Кристина Каллас не боится долговой спирали: автоналог могут отменить с 2027 года

Во вторник правительство сообщило, что, поскольку поступления в госбюджет оказались лучше ожиданий, а свежий прогноз выглядит оптимистично, оно может отказаться от повышения подоходного налога в следующем году. Такая налоговая политика вызывает недоумение у экономических аналитиков.
Государственный контролер Янар Хольм сказал в передаче радио Äripäev «Kuum tool», что, говоря о государственных финансах в Эстонии, нужно честно и открыто называть и то, чего больше делать не стоит. «Без гена отказа бюджет не удастся привести в порядок», — уверен Хольм.
Премьер-министр Кристен Михал предложил отменить повышение подоходного налога, если налоговые поступления будут лучше ожиданий. Насколько эта мера реальна? По мнению главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, реализация этой меры зависит от двух факторов.
Предприниматель Олег Осиновский убежден, что Эстония совершила большую ошибку, подняв подоходный налог до 22% и планируя поднять его еще до 24%. Он считает, что налогов теперь будет собираться меньше, т.к. эстонские компании, имеющие дочерние предприятия в других странах, будут стремиться по-максимуму платить налоги не в Эстонии.
