Данил Игнатенко: больше всего работаем с Китаем и Россией, но конкурентных преимуществ нет
По мнению предпринимателя Данила Игнатенко, Эстония – неподходящая для ведения бизнеса страна, поэтому он и его компании стараются вести здесь бизнес как можно меньше, при этом сохраняя головной офис в стране. Он считает, что Эстония потеряла свое конкурентное преимущество, искусственно задрав зарплаты, а жесткая политика в отношении России мешает вести бизнес.
Владелец ESTMA Данил Игнатенко занял в ТОПе богачей 151-е место.
Foto: Рауль Меэ
Данил Игнатенко занял в свежем ТОПе самых богатых, составленном Äripäev, 148-е место, среди русскоязычных предпринимателей он занимает 21-е место. Ему принадлежит компания ESTMA, занимающаяся судовым фрахтом, логистикой, трейдингом, ритейлом, а с нынешнего года – и гостиничным бизнесом. Оборот компании за 2024 год составил 37 миллионов евро, прибыль – 1,4 миллиона. По методике, рассчитанной Äripäev, по сравнению с 2023 годом стоимость его активов уменьшилась в 2024 году на 8%. Сам Игнатенко также признает, что времена сейчас не из простых.
Эстония как порт без России никому не нужна
«В Эстонии ничего не происходит – стараемся по максимуму вести бизнес вне страны. Торговый бизнес, судовой бизнес, IT – все это мы не намерены связывать с Эстонией. Это не из-за того, что мы так хотим, а нас просто вынуждают. Здесь может находиться офис, но не более того. Единственная ценность, оставшаяся в Эстонии – это Старый город, где недавно открылась наша гостиница (стараемся диверсифицироваться)», – рассказывает Игнатенко.
Он выделяет несколько причин, по которым считает необходимым вести бизнес за пределами страны.
Статья продолжается после рекламы
«Транзитной логистики в Эстонии больше нет. Эстония как порт без России никому не нужна (разве что для того, чтобы возить барахло, которое здесь производится, – дерево, торф). Местные перевозки? Эта сфера административно контролируется эстонцами – сюда русскоязычных не пустят никогда. Владельцы предприятий – эстонцы, связанные лица – эстонцы, на местах – эстонцы, и они работают только с эстоноязычными компаниями», – перечисляет Игнатенко причины, по которым он решил сосредоточиться на международном рынке.
По мнению Игнатенко, Эстония потеряла свои последние конкурентные преимущества во всем – даже в сфере IT.
«Эстония отстает от очень многих европейских стран и даже Белоруссии. Отстает во всем: по цене, по качеству и по доступности технологий. В таких странах, как Белоруссия, Китай, Индия или Польша, работают дешевле и в два раза эффективнее. Мы – экономика зарплатная (самая низшая ступень экономики), а когда ты начинаешь умышленно увеличивать зарплаты, ты убиваешь то единственное конкурентное преимущество, которое когда-либо было у страны. У нас теперь даже на зарплатном уровне нет никакого интереса брать эти услуги. Работаем с белорусами через шведские конторы», – говорит Игнатенко.
По словам Игнатенко, оборот и прибыль ESTMA в последнее время меняется не сильно, однако тренд за последние годы все же негативный.
«Все меняется и меняется не в лучшую сторону. Ограничений становится очень много. Ты совершаешь в четыре раза больше телодвижений, чем пять или шесть лет назад, а зарабатываешь меньше, чем тогда», – сетует он.
Работаем с Китаем и Россией
Несмотря на диверсификацию большую часть оборота ESTMA приносит все же корневой бизнес: логистика, трейдинг, судовые фрахты, говорит Игнатенко.
«Больше всего работаем с Китаем и Россией (разумеется, только с несанкционными товарами), есть кое-что в Европе и в других частях света. С Россией, кстати, не гнушается работать никто – эстоноязычные в иных сферах делают это даже больше, чем русскоязычные», – утверждает предприниматель.
В то же время он замечает, что вести сейчас бизнес в Восточной Европе для ESTMA стало труднее из-за жесткой пограничной политики Эстонии в отношении России. По словам Игнатенко, во многих других странах Европы таких ограничений нет.
«К сожалению, Прибалтика перевыполняет требования Евросоюза. В отличие от, скажем, Германии или Голландии, многие грузы, совершенно не связанные с Россией либо не находящиеся под санкциями, на всякий случай все равно блокируют и не дают провозить. Таможня говорит: “У нас есть подозрение, что это на самом деле не китайский (или не казахский) груз”. Или что он может иметь двойное назначение. Или говорят, что он может быть косвенно связан с каким-то лицом под санкциями. Поэтому во избежание подобного грузы возят через другие страны Европы», – сетует бизнесмен.
«Еще один фактор: из-за этой геополитической ситуации (которая, конечно, повлияла и на экономику) торговые пути перехватили китайцы. Очень многое теперь идет через Китай и китайских трейдеров. Европейцы очень сильно потеряли в объемах по нефти, биржевым и даже съестным грузам. Потеряли эти потоки и мы – теперь даже не участвуем. Все перехватили китайцы», – говорит Игнатенко.
Политические риски, которые может нести работа в авторитарных странах (Россия, Китай, Беларусь), Игнатенко не пугают. По его словам, он больше обеспокоен тем, что происходит в Европе.
«Сами видите, сколько всего не исполняется у нас касаемо законодательства. Авторитарный режим – понятие относительное. Да и не в тринадцатом веке живем. Для принятия решений так может быть даже и выгоднее, ибо они будут проходить быстрее. Я смотрю только на экономику – остальное меня не интересует. А наши что заявляют? “Лучше быть бедным, но свободным”. Но мы все прекрасно понимаем, что бедные люди никогда не бывают свободны. Это аксиома, которая давно в капитализме прижилась. Поэтому мы – за закон и экономику. Все остальное – для демагогов и бездельников», – заключил Игнатенко.
Самым богатым русскоязычным бизнесменом Эстонии, как и год назад, стал владелец Skinest Grupp Олег Осиновский, которому удалось подняться в общем эстонском рейтинге на две позиции. Стоимость принадлежащих ему активов выросла на 121 млн евро.
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.