«Путину не нужна мировая война – он живет слишком комфортно»

Действительно ли Иосиф Сталин готовился атаковать Западную Европу и США в 1954 году? Ответу на этот вопрос посвящена новая книга, только что вышедшая в издательстве Äripäev. О военных планах Сталина, а еще о том, что современный деловой человек должен знать о сталинизме и чему у вождя научился Владимир Путин, с автором книги «Продуманное светопреставление. Как Сталин готовил Третью мировую»
, историком Александром Гогуном побеседовали «Деловые ведомости».
- Берлинский историк Александр Гогун уже много лет исследует операции сталинских спецслужб, партизанское движение, украинский национализм и другие темы, связанные со Второй мировой войной.
- Foto: US Holocaust Memorial Museum
Презентация книги состоится 15 декабря в Рийгикогу, саму книгу уже можно найти в магазинах Эстонии. Эта работа – исследование позднего сталинизма, написанное на архивных материалах и малоизвестных источниках, в котором подробно разбираются планы военного столкновения СССР с Западом и логика советской политики начала 1950-х годов.
«Планета будет принадлежать коммунистам»
Ваша книга, только что вышедшая в Эстонии, имеет подзаголовок «Как Сталин готовил Третью мировую войну». Название – для части обывателей довольно провокационное. Расскажите, чего от нее ждать читателю.
Читателю следует ждать картины одновременно рациональной и чудовищной. Сочетания монструозности и исключительного хладнокровия, своеобразного кровожадного благоразумия в одном человеке, и в одном его плане, который охватывал судьбу всей планеты Земля.
Это книга о том, как максимально рационально, выверенно, просчитывая каждый шаг на несколько месяцев и лет вперед, Сталин готовил СССР и весь мир к финальной битве – войне с Америкой. Как пелось в Интернационале, «это есть наш последний и решительный бой». Сразу атаковать США Советский Союз, конечно, не мог, у него сил было мало. Для этого нужно было сначала немало ресурсов и территорий захватить в Евразии, что он с успехом и сделал в 1940-е годы. И в последние годы жизни Сталин непосредственно готовил уже удар по США.
Александр Гогун – берлинский историк российского происхождения, исследователь Второй мировой войны, специалист по украинскому подполью, советским спецоперациям и практикам государственного насилия в Восточной Европе. Его работы изданы на десяти языках, включая эстонский, литовский и украинский. В своей работе Гогун сотрудничал с крупнейшими научными центрами по изучению Второй мировой войны и Холокоста – от Гарвардского университета до института Яд Вашем.
То, о чем вы говорите, – подготовка Сталина к войне – это доказанный факт? Или одна из возможных трактовок, которые еще остаются предметом спора?
Я считаю это доказанным фактом. В западных научных кругах про это пока мало знают, но речь идет скорее о распространении уже имеющихся свидетельств, чем о новых открытиях. Есть масса указаний, включая его высказывания 1945 года, зафиксированные, например, болгарским лидером Димитровым: сейчас мы воюем вместе с одной фракцией капиталистов – демократической против фракции фашистской, а потом будем воевать и против демократической.
- Книга Александра Гогуна «Продуманное светопреставление. Как Сталин готовил Третью мировую» вышла на эстонском языке в издательстве Äripäev.
Показателен и кульбит 1950 года, когда советская делегация покинула Совет Безопасности ООН из-за присутствия представителя Тайваня, а затем вернулась. Именно в период ее отсутствия Северная Корея напала на Южную, и США вошли в войну под флагом ООН. В 90-х это объясняли как провал советской дипломатии, но опубликованное позже письмо Сталина Готвальду показывает, что СССР ушел сознательно, чтобы американцы «наделали новых глупостей». США сознательно втягивали в конфликт.
Письмо Сталина Мао от октября 1950 года тоже важное: Мао колебался вступать в Корейскую войну, хотя Сталин этого требовал. Сталин писал: «Если война будет, пускай она будет теперь», имея в виду возможность перерастания конфликта в Третью мировую. Он понимал этот риск, но считал эскалацию маловероятной – и оказался прав: США выбрали деэскалацию.
И пока китайские войска сковали американцев в Корее, Сталин в январе 1951 года собрал в Кремле европейских сателлитов и сказал, что занятость США в Восточной Азии создает благоприятный момент для мирового коммунистического движения. По его словам, в ближайшие три-четыре года соотношение сил будет на стороне СССР, и союзники должны создать боеспособные армии.
Из четырех участников двое прямо пишут, что Сталин говорил о подготовке похода до Гибралтара, захвате Западной Европы. Поход этот, я думаю, был намечен на 1954 год.
Почему войны не случилось? Дело только в смерти Сталина? Насколько выдвинутая вами идея «Третьей мировой Сталина» была его личным проектом, а насколько коллективным?
Смерть Сталина стала, конечно, ключевым фактором. Он управлял страхом и опирался на людей, которые любили жизнь больше, чем власть – в отличие от него. Поэтому его ближайшие соратники сразу решили идти на смягчение международной обстановки, и апокалипсис не произошел.
Но в Восточном блоке оставались и другие сторонники этого проекта, люди, отстраненные от власти, – например, Эдвард Охаб, высокопоставленный польский коммунист, член политбюро, и Алексей Чепичка, чехословацкий министр обороны в 1953 году. Оба были на совещаниях у Сталина, где тот говорил о перспективах войны. И когда журналисты через десятилетия спрашивали их об этом, они прямо сожалели, что ее не случилось.
Те, кто остался у власти, были рады, что катастрофа не произошла. А те, кого отодвинули, по крайней мере на словах, были готовы взять еще больше власти. Мао Цзэдун разделял подобные взгляды: он даже предлагал Хрущеву начать ядерную войну, исходя из того, что «нас больше, чем капиталистов» и что соцблок выживет, а планета в итоге будет принадлежать коммунистам.
- В начале 1950-х годов Китай был ключевым союзником Сталина в его агрессивных внешнеполитических планах. Китайская почтовая марка с изображением Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна. 1950 год.
- Foto: Shutterstock
«Семейная память о войне – трагическая, в отличие от государственной»
Можно ли, даже обладая сталинской властью, начать такой проект, как большая, а тем более мировая война, без массовой поддержки в обществе? Есть ли граница между захватнической «войной Сталина» и «войной советского народа», как и сегодня между «войной Путина» и достаточно массовой поддержкой в России вторжения в Украину?
У Сталина с этим проблем не было. Он вполне мог реализовывать такие проекты. Уже к концу 1930-х он физически устранил или изолировал в лагерях всех тех, кто мог быть ему нелоялен. Вторая мировая это наглядно показала: несмотря на тяжелейшие поражения 1941 года, ни бунтов, ни восстаний, ни попыток революции не возникло. Фронт держался, даже когда в тылу люди массово умирали от голода под лозунгом «все для фронта, все для победы». И после войны не появилось ни «советских декабристов», ни «красного Бонапарта».
Мао Цзэдун тоже обладал колоссальным влиянием на свою армию. Сразу после прихода к власти он провел по меньшей мере три агрессивные внешние кампании: участие во вторжении в Корею, захват Тибета, установление контроля над Синьцзяном. Кроме того, он поддержал коммунистов во Вьетнаме. Все эти акты агрессии он осуществлял с полным спокойствием – армия была лояльна.
К сожалению, деспоты, обладая тотальной системой подавления и контроля, действительно могут удерживать население в повиновении и вести крупные войны даже без широкой сознательной поддержки общества.
Для значительной части постсоветских обывателей, особенно русскоязычных, память о Второй мировой войне – это память героическая, семейная, личная. Как вы считаете, можно ли ее вообще разделить с памятью о сталинской захватнической политике и преступлениях сталинизма?
Этот процесс уже идет, в том числе внутри путинской России. Социология конца десятых годов по обе стороны украинско-российской границы показывала устойчивую тенденцию у молодого поколения: все больше людей считают 8-9 мая архаичным праздником, которому уделяется чрезмерное внимание. Тут действуют разные факторы – смена поколений, нынешнее российско-украинское противостояние, которое подталкивает к пересмотру прежних смыслов, и современные вызовы вроде экологии и пандемии, показывающие, что человечество может погубить себя и без войны.
В Украине тоже происходило постепенное переосмысление: от «Великой Отечественной» к термину «Советско-германская война», затем – декоммунизация. Но память там меняли не «через колено»: часть памятников сохранили, часть демонтировали. Украинский и молдавский опыт показывает, что дифференциация возможна.
Человечество может погубить себя и без войны.
Важно и то, что семейная память сильно отличается от навязываемой государством героической картины. Она в основном трагическая. Если строить политику на основе народной памяти, то образ войны получился бы совсем не таким, как официозный. Проблема в том, что все до сих пор строится сверху вниз.
Можно ли вернуться к естественным процессам переосмысления, если «выключить» государственный ретранслятор в России и Беларуси, который эксплуатирует тему той войны в современной пропаганде?
Память уничтожить невозможно. Если представить гипотетическую ситуацию: там открываются архивы, дается свобода обсуждений и просто возможность людям ездить в соседние страны – в Украину, в Балтию – все пойдет естественным путем. Контакт с эстонской или латвийской исторической памятью, где тысячи пострадавших от советской власти, помог бы иначе увидеть и российский опыт. Ведь и в самой России миллионы пострадавших, десятки миллионов погибших в войну именно из-за действий сталинских властей. Сейчас акцент делается на героику, но если перестать это навязывать, трагическая составляющая сама всплывет – тем более в общении с соседями с похожей судьбой.
«Обходить санкции Путин учится у Сталина»
Наши читатели – прежде всего деловые люди в Эстонии: как вам кажется, есть то, что такой аудитории гарантированно нужно знать и понимать о сталинском времени? Или это уже такое далекое прошлое, что все, обращаться к нему и вспоминать современному бизнесмену нечего?
Думаю, современным бизнесменам есть что вынести из сталинского времени. Например, в путинской России видно, как активно используются сталинские практики – прежде всего в экономике и преодолении ограничений. В 2014 году, когда вводили санкции и готовились к полномасштабному вторжению в Украину, многие уверяли, что режим рухнет за несколько месяцев. Но он устоял и даже показал экономический рост, признанный в том числе Всемирным банком. И почти наверняка часть решений бралась из сталинского опыта импортозамещения и управления производством в условиях санкций.
- На государственном уровне культ личности Иосифа Сталина в России в последние годы переживает ренессанс.
- Foto: zumapress/Scanpix
Сталин еще в 1947 году говорил, что американское эмбарго – «благо», потому что заставляет СССР производить те машины, которые страна тогда делать не умела. И действительно, СССР начал производить многое – частично за счет трофейных технологий, но все же. Путин действует по той же логике: импортозамещение как модель выживания диктатуры под санкциями.
Есть и другой важный момент: в позднесталинские годы торговля со странами Западной Европы оставалась стабильной, а вот с США и Канадой падала год от года. Сталин готовил СССР и Восточный блок к будущему захвату Западной Европы и опоре на ее ресурсы в случае дальнейшей войны, понимая, что торговля с США прекратится полностью. Это дает нам важный индикатор и сегодня: по тому, с кем диктатура сворачивает или разворачивает торговлю, можно прогнозировать ее стратегические намерения.
Мы, кажется, уже почти забыли, что против сталинского СССР тоже вводили санкции…
Приведу пример: когда Запад ввел против СССР эмбарго на каучук, Сталин купил его через Мао, причем инструктировал его покупать мелкими партиями, чтобы не вызвать ажиотажа на рынке и новых запретов. Путин сегодня действует точно так же: закупки через третьи руки, малыми объемами, чтобы не привлекать внимания. Британский пример тоже показателен: британские солдаты гибли в Корее, воюя против войск Мао, а одновременно Британия вела оживленную торговлю с Китаем – примерно на тех же объемах, что СССР торговал с КНР через Транссиб. И все это закончилось лишь тогда, когда Труман потребовал от Лондона ввести эмбарго.
Для бизнеса это все – прямые уроки. Они показывают, как и где работают ограничения, как они обходятся и почему экономический рост возможен даже при резком падении уровня жизни. Диктатуры живут по иным экономическим законам, чем нормальные государства, и недооценивать их устойчивость – опасная ошибка.
Опасные мысли о собственном кармане
А есть на личном уровне для предпринимателя из того времени какие-то практические уроки? «Это делай», «это не делай»?
Да, на личном уровне уроки тоже есть. В любой стране находятся люди, которые пытаются обойти санкции и думают прежде всего о собственном кармане. Но сотрудничество с путинским режимом – так же, как когда-то с режимом сталинским, – не только безнравственно, но и опасно. Любое участие в серых схемах становится инструментом вербовки: совершил правонарушение или обошел закон – даже формально его не нарушив – это автоматически превращается в компромат для спецслужб.
Поэтому главный практический совет очень простой: не вести бизнес с диктатурами, не участвовать в обходе санкций, не играть в их экономические игры. Это и безопаснее, и в долгосрочной перспективе выгоднее.
Диктаторские режимы используют партнеров до тех пор, пока это им выгодно, и с тем же холодным расчетом в любой момент уничтожают их экономически или физически.
Не могу не спросить. Сталин, по вашим словам, готовил Третью мировую войну. А учащийся у него Путин ее готовит? Или может быть уже ведет?
Тут мне очень приятно отвечать. Если я ошибусь, не будет никого, кто сможет мне на это попенять. Нет, я не считаю, что Путин готовит Третью мировую войну. В 1950-е она была возможна по техническим соображениям: основным средством доставки ядерного заряда были бомбардировщики, и хорошая эшелонированная система ПВО могла их перехватить. Но с началом ракетного века возникло правило взаимного гарантированного уничтожения: кто выстрелит первым – погибнет вторым. В таких условиях мировая война практически перестала быть инструментом политики.
Нет никаких признаков, что нынешнее российское руководство собирается идти на ядерную эскалацию. Эти люди – бывшие силовики и чиновники, живущие в гедонистическом комфорте, – не будут менять свою жизнь на апокалипсис. Американцы тоже подчеркивают, что за все время войны не видели ни одного шага к приведению российского ядерного арсенала в реальную военную готовность.
И практический вопрос тоже важен: ну какая Третья мировая, если Россия уже четыре года не может справиться с Украиной? Я абсолютно уверен: ни мировая война, ни нападение на страны НАТО, ни атака на страны Балтии невозможны. Реальны лишь гибридные действия. Они уже идут, и будут становится все сильнее. А в зоне военного риска – Молдова, и еще Кавказ, Центральная Азия, но только если там произойдут демократические революции и эти примеры станут угрозой для внутренней стабильности путинского режима.
Страны НАТО могут спать спокойно. И во-первых, они могли бы больше помогать Украине, а не свои собственные потенциалы наращивать. А во-вторых, рост военных расходов вообще - это вещь очень неоднозначная, потому что есть другие вызовы, очень серьезные, помимо военных, хотя бы тот же самый экологический. На НАТО Путин точно не полезет в ближайшие годы. И, может быть, больше бы имело смысл тратить деньги, по крайней мере, их часть, на просвещение в отношении России и на ее территории.
- На русском языке новая книга Александра Гогуна выходит в украинском издательстве «ОЛДI+» .
- Foto: ОЛДI+
Вы уже написали книгу об украинских повстанцах между Гитлером и Сталиным, о планах Третьей мировой, которые вынашивали в Кремле. Какие планы дальше?
Дальше я хотел бы написать книгу под рабочим названием «Марш мировой революции. 1939-1945» – своего рода приквел к работе о позднем сталинизме и Третьей мировой. Она будет посвящена будущим преступлениям сталинского режима во Второй мировой войне – международным, внутриполитическим, военным и внешнеполитическим. Для этого нужен серьезный архивный поиск и, конечно, финансирование. В этой книге я мог бы подробно осветить в том числе и трагическую судьбу стран Балтии. Сейчас я ищу спонсоров и меценатов
.
Похожие статьи
За грандиозными советскими стройками зачастую стояли военные интересы, а успехи советского строительства в первой половине прошлого века достигались в том числе с помощью использования рабского труда, пишет историк сталинизма, соавтор выходящего в издательстве Äripäev журнала «Imeline ajalugu» Александр Гогун.
На этих выходных в России проходят так называемые выборы президента, в результатах которых никто не сомневается. Стоит, однако, обсудить, каким образом могла бы смениться власть в России.
Лучшей защитой для Эстонии был бы выпуск государственных облигаций, средства от которых стоит направить на нашу безопасность, заявил основной владелец Infortar Айн Ханшмидт на дебатах, организованных Nasdaq Tallinn.
«Звук исключительно чист и способен создавать чудесную атмосферу... Благодарю за доставленное удовольствие», – так в 1959 году отозвался об игре на рояле «Эстония» Ван Клиберн, один из самых знаменитых пианистов США в ХХ веке, живой символ разрядки в Холодной войне. За таллиннским производственным брендом, ставшим легендой музыкального мира, стоял мастер с непростой судьбой, сумевший вовремя понравиться советской власти.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.