  26.08.25, 16:05

Правительство готовится отказаться от повышения подоходного налога

Сегодня правительство опубликовало свежий экономический прогноз. По словам министра финансов Юргена Лиги, нынешние поступления в бюджет и обновленный прогноз действительно дают основания для отказа от повышения подоходного налога в следующем году.
Министр финансов Юрген Лиги признал, что основания для отказа от повышения подоходного налога есть.
  • Министр финансов Юрген Лиги признал, что основания для отказа от повышения подоходного налога есть.
  • Foto: Liis Treimann
