Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,19%295,86
  • OMX Riga−0,38%917,82
  • OMX Tallinn−0,1%2 019,34
  • OMX Vilnius0,36%1 222,2
  • S&P 5000,24%6 481,4
  • DOW 300,32%45 565,23
  • Nasdaq 0,21%21 590,14
  • FTSE 100−0,31%9 226,59
  • Nikkei 2250,73%42 828,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,64
  • 28.08.25, 10:40

Кристина Каллас не боится долговой спирали: автоналог могут отменить с 2027 года

Лидер партии «Eesti 200» заявила в передаче радио Äripäev «Poliitikute töölaud», что раз больше нет страха долговой спирали, есть основания для того, чтобы с 2027 года автомобильный налог был отменен.
Недавние заявления Кристины Каллас свидетельствуют о завершении эпохи сокращений.
  • Недавние заявления Кристины Каллас свидетельствуют о завершении эпохи сокращений.
  Foto: Лийз Трейманн
На главную

Деловые ведомости

