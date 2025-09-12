Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,06%294,57
  • OMX Riga−0,28%914,4
  • OMX Tallinn−0,29%1 980
  • OMX Vilnius0,43%1 234,06
  • S&P 500−0,05%6 584,29
  • DOW 30−0,59%45 834,22
  • Nasdaq 0,44%22 141,1
  • FTSE 1000,01%9 284,16
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,24
  • 12.09.25, 06:00

Вошедший в ТОП богачей предприниматель: в кризис нас спасло новое направление

Трудные времена заставили компанию, изначально занимавшуюся сдачей в аренду вагонов, попробовать свои силы в строительстве.
Юрий Прокопенко вошел в ТОП самых богатых людей Эстонии, заняв среди русскоязычных предпринимателей 67-е место (399-е в общем рейтинге).
  • Юрий Прокопенко вошел в ТОП самых богатых людей Эстонии, заняв среди русскоязычных предпринимателей 67-е место (399-е в общем рейтинге).
Baltic Trans Gas OÜ начинала в 2013 году как логистическая компания, предоставляя собственные железнодорожные вагоны для перевозки сжиженного газа. «В дальнейшем мы стали заниматься в том числе продажей сжиженного газа, нефтепродуктов и продукции нефтехимии. Основной производитель этих продуктов – Туркменбашинский комплекс нефтепродуктов и концерн «Туркменгаз». У компании есть свой брокер на товарно-сырьевой бирже Туркменистана, что позволяет покупать продукцию непосредственно у производителя, минуя посредников и учитывая пожелания конечного покупателя», – рассказал ДВ глава предприятия Юрий Прокопенко.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Биржа
  • 03.09.25, 08:26
Участники ТОПа самых богатых откладывают выход на биржу, один и вовсе отказался
Хотя ещё пару лет назад казалось, что на Таллиннскую биржу выйдут компании нескольких предпринимателей из ТОП самых богатых людей Эстонии, сейчас энтузиазм угас. Кто-то ждёт более благоприятных условий, а кто-то вовсе похоронил эти планы.
Новости
  • 25.07.25, 06:00
Король извести и повелитель цифр: один из богатейших эстонцев обсчитал в уме конкурентов и государство
По общему убеждению Карл Кадак был одним из богатейших людей Эстонии, но никто даже приблизительно не знал, сколько у него денег: предприниматель строго следил, чтобы его капитал формально не превышал 990 000 крон, не желая платить налоги по повышенной ставке. Все операции за полвека, со старта бизнеса в 1883-м до смерти в 1940-м, он проделывал в уме: за долгую жизнь бизнесмен так и не научился читать и писать.
ТОП
  • 11.09.24, 13:26
ТОП самых богатых в сфере недвижимости: лидер потерял в деньгах
В ТОПе самых богатых людей по версии Äripäev насчитывается 148 человек, которые полностью или частично заработали свое состояние в сфере недвижимости.
ТОП
  • 05.09.24, 13:01
ТОП самых богатых женщин: 82-летняя дама обошла всех
В этом году в ТОПе самых богатых людей всего три женщины, чье состояние превысило 100 млн евро.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.09.25, 15:45
Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию
2
Новости
  • 13.09.25, 09:41
«Это сознательное уничтожение бизнеса». Пекарня бодается с городом из-за новой организации движения
3
Новости
  • 14.09.25, 13:56
Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике
4
Новости
  • 12.09.25, 12:49
«РФ платит в два-три раза больше рынка»: не все отказались от бизнеса с Россией
5
ТОП
  • 14.09.25, 11:14
ТОП 30 технологических компаний Эстонии: 20 из них стоят дороже 100 млн, среднегодовой рост 48%
6
Новости
  • 13.09.25, 12:03
Урмас Сыырумаа: свободные деньги толкают меня делать глупости
«Самолет для меня — как камень на шее»

Последние новости

Биржа
  • 15.09.25, 15:39
Илон Маск купил акции Tesla почти на 1 млрд долларов
Новости
  • 15.09.25, 14:29
Поставщики криптовалютных услуг в Эстонии ушли в убыток
Новости
  • 15.09.25, 13:44
Трамп призвал ЕС ужесточить санкции против России
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
Новости
  • 15.09.25, 12:39
A. Le Coq покупает семейный бизнес Värska
Новости
  • 15.09.25, 11:52
Таро отозвал законопроект о наказании за отслеживание террористической пропаганды
Биржа
  • 15.09.25, 10:51
Nordecon построит торговое здание в Нарве
Новости
  • 15.09.25, 10:33
Дорожно-строительная компания требует через суд деньги от госучреждения

Сейчас в фокусе

В дискуссии на предпринимательском семинаре Южной Эстонии приняли участие член правления Кассы по безработице Эстонии Сирлис Сымер-Кулль (справа), член правления Agrone Атс Альберт и председатель правления Ehitustrust Кайдо Сомелар. Модератором выступил журналист Äripäev Айвар Хундимяги.
Новости
  • 14.09.25, 13:56
Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике
Фото сделано в четверг, когда работы по установке столбиков ещё не были завершены. Все это делается в рамках проекта «Безопасный путь в школу». Андрес Урм из Департамента транспорта Таллина пояснил, что в ходе проекта оценивали безопасность движения на школьном маршруте, и это место оказалось проблемным.
Новости
  • 13.09.25, 09:41
«Это сознательное уничтожение бизнеса». Пекарня бодается с городом из-за новой организации движения
Андрей Вестеринен участвовал в заседании суда по видеосвязи.
Новости
  • 14.09.25, 15:45
Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию
В передаче «Äripäeva arvamusliider» журналисты Äripäev беседуют с предпринимателем и постоянным участником ТОПа самых богатых людей Эстонии Урмасом Сыырумаа.
Новости
  • 13.09.25, 12:03
Урмас Сыырумаа: свободные деньги толкают меня делать глупости
«Самолет для меня — как камень на шее»
Самой ценной технологической компанией Эстонии снова стала Wise, на фото сооснователь Таавет Хинрикус.
ТОП
  • 14.09.25, 11:14
ТОП 30 технологических компаний Эстонии: 20 из них стоят дороже 100 млн, среднегодовой рост 48%
Несмотря на кризисные годы многим бизнесменам, оказавшимся в ТОПе самых богатых людей Эстонии, удалось увеличить свое состояние. Тон в рейтинге задают Олег Осиновский, акционеры BLRT Grupp и российский инвестор в недвижимость.
ТОП
  • 10.09.25, 04:00
ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: недвижимость, судостроение и металлы
Строительство железной дороги Rail Baltica.
ТОП
  • 14.09.25, 17:32
ТОП производителей стройматериалов: Rail Baltica помогла взобраться на вершину
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

