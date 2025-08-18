Назад 18.08.25, 14:04 Пеэтер Коппель об инвестициях в восточного соседа: «Россия — это бензоколонка с ядерной бомбой» Руководитель инвестиционного направления компании Redgate Wealth Пеэтер Коппель заявил, что не знает, что должно произойти, чтобы снова захотелось вкладывать деньги в Россию.

Пеэтер Коппель.

Foto: Andras Kralla

«Я один из тех людей, кто в 2014 году сказал, что мы больше не будем вкладывать деньги в Россию, потому что там может произойти абсолютно всё. Прошло время, и эта мысль оказалась верной — как с технической, так и с экономической и моральной точки зрения», — сказал Коппель в утренней программе радио Äripäev.