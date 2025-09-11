Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,28%294,63
  • OMX Riga−0,28%915,81
  • OMX Tallinn−0,29%1 993,54
  • OMX Vilnius−0,36%1 229,61
  • S&P 5000,3%6 532,04
  • DOW 30−0,48%45 490,92
  • Nasdaq 0,03%21 886,06
  • FTSE 1000,53%9 274,38
  • Nikkei 2251,22%44 372,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,12
  11.09.25, 14:29

Договоренность достигнута: рост оборонных расходов составит в среднем 700 млн евро в год

В ходе переговоров по государственному бюджету и его стратегии было принято решение увеличить оборонные расходы в ближайшие годы на 2,8 млрд евро.
По словам Кристины Каллас, доходная база государственного бюджета приняла более позитивную направленность.
  По словам Кристины Каллас, доходная база государственного бюджета приняла более позитивную направленность.
  • Foto: Liis Treimann
Длящиеся уже несколько недель бюджетные переговоры пока не привели к существенному прогрессу – договориться удалось только о росте оборонных расходов.
