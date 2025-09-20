Назад 20.09.25, 10:30 Нарушение воздушного пространства: НАТО реагирует на инцидент в Эстонии и Польше В пятницу российские истребители пролетели как над территорией Эстонии, так и вблизи польской нефтяной буровой платформы в Балтийском море. В связи с этим Эстония обратилась к НАТО с просьбой активировать статью 4 устава альянса.

После нарушения воздушного пространства Эстонии шведские истребители перехватили и сопровождали три российских МиГ-31 над Балтийским морем.

Foto: Шведские силы обороны, соцсеть X

Три российских истребителя МиГ-31 незаконно находились в воздушном пространстве Эстонии в течение 12 минут. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил в соцсети X, что страна обратилась к НАТО с просьбой активировать статью 4 Североатлантического договора.

Статья 4 Североатлантического договора предусматривает проведение консультаций между странами-членами НАТО в случае угрозы безопасности одного из них. На базовом уровне это означает, что союзники обсуждают сложившуюся ситуацию и выражают политическую поддержку пострадавшему государству. При необходимости могут быть рассмотрены конкретные меры реагирования.

Как сообщает YLE , совет НАТО планирует собраться в начале следующей недели для обсуждения инцидента с нарушением воздушного пространства. Это означает, что была фактически активирована статья 4 Североатлантического договора.

Поздно вечером в пятницу польская пограничная служба сообщила о пролете двух российских истребителей в охраняемой зоне вокруг буровой платформы компании Petrobaltic, расположенной в Балтийском море у побережья Польши. Согласно заявлению ведомства, о происшествии были оперативно уведомлены вооруженные силы Польши и другие компетентные органы.

НАТО сообщило в соцсети X, что для сопровождения российских самолетов были задействованы истребители Финляндии, Швеции и Италии.

Реакция на происшествие

«Россия в этом году уже четыре раза нарушала воздушную границу Эстонии, что само по себе недопустимо, но сегодняшнее нарушение, когда в наше воздушное пространство вошли три истребителя, беспрецедентно дерзкое», – заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас назвала инцидент крайне опасной провокацией. «Путин испытывает готовность Запада. Мы не должны выглядеть слабыми», – отметила Каллас.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что обсудил нарушение воздушного пространства с премьер-министром Эстонии Михалом. По его словам, реакция НАТО была быстрой и решительной, о чем он написал в соцсети X.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен назвала нарушение воздушного пространства Эстонии «опасным и безответственным». В заявлении, опубликованном в соцсети X, она подчеркнула: «Мы сохраняем единство и остаемся приверженными цели – ослабить Россию, поддержать Украину и укрепить европейскую оборону и систему сдерживания. Эстония может рассчитывать на нашу поддержку»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вскоре получит доклад о ситуации. Он пообещал прокомментировать позже, но уже отметил, что произошедшее может привести к серьезным проблемам.

Министерство иностранных дел России рано утром в субботу опровергло факт нарушения воздушного пространства. По его данным, истребители совершали запланированный полет. Россия утверждает, что самолеты соблюдали правила международного воздушного пространства и не нарушали границы других государств.