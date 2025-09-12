Назад 12.09.25, 09:44 СМИ: в правительстве России обсуждают повышение НДС В правительстве России обсуждают повышение налога на добавленную стоимость (НДС) на фоне растущего из-за военных расходов дефицита бюджета, пишет The Bell со ссылками на источники.

Иллюстративное фото.

Foto: Shutterstock

По словам одного из собеседников The Bell, «налоги точно будут поднимать». Повышение НДС считается одним из наиболее вероятных вариантов, при этом будут исключения для социально важных категорий товаров, говорят источники, чьи слова передает «Медуза».

Один из собеседников назвал цифры предполагаемого повышения – с 20% до 22%. Еще один источник добавил, что обсуждаются и другие варианты – в том числе повышение налога на прибыль и НДФЛ. Ставка налога на прибыль с 1 января 2025 года и так была увеличена с 20% до 25%. С этой же даты введена прогрессивная шкала НДФЛ с максимальной ставкой в 22%.

Окончательного решения, как отмечает издание, еще нет, но альтернативы повышению налогов источники The Bell не видят. Проект бюджета на будущий год обычно вносится в Госдуму в конце сентября, добавляет издание.

НДС – это налог на потребление, который заложен в цену каждого продукта. В последний раз в России НДС повышался в январе 2019 года – с 18% до 20%, отмечает The Bell. Журналисты поясняют, что НДС – это ключевой налог для федерального бюджета: в 2024 году он обеспечил вместе с налогом на добычу полезных ископаемых 70% поступлений. В конце августа 2025 года источник Reuters в правительстве предупреждал, что повышение налогов в России «неизбежно» – в противном случае невозможно будет «свести концы с концами даже при сокращении расходов на оборону».