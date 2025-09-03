Участники ТОПа самых богатых откладывают выход на биржу, один и вовсе отказался

Длинная скамейка ожидающих

Один из самых ожидаемых новых игроков — каршеринговая платформа Bolt, возглавляемая Маркусом Виллигом, который в прошлом году вышел на первое место в ТОПе самых богатых людей Эстонии. Компания по-прежнему готовится к выходу на биржу: расширяет бизнес, выходит на новые рынки и совершенствует внутренние процессы, пояснила руководитель по коммуникациям Bolt Лийзи Мария Алексиус. По словам компании, планы не изменились, но сроки полностью зависят от рыночных условий, и конкретное время или место не установлены.

Ещё в марте этого года речь шла о 2026 годе, а в 2023-м нацеливались на нынешний.

Похожую позицию занимает Alexela: планы выхода на биржу остаются, но окончательных решений и графика пока нет, отметила руководитель по маркетингу и коммуникациям концерна Мария Тийдус. Приоритет компании сейчас — реализация стратегических инвестиций и укрепление позиций в регионе. «Биржа — это один из возможных шагов по диверсификации источников финансирования, но сначала концерн сосредоточится на выполнении инвестиционной программы», — сказала Тийдус. Крупный собственник Alexela Хейти Хяэль занял в прошлом году высокое 60-е место в рейтинге.

Председатель правления Bigbank Мартин Лянтс в феврале заявил, что нынешняя стратегия банка не предусматривает IPO. «Сейчас мы видим, что можем финансировать свой рост с помощью облигаций», — пояснил он, но не исключил IPO в будущем. «Если мы продолжим в том же темпе, то рано или поздно объёмы облигаций достигнут предела. Тогда встанет вопрос, как расти дальше». Крупные владельцы Bigbank Парвел Пруунсильд и Вахур Волль в прошлом году поделили 20-е место в рейтинге.

Apollo похоронила планы, Гросс не видит необходимости

Если одни выжидают, то другие уже явно отказались от мысли о бирже. Руководитель Apollo Group Тоомас Тийвель подтвердил в беседе с Äripäev, что выход на биржу сейчас не стоит на повестке дня. На вопрос, отменены ли планы окончательно, он ответил: «Я бы сказал, да». Причина проста: в этом просто нет необходимости.

Ещё осенью 2023 года совладелец Apollo Ивар Венделин утверждал, что план выйти на биржу остаётся в силе. «Мы следим за ситуацией и точно не говорим этому „нет“», — говорил он тогда.

Есть и такие компании, которые никогда не рассматривали выход на биржу. По словам Тармо Рооса, исполнительного директора и совладельца Mapri Ehitus , второй по величине строительной компании в Эстонии, у них никогда не было такого плана, так как компания не нуждается в дополнительном капитале. По его мнению, это было бы логичнее в случае какого-либо бизнеса с недвижимостью внутри концерна. Роос считает, что для некоторых компаний, котирующихся на бирже, это скорее рекламная возможность, но традиционно биржу рассматривают как последний шаг. «Старая мудрость гласила: если деньги закончились и взять их больше негде, то надо идти на биржу. Это что-то вроде последнего средства», — пояснил он.