Назад 01.06.25, 12:14 ТОП продавцов одежды: самое резкое падение – в секторе спортивных товаров Среди продавцов одежды наиболее напряжённая ситуация сегодня в секторе спортивной и повседневной одежды, показал квартальный отчет текстильной и швейной промышленности.

Магазин спортивных товаров Sports Direct в торговом центре Ülemiste. Фото иллюстративное.

Foto: Andres Haabu

Данные за последние четыре квартала и первый квартал 2025 года свидетельствуют о том, что рынок продавцов одежды разделился на две части: одни пытаются сохранить или увеличить оборот в сложной экономической среде, в то время как другие борются с заметным спадом.