Пеэтер Коппель об инвестициях в восточного соседа: «Россия — это бензоколонка с ядерной бомбой»

«Я один из тех людей, кто в 2014 году сказал, что мы больше не будем вкладывать деньги в Россию, потому что там может произойти абсолютно всё. Прошло время, и эта мысль оказалась верной — как с технической, так и с экономической и моральной точки зрения», — сказал Коппель в утренней программе радио Äripäev.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры прибудут 18 августа в Белый дом на переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме, пишет DW.
На встрече на Аляске российский лидер Владимир Путин получил максимальные баллы, а президент США Дональд Трамп не получил ничего, хотя сам оценил встречу на десять баллов по десятибалльной шкале, заявил политический обозреватель Райво Варе.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?