состоявшейся на предприятии Estonian Cell.
Новости
  • 07.09.25, 11:13
Грибы и древесина: эстонская модель промышленного симбиоза заинтересовала Саудовскую Аравию
Allium UPI OÜ предлагает аптекам Apotheka и другим партнером общую программу лояльности.
Новости
  • 05.09.25, 18:55
Компания Линнамяэ получила штраф €3 млн
Хирург Юрий Иванов
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025