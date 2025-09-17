Назад 18.09.25, 10:51 На субподряде у Голливуда: в Йыхви выбрали перспективные технологические идеи В школе программирования kood/Jõhvi 12 и 13 сентября прошел хакатон для стартапов в сфере кинопроизводства. Фактически это было первое крупное мероприятие строящегося в Йыхви киногородка IDA Hub. Команда-победитель получила в качестве приза 2000 евро и планирует потратить их на запуск своей компании, которая будет обслуживать киностудии.

В конце второго дня хакатона определился победитель – команда, создающая портал для подготовки к съемкам фильма.

Foto: Анастасия Кивистик

Приглашенные эксперты рассказали участникам, как работает современная киноиндустрия и как она меняется под влиянием новых цифровых решений. По их словам, кино рассказывает зрителям истории уже по большей части с помощью цифровых технологий, хотя ценностью фильма по-прежнему остаются человеческие эмоции. При этом известные кинопроизводители в технологических изменениях не обязательно являются лидерами.

«Трудно отказаться от 20-30-летнего опыта», – сказал об этом член жюри хакатона и основатель первой в Польше виртуальной киностудии Мачей Жемойчин.

Кристин Дэвис, которая является также спикером технологической конференции при Каннском кинофестивале, рассказала в Йыхви, что в мире сформировалась целая экосистема из компаний-подрядчиков, которые оказывают отдельные технологические услуги для производства видео: машинное обучение, создание звуков, генерация музыки или искусственных голосов, замена лиц актеров с помощью ИИ, привлечение финансирования и вовлечение аудитории – с учетом того, что студии конкурируют за внимание уже не только зрителей, но и алгоритмов.

Вот в эту сферу организаторы предложили попробовать войти участникам хакатона в Йыхви. В течение двух дней свои идеи доводили до прототипа 16 команд, в которые участники начали собираться еще до начала самого хакатона, общаясь в мессенджере Discord. Физически на мероприятие съехались около 70 человек, в основном – учащиеся и молодые специалисты из разных городов Эстонии.

Идея родилась из реальных рабочих трудностей

Победителем стала команда во главе с Сандером Лебрехтом, создающая онлайн-платформу FilmLink. Его задумка состоит в том, чтобы объединить специалистов, локации и инструменты для препродакшена на одном портале. Сейчас поиск подходящей локации и съемочной группы занимает много времени. Сандер Лебрехт знает это, поскольку сам занимается поиском и подбором съемочных площадок. Помещения, например, ему приходится искать через порталы объявлений о недвижимости.

Сандер Лебрехт представляет свою идею на хакатоне.

Foto: Анастасия Кивистик

На хакатон он пришел уже с готовой идеей, набрав здесь команду из восьми человек, которые учатся в различных учебных заведениях. По словам Сандера, команда планирует принять участие в инкубаторской программе Tehnopol и к концу января выйти на тартуский Startup Day с минимально жизнеспособным продуктом, чтобы завоевать внимание инвесторов.

Сандер надеется привлечь первые инвестиции в феврале или марте. Но уже строит дальнейшие планы: «Мы начинаем с Эстонии. Поскольку я сам кинопродюсер и хорошо знаю индустрию и ее представителей, мне будет легко с ними связаться. Надеюсь, к концу следующего года мы охватим Эстонию. Затем мы сможем начать расширяться в соседних странах – в Латвии, Литве и Финляндии».

Набор предложенных услуг широк

Кроме победителя, состоящее из местных и иностранных экспертов жюри выбрало еще четыре перспективные команды. Второе место заняла аудиоплатформа для детей Duotale, предлагающая двуязычные детские аудиосказки, развивающие язык в игровой форме без использования экранов. Третье место досталось маркетплейсу Stockless для быстрой купли-продажи лицензий на использование контента из соцсетей. Четвертое место заняла платформа для детей и подростков Film-it, сочетающая обучение, творчество и челленджи с поддержкой настоящих кинематографистов. Пятой стала платформа ShootSuite.me для фриланс-видеографов.

Участники кино-хакатона в Йыхви.

Foto: Николай Андреев

Главный организатор хакатора Ольга Курдовская отметила, что большинство участников приехали с уже готовыми идеями и хотя бы начальными знаниями в технологических профессиях, что даже удивило иностранных экспертов хакатона.

«Все эти продукты, при грамотном подходе и знаниях, конечно, масштабируются, им можно спокойно конкурировать с какими-то международными компаниями», – добавила она.