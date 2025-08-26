Правительство готовится отказаться от повышения подоходного налога
Сегодня правительство опубликовало свежий экономический прогноз. По словам министра финансов Юргена Лиги, нынешние поступления в бюджет и обновленный прогноз действительно дают основания для отказа от повышения подоходного налога в следующем году.
Премьер-министр Кристен Михал предложил отменить повышение подоходного налога, если налоговые поступления будут лучше ожиданий. Насколько эта мера реальна? По мнению главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, реализация этой меры зависит от двух факторов.
По словам председателя оппозиционной Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, отказ от повышения подоходного налога ухудшит положение государственного бюджета и возложит бремя оборонных расходов на плечи бедных, передает rus.err.ee.
