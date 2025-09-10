Деловые ведомости
В июле Эстонию посетило более полумиллиона туристов

По данным Департамента статистики, в июле 2025 года в предприятиях по размещению остановилось около 502 000 туристов, что на 1% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Зарубежных туристов было на 2% больше, местных туристов – на 5% меньше, чем в прошлом году.
В июле предприятия по размещению Эстонии посетило 278 000 зарубежных и примерно 224 000 местных туристов. «Как и в июле прошлого года, так и в июле этого года у нас остановилось больше зарубежных (55%), чем местных туристов (45%)», – пояснила ведущий аналитик Департамента статистики Хельга Лаурмаа.
В 2025 году число остановившихся в предприятиях по размещению зарубежных туристов увеличивалось почти каждый месяц: «По сравнению с июлем прошлого года зарубежных туристов было на 2% больше, однако все же на 15% меньше по сравнению с допандемическим периодом в июле 2019 года». В предприятиях по размещению остановилось на 5% меньше местных туристов, чем в июле прошлого года, при этом по сравнению с 2019 годом число местных туристов увеличилось на 14%.
Больше всего туристов в июле этого года прибыло в Эстонию из Финляндии – всего 118 000, их доля составила более 42% от всех зарубежных туристов, остановившихся в предприятиях по размещению. Из Латвии прибыло 24 000 туристов, из Германии – 22 000, из Литвы – 12 000 и из США – более 10 000 туристов. «В годовом сравнении число туристов из Финляндии сократилось (7%), в то же время увеличилось число туристов из Латвии (10%), Германии (20%), Литвы (18%) и Соединенных Штатов Америки (35%)», – сказала аналитик.

Больше всего туристов остановилось в Харьюском уезде
В июле из остановившихся в Эстонии зарубежных туристов 86% были на отдыхе, 10% – в рабочей поездке. Из зарубежных туристов 67% предпочло ночевать в Харьюском уезде. Далее следовали Пярнуский (13%), Тартуский (7%) и Саареский (5%) уезды, а также Ида-Вируский, Ляэнеский и Ляэне-Вируский уезды, где остановилось по 2% зарубежных туристов. В Валгаском и Вильяндиском уездах остановилось по 1% зарубежных туристов.
«В июле местные туристы ночевали в предприятиях по размещению также чаще в целях отдыха (80%). Больше всего местных туристов остановилось в Харьюском уезде (22%). Далее следовали Пярнуский (17%), Ида-Вируский и Саареский уезды (по 10%), а также Тартуский уезд (8%). В Ляэнеском, Ляэне-Вируском и Валгаском уездах остановилось по 6% местных туристов», – отметила Лаурмаа.
Туристы провели в предприятиях по размещению в целом около 932 000 ночей, из которых 531 000 ночей провели зарубежные туристы и 401 000 – местные туристы.
В июле этого года туристы могли остановиться в 1233 предприятиях по размещению. Для сравнения: в июле прошлого года туристы останавливались в 1238 предприятиях по размещению, в июле 2019 года – 1403. В распоряжении туристов в июле было около 26 000 номеров и 61 000 койко-мест, заполнены были 59% номеров. Стоимость проживания в предприятии по размещению составила в среднем 56 евро в сутки на человека. «Это на 14% дороже, чем в июле 2024 года, и на 40% дороже, чем в том же месяце 2019 года», – отметила Лаурмаа.
