«Ээсти 200»: мы предложим премьер-министру отменить автоналог

Партия «Ээсти 200» сделает премьер-министру на переговорах по бюджету предложение отменить автоналог, сказала ERR
председатель партии Кристина Каллас.
- Премьер-министр Кристен Михал и председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас.
- Foto: Liis Treimann
«Мы сделаем премьер-министру предложение обсудить и отмену автоналога. В ситуации, когда у нас не вырос дефицит бюджета и нам удалось привести бюджет в порядок и взять его под контроль, когда люди внесли свой вклад в безопасность через налоги, возможно, сейчас подходящее время пересмотреть этот пакет налогов на безопасность», – сказала Каллас.
«Но, безусловно, предполагается, что мы должны провести повышение зарплат, так как покупательная способность людей сильно упала», – добавила она.
Влияние на государственный бюджет составит примерно 120 миллионов евро, предположила Каллас. Это означает, что вместе с отменой повышения подоходного налога, влияние которого составляет 200 миллионов, а также повышением зарплат в государственном секторе, на которое потребуется около 100 миллионов, влияние на государственный бюджет превысит 400 миллионов евро.
Сегодня правительство опубликовало свежий экономический прогноз. По словам министра финансов Юргена Лиги, нынешние поступления в бюджет и обновленный прогноз действительно дают основания для отказа от повышения подоходного налога в следующем году.
По данным Налогово-таможенного департамента, в первом полугодии в госбюджет поступило 7,5 млрд евро налогов, что на 13,2% больше, чем за тот же период прошлого года.
Премьер-министр Кристен Михал предложил отменить повышение подоходного налога, если налоговые поступления будут лучше ожиданий. Насколько эта мера реальна? По мнению главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, реализация этой меры зависит от двух факторов.
