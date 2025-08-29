Как в России политика воюет с экономикой

В начале августа российское правительство принялось обсуждать проект перемещения около 170 крупных госкорпораций из Москвы в регионы, по местам ведения их основной экономической деятельности. В основном это добыча природного сырья, но нефтяные вышки в Кремле встречаются только на карикатурах.
С точки зрения федерализма это вполне логичное и даже очевидное решение. К тому же Россия до сих пор продолжает официально именовать себя федерацией. Правда, с «особым путем» – потому что в известных мировых федерациях, вроде США и ФРГ, невозможно представить концентрацию корпоративных штаб-квартир, соответственно, в Вашингтоне или Берлине.
Даже прокремлевский политолог Дмитрий Солонников резонно замечает: «Разумеется, нельзя дальше за счет налогов со всей страны содержать только Москву. Это тупиковый вариант – высасывать деньги и кадры из всей страны, сваливая их в один мегаполис. Это приведет к тому, что вся страна будет пустая, без денег и без людей, все переедут в Москву, условно говоря. Тогда население страны быстро сократится до 50 миллионов, и будет гнездиться в столице».
Действительно, этот контраст между живущей в роскоши Москвой и «дотационным» большинством субъектов РФ становится уже не только предметом критики оппозиционных регионалистов. О нем в целях «удержания стабильности» начинают задумываться и правительственные чиновники. Ведь это абсурд, что Якутия, богатейшая своими ресурсами – не только нефтью и газом, но золотом и алмазами – занимает третье место по размеру дотаций. Потому что основная доля доходов от ее ресурсов и налогов уходит в Москву, а сама республика еще с советских времен не может построить необходимый ей мост через Лену. И в 2014 году предназначенные для него средства пошли на строительство другого моста – Крымского, наглядно продемонстрировав, что приоритетом для империи является территориальная экспансия, а собственные давние колонии как-нибудь перебьются.
Проект «демосковизации» крупнейших российских компаний обсуждался еще на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года, и Путин даже давал какие-то поручения правительству к 1 октября. Но они, как обычно, остались пустыми обещаниями. По мнению генерального директора Агентства трансформации и развития экономики Владислава Онищенко, если масштабная реализация этого проекта и возможна, то не раньше 2030-2035 годов.
Есть, конечно, и ряд «точечных» исключений. Например, «Газпром» переехал из Москвы в Санкт-Петербург еще в 2021 году. Но этот переезд в «северную столицу» не решил фундаментальной задачи, ради которой и задумывалась децентрализация российских корпораций – приближения их штаб-квартир к местам непосредственного производства продукции. А газ все-таки добывается не в Петербурге. И даже при всей исторической «европейскости» этого города, сотни сотрудников московского офиса «Газпрома» предпочли уволиться, чем переезжать туда. А если бы им предложили переехать, например, в Ханты-Мансийск или Нарьян-Мар, счет отказавшихся, наверное, пошел бы на тысячи.
Потому что в России еще с советских времен статус москвича – это своего рода «высшая каста». И с российской точки зрения сотрудники корпорации Microsoft (превышающей по капитализации «Газпром» примерно как курс доллара к рублю) – это очень странные люди. Их штаб-квартира находится в Вашингтоне – но не в столице США, а в одноименном северо-западном штате, в 50-тысячном городке Редмонд. По российским меркам это «глухая провинция», но программисты глобального уровня почему-то предпочитают жить и работать именно там.
Кремниевая долина, где сосредоточено большинство американских высокотехнологичных компаний, исторически возникла именно в Калифорнии. По оценке исследователей, это во многом отражало стремление «креативного класса», начиная с 1960-х годов, уйти от чрезмерной государственной регламентации, свойственной столицам. В России же ситуация совершенно обратная – попытку создать «свою Кремниевую долину», Сколково, здесь предпринимало само государство, и поэтому построило ее в Москве, поближе к контролирующим органам.
А например, знаменитый некогда Новосибирский академгородок в постсоветские годы вошел в период затяжного кризиса. Потому что изначально он был рассчитан на интеллектуальное и технологическое развитие Сибири, а нынешнюю кремлевскую власть Сибирь интересует лишь в качестве источника сырья. Можно привести еще один резкий контраст – штат Аляска, недавно напомнивший о себе в новостной повестке, платит федеральному центру всего 10% налогов, что диаметрально противоположно российской ситуации, где северные колонии отдают московской метрополии 90% своих ресурсов.
Говорят, что Эстония – также довольно централизованная страна – хотя бы уже потому, что треть ее населения проживает в Таллинне. Тем не менее, довольно показательным примером отсутствия чрезмерного централизма является тот факт, что крупнейший в Эстонии Тартуский университет расположен вовсе не в столице.
А крупные российские компании, несмотря на правительственные проекты децентрализации, не спешат всерьез покидать Москву. Например, аппарат корпоративного секретаря «НЛМК» (Ново-Липецкого металлургического комбината) заседает в Липецке, но дирекция по корпоративным финансам и связям с инвесторами продолжает оставаться в Москве. «РУСАЛ» в 2020 году зарегистрировался в «специальном административном районе» Калининградской области, но на странице контактов компания по-прежнему указывает московские телефоны. «Норникель» официально зарегистрирован в Дудинке Красноярского края, но его штаб-квартира находится в одной из башен бизнес-центра «Москва-сити».
Фатальная беда состоит в том, что желание рассредоточить российские корпорации по разным регионам в принципе невыполнимо. Потому что в логическом результате оно приводит к самоубийству империи и освобождению колоний. Но трудно представить, что в Кремле действительно этого хотят. Для того ли Путин четверть века строил свою «вертикаль власти», чтобы вдруг начать ослаблять кремлевский централизм?
Поэтому госкорпорации могут лишь делать вид, будто они переносят свои офисы в регионы и вкладываются в их развитие. Но в реальности «решать серьезные вопросы» с федеральными чиновниками они всё равно будут на московских площадках. И странно предполагать, будто эти чиновники пожелают лишиться коррупционных прибылей, действительно разогнав все эти корпорации по разным городам и весям.
Кроме того, стремительная милитаристская эволюция режима последних лет требует возрастания управленческой централизации, а вовсе не наоборот – отпускать корпорации на «длинный поводок» и позволять им реально влиять на власти тех регионов, где они зарегистрированы. И общий тренд состоит в том, что имперские интересы становятся важнее экономических. Неслучайно ради войны с Украиной Кремль пошел на полный разрыв торговых связей с Европой, установленных еще в советские времена прокладкой нефте- и газопроводов.
Нынешний российский гиперцентрализм имеет не только политическое и экономическое, но и «сакральное» измерение. Он опирается на мессианские идеи «Москвы – третьего Рима», которыми московская патриархия «окормляет» кремлевскую власть. Поэтому всякие идеи децентрализации в России, даже сугубо экономические и рационально обоснованные, неизбежно проигрывают, потому что для носителей этого мессианского сознания выглядят совершенно враждебными, «подрывающими государственное единство». И они по-своему правы – если российские корпорации фактически, а не на бумаге, переедут из Москвы в регионы и будут платить налоги по месту своей деятельности, это постепенно приведет к оформлению региональных политических проектов с идеями автономного самоуправления.
Уралу, Татарстану, Сибири без кремлевского диктата не будет никакого смысла финансировать войну против Украины и отправлять туда своих солдат. У них возникнет иная цель – собственное развитие. И если нынешняя империя не выдержит столкновения со всем развитым миром и в очередной раз рассыплется, известные корпорации сами охотно переедут в новые независимые страны. Потому что налоги там станут существенно ниже нынешних, и им не придется кормить гигантскую бюрократию бывшей метрополии. Конечно, все эти корпорации – государственные или не совсем – в той или иной мере финансировали войну, так что репарации Украине они будут платить неизбежно. Но главное – они вернутся в открытую мировую экономику, от которой их изолировала кремлевская агрессивная политика.
