Назад 27.08.25, 11:52 «Ээсти 200»: мы предложим премьер-министру отменить автоналог Партия «Ээсти 200» сделает премьер-министру на переговорах по бюджету предложение отменить автоналог, сказала ERR председатель партии Кристина Каллас.

Премьер-министр Кристен Михал и председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас.

Foto: Liis Treimann

«Мы сделаем премьер-министру предложение обсудить и отмену автоналога. В ситуации, когда у нас не вырос дефицит бюджета и нам удалось привести бюджет в порядок и взять его под контроль, когда люди внесли свой вклад в безопасность через налоги, возможно, сейчас подходящее время пересмотреть этот пакет налогов на безопасность», – сказала Каллас.

«Но, безусловно, предполагается, что мы должны провести повышение зарплат, так как покупательная способность людей сильно упала», – добавила она.

Влияние на государственный бюджет составит примерно 120 миллионов евро, предположила Каллас. Это означает, что вместе с отменой повышения подоходного налога, влияние которого составляет 200 миллионов, а также повышением зарплат в государственном секторе, на которое потребуется около 100 миллионов, влияние на государственный бюджет превысит 400 миллионов евро.