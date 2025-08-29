Как в России политика воюет с экономикой

Действительно, этот контраст между живущей в роскоши Москвой и «дотационным» большинством субъектов РФ становится уже не только предметом критики оппозиционных регионалистов. О нем в целях «удержания стабильности» начинают задумываться и правительственные чиновники. Ведь это абсурд, что Якутия, богатейшая своими ресурсами – не только нефтью и газом, но золотом и алмазами – занимает третье место по размеру дотаций . Потому что основная доля доходов от ее ресурсов и налогов уходит в Москву, а сама республика еще с советских времен не может построить необходимый ей мост через Лену . И в 2014 году предназначенные для него средства пошли на строительство другого моста – Крымского, наглядно продемонстрировав, что приоритетом для империи является территориальная экспансия, а собственные давние колонии как-нибудь перебьются

Проект «демосковизации» крупнейших российских компаний обсуждался еще на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года, и Путин даже давал какие-то поручения правительству к 1 октября. Но они, как обычно, остались пустыми обещаниями. По мнению генерального директора Агентства трансформации и развития экономики Владислава Онищенко, если масштабная реализация этого проекта и возможна, то не раньше 2030-2035 годов.

Есть, конечно, и ряд «точечных» исключений. Например, «Газпром» переехал из Москвы в Санкт-Петербург еще в 2021 году. Но этот переезд в «северную столицу» не решил фундаментальной задачи, ради которой и задумывалась децентрализация российских корпораций – приближения их штаб-квартир к местам непосредственного производства продукции. А газ все-таки добывается не в Петербурге. И даже при всей исторической «европейскости» этого города, сотни сотрудников московского офиса «Газпрома» предпочли уволиться, чем переезжать туда. А если бы им предложили переехать, например, в Ханты-Мансийск или Нарьян-Мар, счет отказавшихся, наверное, пошел бы на тысячи.

Потому что в России еще с советских времен статус москвича – это своего рода «высшая каста». И с российской точки зрения сотрудники корпорации Microsoft (превышающей по капитализации «Газпром» примерно как курс доллара к рублю) – это очень странные люди. Их штаб-квартира находится в Вашингтоне – но не в столице США, а в одноименном северо-западном штате, в 50-тысячном городке Редмонд. По российским меркам это «глухая провинция», но программисты глобального уровня почему-то предпочитают жить и работать именно там.

Кремниевая долина, где сосредоточено большинство американских высокотехнологичных компаний, исторически возникла именно в Калифорнии. По оценке исследователей, это во многом отражало стремление «креативного класса», начиная с 1960-х годов, уйти от чрезмерной государственной регламентации, свойственной столицам. В России же ситуация совершенно обратная – попытку создать «свою Кремниевую долину», Сколково, здесь предпринимало само государство, и поэтому построило ее в Москве, поближе к контролирующим органам.

А например, знаменитый некогда Новосибирский академгородок в постсоветские годы вошел в период затяжного кризиса. Потому что изначально он был рассчитан на интеллектуальное и технологическое развитие Сибири, а нынешнюю кремлевскую власть Сибирь интересует лишь в качестве источника сырья. Можно привести еще один резкий контраст – штат Аляска , недавно напомнивший о себе в новостной повестке, платит федеральному центру всего 10% налогов, что диаметрально противоположно российской ситуации, где северные колонии отдают московской метрополии 90% своих ресурсов.

Говорят, что Эстония – также довольно централизованная страна – хотя бы уже потому, что треть ее населения проживает в Таллинне. Тем не менее, довольно показательным примером отсутствия чрезмерного централизма является тот факт, что крупнейший в Эстонии Тартуский университет расположен вовсе не в столице.