  OMX Baltic0,06%296,36
  OMX Riga−0,29%916,96
  OMX Tallinn0,09%2 021,13
  OMX Vilnius−0,06%1 224,93
  S&P 500−0,64%6 460,26
  DOW 30−0,2%45 544,88
  Nasdaq −1,15%21 455,55
  FTSE 100−0,32%9 187,34
  Nikkei 225−0,26%42 718,47
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,86
  GBP/EUR0,00%1,16
  EUR/RUB0,00%94,11
  31.08.25, 10:36

Стартап, развивающий технологии для работы с голосом и навыками общения, привлек 3,6 млн долларов

Белорусский стартап, переехавший в Эстонию, привлек 3,6 млн долларов инвестиций. Его цель – помочь людям звучать увереннее и развивать навыки общения с помощью технологий.
Два из трех основателей стартапа Vocal Image – Николай Лагойко (слева) и Марина Шукюрова.
  • Два из трех основателей стартапа Vocal Image – Николай Лагойко (слева) и Марина Шукюрова.
  • Foto: Vocal Image
Раунд финансирования возглавила французская венчурная компания Educapital, специализирующаяся на образовательных технологиях. В нем также приняли участие эстонская Specialist VC и немецкий Generations Fund, сообщил TechCrunch.
Стартап Vocal Image был основан в Беларуси в конце 2020 года, в то время, когда политическая ситуация в стране стремительно ухудшалась. Одна из основательниц компании, известная в Беларуси певица и специалист по голосу Марина Шукюрова, была вынуждена покинуть родину, так как она занималась обучением оппозиционно настроенных к президенту людей и таким образом оказалась в прямом противостоянии с Александром Лукашенко, писал ранее портал Äripäeva foundME.
Осиновский выкупил у Вихмана долю в Tbilisi Hills

