  • OMX Baltic−0,23%295,07
  • OMX Riga0,05%918,73
  • OMX Tallinn−0,04%2 000,05
  • OMX Vilnius−0,37%1 230,47
  • S&P 5000,27%6 512,61
  • DOW 300,43%45 711,34
  • Nasdaq 0,37%21 879,49
  • FTSE 1000,29%9 269,14
  • Nikkei 2250,87%43 837,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,34
  • 10.09.25, 12:55

Продажа сети Rademar под вопросом: Департамент конкуренции взял дополнительное время

Департамент конкуренции взял четыре месяца дополнительного времени, чтобы изучить, не повредит ли продажа сети спортивных товаров Rademar компании Sandojo Grupp конкурентной ситуации в отрасли.
Принадлежавшая семье Юксари сеть магазинов Rademar вскоре может перейти к новому владельцу.
  • Принадлежавшая семье Юксари сеть магазинов Rademar вскоре может перейти к новому владельцу.
  • Foto: Andres Haabu
