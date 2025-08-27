Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,29%295,63
  • OMX Riga0,36%919,13
  • OMX Tallinn−0,21%2 017,2
  • OMX Vilnius−0,38%1 219,65
  • S&P 5000,41%6 465,94
  • DOW 300,3%45 418,07
  • Nasdaq 0,44%21 544,27
  • FTSE 1000,01%9 266,8
  • Nikkei 2250,3%42 520,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,93
  27.08.25, 11:52

«Ээсти 200»: мы предложим премьер-министру отменить автоналог

Партия «Ээсти 200» сделает премьер-министру на переговорах по бюджету предложение отменить автоналог, сказала ERR председатель партии Кристина Каллас.
Премьер-министр Кристен Михал и председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас.
  • Премьер-министр Кристен Михал и председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас.
  • Foto: Liis Treimann
«Мы сделаем премьер-министру предложение обсудить и отмену автоналога. В ситуации, когда у нас не вырос дефицит бюджета и нам удалось привести бюджет в порядок и взять его под контроль, когда люди внесли свой вклад в безопасность через налоги, возможно, сейчас подходящее время пересмотреть этот пакет налогов на безопасность», – сказала Каллас.
«Но, безусловно, предполагается, что мы должны провести повышение зарплат, так как покупательная способность людей сильно упала», – добавила она.
Влияние на государственный бюджет составит примерно 120 миллионов евро, предположила Каллас. Это означает, что вместе с отменой повышения подоходного налога, влияние которого составляет 200 миллионов, а также повышением зарплат в государственном секторе, на которое потребуется около 100 миллионов, влияние на государственный бюджет превысит 400 миллионов евро.

