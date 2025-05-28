ТОП продавцов одежды: самое резкое падение – в секторе спортивных товаров

Магазин спортивных товаров Sports Direct в торговом центре Ülemiste. Фото иллюстративное.
Foto: Andres Haabu
Данные за последние четыре квартала и первый квартал 2025 года свидетельствуют о том, что рынок продавцов одежды разделился на две части: одни пытаются сохранить или увеличить оборот в сложной экономической среде, в то время как другие борются с заметным спадом.
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Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.