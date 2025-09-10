Назад 10.09.25, 10:38 Лаури Ляэнеметс: говорящие о понижении налогов партии нахально лгут Чтобы усилить экономику и привести в порядок государственный бюджет, нужно переместить налоговое бремя со среднестатистической семьи на 10% самых богатых, пишет председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.

Foto: Liis Treimann

Один из главнейших вопросов экономики Эстонии – как восстановить внутреннее потребление, в то же самое время профинансировав расходы на оборону стоимостью в миллиард евро и не навредив долгосрочному росту экономики. Социал-демократы понизили бы налоговую нагрузку среднестатистической семьи и увеличили бы налоги на сверхбогатых, а также 10% самых обеспеченных, исходя не только из социальных, но и экономических побуждений.

Мы не хотим, чтобы трудности семей с оплатой ежедневных счетов разрушили консенсус о важности финансирования гособороны или создавали внутренние разногласия. Несправедливость подрывает доверие сильнее всего, но маленькое государство может быть уверено в своем будущем, только если мы едины. Поэтому нельзя недооценивать недовольство, вызванное материальными трудностями людей, которое может довольно быстро политически перевернуть государство вверх дном.

Партии, которые обещают достичь всего за счет понижений налогов, нахально лгут. Мы уже видим, как «читайте по моим губам» повторяется не только в исполнении Партии реформ, но и «Отечества». Но каким образом уменьшение доходов госказны поможет покрыть резко растущие расходы? А расходы на гособорону увеличатся в следующем году на 720 миллионов евро по сравнению с 2025 годом. В 2029 году уже больше чем на миллиард.

Излишняя концентрация богатства уменьшает способность среднего класса потреблять и таким образом делает всех нас беднее. Чем меньше спрос, тем меньше предприятия инвестируют. Тем меньше посещают гостиницы по всей Эстонии, едят в ресторанах или покупают произведенную в Эстонии еду, которая зачастую гораздо дороже, чем импортируемая из конкурирующих с нами стран.

Выйти на экспортные рынки также тяжелее, если внутренний рынок тебя не поддерживает. Зачастую сконцентрированные в руках немногих средства инвестируются за рубеж – иными словами, выводятся из экономики Эстонии.

Сокращения бюджета уменьшают внутреннее потребление

Премьер-министр Кристен Михал дал понять, что хочет оставить в наследство правительству, которое вступит в должность в 2027 году, бюджет с гигантским дефицитом. Решение этой проблемы в течение короткого времени будет болезненным для всего общества. Поэтому уменьшение доходов госказны во имя спасения рейтинга Партии реформ – безответственно.

Такая деятельность принудит нас все больше сокращать госбюджет. Я не говорю, что госбюджет нельзя сокращать – конечно, можно! Но хочу напомнить, что минус настолько велик, что одно лишь уменьшение бюрократии не позволит и близко сэкономить необходимую сумму. Если даже закрыть все министерства и прекратить финансирование культуры, то все равно миллиард евро не набрать. Социал-демократы обеспокоены, что некоторые политики собираются сокращать образование, здравоохранение и социальное попечение.

Ухудшение доступа к образованию и врачебной помощи означает, что люди находятся меньше времени на рынке труда и менее эффективны на нем. Но предприятиям Эстонии все больше не хватает образованных работников. Обеспечивающая экспертизой экономическую комиссию Рийгикогу рабочая группа по конкурентоспособности прямо сказала в своем последнем докладе, что для обеспечения долгосрочного роста экономики в условиях сокращения рабочей силы нужно больше, чем прежде, инвестировать в образование и здравоохранение.

Уменьшение основных государственных услуг – образования, здравоохранения, социального попечения – увеличит долю самофинансирования людей. Например, сейчас оплата врачебной помощи идет за счет солидарного механизма госбюджета. Более обеспеченные помогают оплатить расходы на лечение средней эстонской семьи и людей с более низкими доходами.

Если провести сокращения в системе здравоохранения, то для многих людей расходы вырастут (но при этом проблемы со здоровьем, скорее всего, усугубятся, так как поход к врачу будут откладывать до последнего момента). Увеличение самофинансирования пациента равносильно повышению налога, зачастую оно даже его превышает. Оно оставляет людям меньше денег на руки и не поддерживает роста внутреннего потребления.

В опасности готовность к обороне

В крупнейших странах Европы – Германии, Великобритании и Франции, – точно так же, как и в США, самыми популярными партиями стали правые популисты. Не потому, что предлагаемые ими решения – наилучшие. Отнюдь нет. Но если человек ощущает, что у его детей больше нет надежды на хорошую жизнь, то ему подходит, если имеющуюся политическую и экономическую систему просто разваливают.

Экономические трудности людей парализуют их жизнь и держат спрос на низком уровне.

Все чаще люди в Эстонии спрашивают: если их возможность оплачивать повседневные счета падает, то нужно ли так много вкладывать в гособорону? Нет, они – не избиратели EKRE. Они и не хотят ими быть. Просто финансовые трудности домохозяйств – обильная почва для роста популизма.

Экономические трудности людей парализуют их жизнь и держат спрос на низком уровне. В то же самое время гособорона нуждается в дополнительных средствах. Вот социальные и экономические причины, по которым социал-демократы считают нужным понизить налоговое бремя среднестатистических семей, но при этом увеличить налоги на сверхбогатых и на 10% самых обеспеченных. Не для того, чтобы «обложить кого-то налогами до смерти», но потому, что мы понимаем: если 50% эстоноземельцев с низкими доходами принадлежит только 7,4% от всего богатства страны, то, если обложить их налогами, госбюджет получит вместо доходов социальные проблемы.

Я говорил и ранее: роль социал-демократов – удерживать Эстонию в равновесии. Чтобы у каждого предпринимателя была здесь возможность работать. Чтобы усилия каждого человека обеспечивали ему возможность добиться лучшей жизни.

Наши решения – не манна небесная, но у нас есть план относительно того, что можно вместе сделать лучше. Мы уже доказали, что после выборов не берем свои слова назад, как это сделали в прошлый раз другие партии. Наоборот, мы осмеливаемся говорить, какова ситуация на самом деле, и брать на себя ответственность.