  • OMX Baltic0,07%293,65
  • OMX Riga0,06%913,87
  • OMX Tallinn−0,09%1 960,66
  • OMX Vilnius0,1%1 232,15
  • S&P 5000,49%6 664,36
  • DOW 300,37%46 315,27
  • Nasdaq 0,72%22 631,48
  • FTSE 100−0,12%9 216,67
  • Nikkei 225−0,57%45 045,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,08
  20.09.25, 10:30

Нарушение воздушного пространства: НАТО реагирует на инцидент в Эстонии и Польше

В пятницу российские истребители пролетели как над территорией Эстонии, так и вблизи польской нефтяной буровой платформы в Балтийском море. В связи с этим Эстония обратилась к НАТО с просьбой активировать статью 4 устава альянса.
После нарушения воздушного пространства Эстонии шведские истребители перехватили и сопровождали три российских МиГ-31 над Балтийским морем.
  • После нарушения воздушного пространства Эстонии шведские истребители перехватили и сопровождали три российских МиГ-31 над Балтийским морем.
  • Foto: Шведские силы обороны, соцсеть X
Три российских истребителя МиГ-31 незаконно находились в воздушном пространстве Эстонии в течение 12 минут. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил в соцсети X, что страна обратилась к НАТО с просьбой активировать статью 4 Североатлантического договора.
Статья 4 Североатлантического договора предусматривает проведение консультаций между странами-членами НАТО в случае угрозы безопасности одного из них. На базовом уровне это означает, что союзники обсуждают сложившуюся ситуацию и выражают политическую поддержку пострадавшему государству. При необходимости могут быть рассмотрены конкретные меры реагирования.
Как сообщает YLE, совет НАТО планирует собраться в начале следующей недели для обсуждения инцидента с нарушением воздушного пространства. Это означает, что была фактически активирована статья 4 Североатлантического договора.

Статья продолжается после рекламы

Поздно вечером в пятницу польская пограничная служба сообщила о пролете двух российских истребителей в охраняемой зоне вокруг буровой платформы компании Petrobaltic, расположенной в Балтийском море у побережья Польши. Согласно заявлению ведомства, о происшествии были оперативно уведомлены вооруженные силы Польши и другие компетентные органы.
НАТО сообщило в соцсети X, что для сопровождения российских самолетов были задействованы истребители Финляндии, Швеции и Италии.
Реакция на происшествие
«Россия в этом году уже четыре раза нарушала воздушную границу Эстонии, что само по себе недопустимо, но сегодняшнее нарушение, когда в наше воздушное пространство вошли три истребителя, беспрецедентно дерзкое», – заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас назвала инцидент крайне опасной провокацией. «Путин испытывает готовность Запада. Мы не должны выглядеть слабыми», – отметила Каллас.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что обсудил нарушение воздушного пространства с премьер-министром Эстонии Михалом. По его словам, реакция НАТО была быстрой и решительной, о чем он написал в соцсети X.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен назвала нарушение воздушного пространства Эстонии «опасным и безответственным». В заявлении, опубликованном в соцсети X, она подчеркнула: «Мы сохраняем единство и остаемся приверженными цели – ослабить Россию, поддержать Украину и укрепить европейскую оборону и систему сдерживания. Эстония может рассчитывать на нашу поддержку»
Президент США Дональд Трамп сообщил, что вскоре получит доклад о ситуации. Он пообещал прокомментировать позже, но уже отметил, что произошедшее может привести к серьезным проблемам.
Министерство иностранных дел России рано утром в субботу опровергло факт нарушения воздушного пространства. По его данным, истребители совершали запланированный полет. Россия утверждает, что самолеты соблюдали правила международного воздушного пространства и не нарушали границы других государств.
