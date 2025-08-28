Кристина Каллас не боится долговой спирали: автоналог могут отменить с 2027 года

Предприниматель Олег Осиновский убежден, что Эстония совершила большую ошибку, подняв подоходный налог до 22% и планируя поднять его еще до 24%. Он считает, что налогов теперь будет собираться меньше, т.к. эстонские компании, имеющие дочерние предприятия в других странах, будут стремиться по-максимуму платить налоги не в Эстонии.