Назад 14.08.25, 16:34 Ночь в отеле в Ида-Вирумаа в июне стоила почти вдвое дешевле, чем в Харьюмаа Департамент статистики опубликовал данные по ночевкам в отелях Эстонии на июнь. В среднем, ночевка в отеле одного человека оказалась на 12% дороже, чем год назад, и на целых 34% дороже, чем в июне «доковидного» 2019 года. Дороже всего отели в Харьюмаа, а дешевле – в Ида-Вирумаа.

Спа-отель в Тойла. Иллюстративное фото.

Foto: Николай Андреев

Средняя стоимость ночи в объекте размещения составляла в июне 55 евро с человека. Выше среднего по стране цена была только в Харьюмаа – 65 евро. В Пярнумаа ночевка стоила 52 евро, в других посещаемых уездах – от 44 до 49 евро, а в Ида-Вирумаа – только 35 евро.

Звезды помогли Таллинну заработать

Руководитель отеля Medical Spa Narva-Jõesuu Карина Кюппас отметила, что летом в Таллинне проходило много больших концертов и других мероприятий, в т.ч. мирового уровня.

«И, конечно же, что делают отельеры? Они поднимают стоимость. Если у тебя выступает какая-то мегагруппа, то цена за ночь может быть даже в четыре раза выше, чем обычно. А потом она в статистике у тебя расходится по всему месяцу, и получается в два раза дороже, – сказала Карина Кюппас. – То есть, Таллинну повезло в этом году, но дело и в том, что они молодцы, это тоже работа – привлечь таких звезд».

Координатор Туристического кластера Ида-Вирумаа Кадри Ялонен рассказала ДВ, что ее удивили эти цифры, и она попросила подробности у Департамента статистики. «Это важная тема, – отметила она. – На данный момент наша первая мысль – в июне в уезде прошел ряд крупных спортивных мероприятий, что, возможно, снизило стоимость ночи. Мы также привлекли больше групповых туристов, а для групп цены более доступные». Финнов мало, но проценты роста впечатляют Главный аналитик Департамента статистики Хельга Лаурмаа сообщила, что в Эстонии иностранных туристов было больше, чем внутренних. При этом, из всех иностранных туристов 71% ночевали в Харьюмаа, 11% – в Пярнумаа, до отелей на востоке и юге Эстонии доехали только 1-2% иностранцев. Внутренние туристы тоже чаще всего предпочитали снимать номера в Харьюмаа (27%), но среди них заметно больше был интерес к другим уездам. В Пярнумаа, по данным департамента, ночевали 14% эстонских туристов, в Ида-Вирумаа – 10%, в Тартумаа и на Сааремаа – по 8%. Карина Кюппас и Кадри Ялонен рассказали, что отели Ида-Вирумаа уже несколько лет целенаправленно работают вместе для привлечения туристов из Финляндии и Латвии. «Мы все еще практически неизвестны западным рынкам – Финляндии, Латвии. А если турист не знает местность, он туда не приедет. Сейчас мы активно работаем на этих новых рынках, но чтобы их открыть, потребуется время», – сообщила Кадри Ялонен. «Это очень долгий процесс, потому что финский турист очень консервативен. Мы уже видим улучшение, даже по нашей статистике видно, что стало больше ночевок финских туристов, но, конечно, это точно не может компенсировать российских туристов, которые пропали, но мы видим сдвиг в позитивную сторону, – сказала Карина Кюппас. – Но опять же, это будет не такая быстрая история, как все надеются. Возможно, только лет через пять мы сможем увидеть, какие плоды на самом деле приносит наша работа». По данным Туристического кластера Ида-Вирумаа, который сравнил количество туристов в июне прошлого года и в июне нынешнего, турпоток в Ида-Вирумаа вырос на 36,6%, на фоне более скромного роста или даже падения посещаемости в других уездах. Причем больше всего в Ида-Вирумаа выросло количество внутренних туристов – на 44,7%.

Финнов стало больше на 24,6%. Хотя в абсолютных цифрах этот рост – всего на 732 человека больше, чем год назад. А внутренних туристов стало больше почти на 13 тысяч человек, и теперь 84% постояльцев в отелях Ида-Вирумаа – жители Эстонии.

Прокатиться по Эстонии – популярная идея

По словам Карины Кюппас, иностранцы, которые приезжают целенаправленно посмотреть Таллинн или вовсе только на концерт в Таллинне, не поедут в другие регионы. А у жителей самой Эстонии мотивация другая.

«Если разобраться, то, конечно, местные больше двигаются по другим регионам, потому что хотят выехать из больших городов. Из Таллинна, когда жарко, лучше уехать куда-нибудь, где больше природы, свежего воздуха и чего-то интересного. Интерес узнать больше о регионах Эстонии после пандемии так и остался, – отметила Карина Кюппас. – Люди привыкли, что сначала по Эстонии поездят, а потом, может быть, куда-нибудь еще поедут. Это такие “короткие забеги” на две ночи или, например, на одну ночь люди приезжают в Нарва-Йыэсуу, потом посмотрят Нарву, а потом едут, например, в Тарту. Расстояния очень маленькие, и вот такие хаотичные передвижения достаточно популярны».