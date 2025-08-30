Стартап, развивающий технологии для работы с голосом и навыками общения, привлек 3,6 млн долларов

Два из трех основателей стартапа Vocal Image – Николай Лагойко (слева) и Марина Шукюрова.
Foto: Vocal Image
Раунд финансирования возглавила французская венчурная компания Educapital, специализирующаяся на образовательных технологиях. В нем также приняли участие эстонская Specialist VC и немецкий Generations Fund, сообщил TechCrunch.
Стартап Vocal Image был основан в Беларуси в конце 2020 года, в то время, когда политическая ситуация в стране стремительно ухудшалась. Одна из основательниц компании, известная в Беларуси певица и специалист по голосу Марина Шукюрова, была вынуждена покинуть родину, так как она занималась обучением оппозиционно настроенных к президенту людей и таким образом оказалась в прямом противостоянии с Александром Лукашенко, писал ранее портал Äripäeva foundME.
