Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,00%0,00
  • OMX Riga0,00%0,00
  • OMX Tallinn0,00%0,00
  • OMX Vilnius0,00%0,00
  • S&P 5000,00%0,00
  • DOW 300,00%0,00
  • Nasdaq 0,00%0,00
  • FTSE 1000,00%0,00
  • Nikkei 2250,00%0,00
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,00
  • GBP/EUR0,00%0,00
  • EUR/RUB0,00%0,00
  • OMX Baltic0,00%0,00
  • OMX Riga0,00%0,00
  • OMX Tallinn0,00%0,00
  • OMX Vilnius0,00%0,00
  • S&P 5000,00%0,00
  • DOW 300,00%0,00
  • Nasdaq 0,00%0,00
  • FTSE 1000,00%0,00
  • Nikkei 2250,00%0,00
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,00
  • GBP/EUR0,00%0,00
  • EUR/RUB0,00%0,00
  • 18.09.25, 10:51

На субподряде у Голливуда: в Йыхви выбрали перспективные технологические идеи

В школе программирования kood/Jõhvi 12 и 13 сентября прошел хакатон для стартапов в сфере кинопроизводства. Фактически это было первое крупное мероприятие строящегося в Йыхви киногородка IDA Hub. Команда-победитель получила в качестве приза 2000 евро и планирует потратить их на запуск своей компании, которая будет обслуживать киностудии.
В конце второго дня хакатона определился победитель – команда, создающая портал для подготовки к съемкам фильма.
  • В конце второго дня хакатона определился победитель – команда, создающая портал для подготовки к съемкам фильма.
  • Foto: Анастасия Кивистик
Приглашенные эксперты рассказали участникам, как работает современная киноиндустрия и как она меняется под влиянием новых цифровых решений. По их словам, кино рассказывает зрителям истории уже по большей части с помощью цифровых технологий, хотя ценностью фильма по-прежнему остаются человеческие эмоции. При этом известные кинопроизводители в технологических изменениях не обязательно являются лидерами.
«Трудно отказаться от 20-30-летнего опыта», – сказал об этом член жюри хакатона и основатель первой в Польше виртуальной киностудии Мачей Жемойчин.
Кристин Дэвис, которая является также спикером технологической конференции при Каннском кинофестивале, рассказала в Йыхви, что в мире сформировалась целая экосистема из компаний-подрядчиков, которые оказывают отдельные технологические услуги для производства видео: машинное обучение, создание звуков, генерация музыки или искусственных голосов, замена лиц актеров с помощью ИИ, привлечение финансирования и вовлечение аудитории – с учетом того, что студии конкурируют за внимание уже не только зрителей, но и алгоритмов.

Статья продолжается после рекламы

Вот в эту сферу организаторы предложили попробовать войти участникам хакатона в Йыхви. В течение двух дней свои идеи доводили до прототипа 16 команд, в которые участники начали собираться еще до начала самого хакатона, общаясь в мессенджере Discord. Физически на мероприятие съехались около 70 человек, в основном – учащиеся и молодые специалисты из разных городов Эстонии.

Идея родилась из реальных рабочих трудностей

Победителем стала команда во главе с Сандером Лебрехтом, создающая онлайн-платформу FilmLink. Его задумка состоит в том, чтобы объединить специалистов, локации и инструменты для препродакшена на одном портале. Сейчас поиск подходящей локации и съемочной группы занимает много времени. Сандер Лебрехт знает это, поскольку сам занимается поиском и подбором съемочных площадок. Помещения, например, ему приходится искать через порталы объявлений о недвижимости.
Сандер Лебрехт представляет свою идею на хакатоне.
  • Сандер Лебрехт представляет свою идею на хакатоне.
  • Foto: Анастасия Кивистик
На хакатон он пришел уже с готовой идеей, набрав здесь команду из восьми человек, которые учатся в различных учебных заведениях. По словам Сандера, команда планирует принять участие в инкубаторской программе Tehnopol и к концу января выйти на тартуский Startup Day с минимально жизнеспособным продуктом, чтобы завоевать внимание инвесторов.
Сандер надеется привлечь первые инвестиции в феврале или марте. Но уже строит дальнейшие планы: «Мы начинаем с Эстонии. Поскольку я сам кинопродюсер и хорошо знаю индустрию и ее представителей, мне будет легко с ними связаться. Надеюсь, к концу следующего года мы охватим Эстонию. Затем мы сможем начать расширяться в соседних странах – в Латвии, Литве и Финляндии».

Набор предложенных услуг широк

Кроме победителя, состоящее из местных и иностранных экспертов жюри выбрало еще четыре перспективные команды. Второе место заняла аудиоплатформа для детей Duotale, предлагающая двуязычные детские аудиосказки, развивающие язык в игровой форме без использования экранов. Третье место досталось маркетплейсу Stockless для быстрой купли-продажи лицензий на использование контента из соцсетей. Четвертое место заняла платформа для детей и подростков Film-it, сочетающая обучение, творчество и челленджи с поддержкой настоящих кинематографистов. Пятой стала платформа ShootSuite.me для фриланс-видеографов.
Участники кино-хакатона в Йыхви.
  • Участники кино-хакатона в Йыхви.
  • Foto: Николай Андреев
Главный организатор хакатора Ольга Курдовская отметила, что большинство участников приехали с уже готовыми идеями и хотя бы начальными знаниями в технологических профессиях, что даже удивило иностранных экспертов хакатона.
«Все эти продукты, при грамотном подходе и знаниях, конечно, масштабируются, им можно спокойно конкурировать с какими-то международными компаниями», – добавила она.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 01.04.25, 12:57
Маленький Йыхви – не препятствие для амбиций в сфере большого кино
Разговоры о том, что в Йыхви может появиться киногородок, еще три года назад казались общественности фантастикой. Но договор на строительство подписан, и пыл скептиков слегка поутих. Впрочем, если не мечтать и не идти за мечтой, ничего не будет, считает Ольга Курдовская, руководитель программы акселерации кино и мультимедиа Технополя, которая является частью большого проекта IdaHub.
Новости
  • 05.09.25, 06:00
Предприниматель о kood/Jõhvi: для развития местной экономики это провал
Внешние вложения в предприятия Ида-Вирумаа приносят региону пользу, только если деньги в конечном счете перетекают в местную экономику – например, владельцам арендной недвижимости и магазинам. И большой проект, получивший инвестиции со стороны, как, например, школа программирования kood/Jõhvi, может и не помочь местной экономике.
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.

Самые читаемые

1
Новости
  • 15.09.25, 08:49
Бизнесмену, покинувшему «Ээсти 200» со скандалом, предъявлено уголовное обвинение
«Не вызывает никаких эмоций»
2
Новости
  • 16.09.25, 07:00
Образование своими руками: политики в Нарве и в Маарду хотят создать русскоязычные школы
Законопроект: государство будет финансово поддерживать только эстоноязычные частные школы
3
Новости
  • 17.09.25, 06:00
Берман: кризис – это возможности. BLRT нацелился на Бразилию
4
Биржа
  • 17.09.25, 08:47
LHV обвиняет Luminor: над пенсионным рынком нависло серьезное подозрение
5
Эпицентр
  • 15.09.25, 06:00
«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?
6
Новости
  • 17.09.25, 10:50
Люди в белом открыли новый завод стоимостью почти 50 млн евро

Последние новости

Новости
  • 18.09.25, 10:55
Главе Telia пришлось ответить, почему в Эстонии цены выше, чем в Швеции
Новости
  • 18.09.25, 10:51
На субподряде у Голливуда: в Йыхви выбрали перспективные технологические идеи
Новости
  • 18.09.25, 09:42
Полицейские требуют повышения зарплат: «Мы входим в глубокий кризис»
Mнения
  • 18.09.25, 08:57
Штепа: Россия не может закончить войну из-за милитаризации экономики
ТОП
  • 18.09.25, 08:33
Руководители биржевых компаний в ТОПе богачей: собственники все время под лупой
Новости
  • 18.09.25, 06:00
Бизнесмен из ТОПа богатых: критиковать правительство – дело неблагодарное
Новости
  • 17.09.25, 21:32
ФРС впервые в этом году снизила ставку
Новости
  • 17.09.25, 18:53
Основатель шведского концерна Hanza: «Путин, попробуй атаковать Таллинн – возьмем Москву за три дня!»

Сейчас в фокусе

«Tallinn Shipyard, BLRT Western Repairs в Вакару и Turku Repair Yard – это серьезная судоремонтная группа, причем не только по меркам Балтийского моря, но и по меркам Северного», – говорит владелец BLRT Grupp Федор Берман.
Новости
  • 17.09.25, 06:00
Берман: кризис – это возможности. BLRT нацелился на Бразилию
Генеральный директор Elcogen Энн Ыунпуу – справа, в центре – глава банка LHV Михкель Торим, предоставившего финансирование на строительство завода, а слева – руководитель строительной компании Maru Ehitus Марго Денго, реализовавшей проект.
Новости
  • 17.09.25, 10:50
Люди в белом открыли новый завод стоимостью почти 50 млн евро
За критическими публикациями в адрес Luminor кроется лишь беспокойство LHV за свою долю рынка, считает руководитель пенсионных фондов Luminor Вахур Мадиссон.
Биржа
  • 17.09.25, 08:47
LHV обвиняет Luminor: над пенсионным рынком нависло серьезное подозрение
Кристо Россман, признанный виновным по делу, связанному с Paikre OÜ, сейчас работает руководителем проектов в MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus – некоммерческой организации, принадлежащей местным самоуправлениям.
Новости
  • 16.09.25, 18:14
Воры со свалки в Пярну окончательно признаны виновными
Премьер-министр: я мог бы сразу сформировать либеральное правительство
Новости
  • 17.09.25, 12:54
Премьер-министр: я мог бы сразу сформировать либеральное правительство
Кристен Михал на конференции Äriplaan 2026: я не обвенчан с должностью председателя партии
Директор Т1 Тармо Хыбе и архитектор Андрус Кыресаар презентуют обновленную концепцию торгового центра в 2022 году. Тогда ни аналитики, ни первые арендаторы не были до конца уверены, что комплексу у станции Юлемисте все-таки удастся завоевать симпатии публики.
Новости
  • 16.09.25, 06:00
«Из кислого лимона сумеют сделать лимонад»: перезагрузка Т1 оказалась успешной
Эрик Стенфорс, основатель и генеральный директор крупной промышленной компании Hanza, которая ведет деятельность и в Эстонии.
Новости
  • 17.09.25, 18:53
Основатель шведского концерна Hanza: «Путин, попробуй атаковать Таллинн – возьмем Москву за три дня!»
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025